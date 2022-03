Industrieküche aus städtischem Seniorentreff gestohlen

Darmstadt-Eberstadt (ots) – Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, hatten noch unbekannte Diebe bereits in der vergangenen Woche, in der Zeit zwischen Mittwoch (9.3.) und Donnerstag (10.3.), ihr Unwesen im Weidigweg getrieben. Über einen Hintereingan gelangten die Kriminellen dort in die Räume des städtischen Seniorentreffs, der sich im Erdgeschoss eines Hochhauses, beziehungsweise eines Wohnblocks befindet.

Dort ließen sie Teile einer Industrieküche mitgehen, darunter unter anderem Schränke, einen Zwei-Platten-Herd und Mischbatterien, deren Wert auf rund 30.000 Euro geschätzt wird. Die Küche war dort nach Abschluss der geplanten Renovierungsarbeiten für den Aufbau vorgesehen und als Ausstattung für das zukünftige gemeinnützigen Café geplant. Für den Abtransport ihrer Beute dürften die Täter ein Fahrzeug benutzt haben.

Das Kommissariat 43 in Darmstadt ist mit den weiteren Ermittlungen betraut. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die sich möglicherweise auf Personen oder Fahrzeuge beziehen, werden gebeten, sich mit den Beamtinnen und Beamten in Verbindung zu setzen. Unter der Rufnummer 06151/9690 ist die Erreichbarkeit gegeben.

Friseursalon im Visier Krimineller – Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) – Ein ungebetener Gast hat in der Zeit zwischen Samstag (12.3.) und Montag (14.3.) die Geschäftsräume eines Friseursalons in der Neckarstraße heimgesucht. Am Montagnachmittag gegen 15 Uhr waren die Spuren des noch unbekannten Täters entdeckt worden, der sich über eine Hintertür gewaltsam Zugang zu den Räumen verschafft hatte und offenbart auf Beute aus war.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde er nicht fündig und flüchtete unverrichteter Dinge. Die Darmstädter Kripo (K21/22) hat ein Ermittlungsverfahren wegen des versuchten Einbruchsdiebstahls eingeleitet und nimmt Hinweise von Zeugen unter Tel: 06151/9690 entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Heuballenbrand ruft Feuerwehr und Polizei auf den Plan

Ober-Ramstadt/Wembach (ots) – Der Brand von mehreren Heuballen, die auf einem Feld bei der Schloßstraße gelagert waren, rief am späten Montagabend 14.3.2022 die Feuerwehr und Polizei auf den Plan. Die Besitzerin alarmierte gegen 22.30 Uhr die Einsatzkräfte, als sie beim Herausblicken ihres Fensters die brennenden Heuballen bemerkte.

Das Feuer konnten die sofort herbeieilenden Wehren aus den Ortsteilen Wembach und Rohrbach schnell löschen. Bei dem Brand wurden nach jetzigem Stand 10 Heuballen und eine Plane beschädigt. Der Schaden wird auf über 900 Euro geschätzt. Eine mögliche Brandstiftung kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit den Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariats 10 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 in Verbindung zu setzen.

Bewohner überrascht Einbrecher – Polizei sucht Zeugen

Roßdorf-Gundernhausen (ots) – Bei einem Einbruch am Montagabend (14.3.) in ein Mehrfamilienhaus in der Straße “Alter Darmstädter Weg” wurde ein bislang Unbekannter bei seinem kriminellen Vorhaben vom Bewohner überrascht. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangte der Unbekannte offenbar über die Terrasse ins Innere des Hauses. Er durchwühlte mehrere Schränke, als er gegen 19.30 Uhr von dem Bewohner überrascht wurde. Sofort suchte der Unbekannte mit seiner Beute, unter anderem einer Gold- und einer Silbermünze, das Weite.

Das Alter des Flüchtigen wurde auf 40-50 Jahre geschätzt. Er soll um die 1,70-1,80 Meter groß gewesen sein. Er trug eine schwarze Jacke und eine Mütze. Laut Zeugen hatte er eine Plastiktüte bei sich.

Weitere Zeugen oder Anwohner, die im Tatzeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zur beschriebenen flüchtigen Person geben können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt unter Tel: 06151/969-0 zu melden.

Einfamilienhaus im Visier Krimineller – Wer kann Hinweise geben?

Reinheim-Ueberau (ots) – Ein Einfamilienhaus in der Brüder-Grimm-Straße rückte im Tatzeitraum zwischen Donnerstag (10.3.) und Samstag (12.3.) in das Visier Krimineller. Ersten Ermittlungen zufolge, versuchten die Unbekannten ein Fenster aufzuhebeln. Glücklicherweise hielt das Fenster dem kriminellen Vorhaben stand.

Im Anschluss suchten sie das Weite. Dennoch entstand ein Schaden, der insgesamt auf ca. 400 Euro geschätzt wird. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei (K21/22) in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Nachtragsmeldung zu “Brand in einem Einfamilienhaus”

Reinheim-Georgenhausen (ots) – Nachdem am Samstagmorgen (12.3.) ein Einfamilienhaus in der Spachbrücker Straße brannte (wir haben berichtet), haben die zuständigen Ermittler des Kommissariats 10 in Darmstadt den Brandort am Montagmittag (14.3.) begutachtet. Nach derzeitigem Kenntnisstand kann eine vorsätzliche Brandlegung ausgeschlossen werden.

Ersten Ermittlungen zufolge, dürfte ein Herd, der im Dachgeschoss stand und offenbar nicht in Benutzung war, ursächlich für den Brand gewesen sein. Ein in diesem Zusammenhang auftretender technischer Defekt kann nach aktuellem Kenntnisstand nicht ausgeschlossen werden. Entgegen der Erstmeldung, wird der entstandene Schaden auf mehrere Hunderttausend Euro geschätzt. Die betroffene Familie kam vorerst bei Verwandten unter.

Groß-Gerau

Diebe haben es auf Autobatterien abgesehen

Kelsterbach (ots) – Ein in der Feldbergstraße abgestellter Seat sowie ein in der Saalburgstraße geparkter VW gerieten in der Nacht zum Montag (14.03.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter drangen zunächst auf unbekannte Weise in die Innenräume der Fahrzeuge ein und ließen unter anderem einen Schlüsselbund, Geld und eine Taschenlampe mitgehen.

Tatsächlich hatten es die Unbekannten aber wohl auf die Batterien der Autos abgesehen. Während sie aus dem VW die Batterie ausbauten und entwendeten, gelang ihnen dies bei dem Seat allerdings nicht. Sie ließen die Batterie ihm Motorraum zurück.

Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

Kreis Bergstraße

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Heppenheim (ots) – Am Montag (24.01.) gegen 10:15 Uhr kam es auf der Lorscher Straße (B460) in Heppenheim, an der Einmündung zur Darmstädter Straße / Ludwigstraße (dortiger Postplatz) zu einem Verkehrsunfall zwischen einem linksabbiegenden blauen geschlossenen Kastenwagen und einem auf der Rechtsabbiegerspur auf Grund von Rotlicht wartenden grauen Mercedes Benz.

Nach derzeitigem Kenntnisstand kamen beide Beteiligte zunächst aus Richtung Tiergartenstraße und mussten an besagter Einmündung an der rotlichtzeigenden Ampel anhalten. Als diese dann für den Linksabbiegerverkehr auf Grünlicht wechselte, bog der blaue Kastenwagen nach Links auf die Darmstädter Straße ab, streifte hierbei den grauen Mercedes und entfernte sich in unbekannte Richtung. Am Mercedes entstand ein Sachschaden von mindestens 500 Euro.

Vom flüchtigen Fahrzeug konnte lediglich ein Teilekennzeichen abgelesen werden. Hinweise auf den Unfallverursacher oder das flüchtige Fahrzeug nimmt die Polizeistation in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252 / 706-0 entgegen.

Hakenkreuzschmierereien auf Spielplatz

Heppenheim (ots) – Für den Fortgang der Ermittlungen wegen den am letzten Mittwoch (09.03.) festgestellten Hakenkreuzschmierereien und den damit verbundenen Sachbeschädigungen auf einem Spielplatz und einer nahe gelegenen Litfaßsäule in der Schillerstraße, sucht die Polizei dringend Zeugen.

Mit drei unterschiedlichen Farben wurden vorhandene Gegenstände und Spielgeräte, wie eine Litfaßsäule, Schaukel, Schilder und ein Klettergerüst auf dem Spielplatz formatfüllend beschmiert. Die Beseitigung der Schäden wird mehrere Hundert Euro ausmachen.

Ermittler des polizeilichen Staatsschutzes gehen davon aus, dass diese Tat, wie auch zurückliegende Farbschmierereien rund um Heppenheim von Jugendlichen begangen worden sind. Im Zusammenhang mit den Feststellungen gab es bereits Hinweise auf eine Gruppe Jugendlicher.

Alle sachdienlichen Hinweise zu der und zurückliegenden Taten sowie zu den Jugendlichen, werden unter der Rufnummer 06252 / 706-0 entgegengenommen.

Odenwaldkreis

Gegen Mauer geprallt und weggefahren

Erbach (ots) – In der Nacht von Montag (14.03.) auf Dienstag (15.03.) beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem silbernen Renault eine Mauer im Wiesenweg. Die Reparatur der Mauer wird von der Polizei mit etwa 500 EUR beziffert. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Erbach unter der Telefonnummer 06062/953-0 entgegen.

