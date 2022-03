Auffahrunfall mit zwei leicht verletzten Fahrerinnen

Fulda. Am Montag (14.03.), 07.45 Uhr, kam es an der Kreuzung L 3418 / L 3139 zu einem Auffahrunfall, bei dem die beiden Fahrerinnen leicht verletzt wurden. Eine 38-jährige Skoda-Fahrerin aus Eichenzell befuhr die L 3418 aus Richtung Johannesberg kommend in Fahrtrichtung Rodges. Eine 22-jährige BMW-Fahrerin aus Neuhof fuhr direkt hinter dem Skoda. An der Kreuzung der L 3139 musste die Skoda-Fahrerin ihr Fahrzeug an der dortigen Ampel abbremsen. Die nachfolgende BMW-Fahrerin erkannte die Situation vermutlich zu spät und fuhr von hinten auf. Beide Fahrerinnen wurden dabei verletzt und vorsorglich in Krankenhäuser eingeliefert. Bei dem Unfall entstand Gesamtschaden in Höhe von circa 4.500 Euro.

Ältere Fußgängerin auf Parkplatz angefahren

Fulda. Am Montag (14.03.) kam es gegen 11.45 Uhr auf einem Parkplatz in der Frankfurter Straße zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Fußgängerin. Eine 78-jährige Dame aus Fulda wollte den Parkplatz eines Geschäftes überqueren. Hierbei erfasste sie eine 79-jährigen Seat-Fahrerin aus Fulda mit ihrem Pkw. Dadurch wurde die Fußgängerin verletzt und musste in ein Krankernhaus eingeliefert werden. An dem Seat entstand nur geringer Sachschaden.

Autobahn 7: Sattelzug fährt auf Pannen-Lkw auf – Diesel ausgetreten

Neuenstein. Am Dienstag (15.03.), gegen 05:30 Uhr, ereignete sich auf der Autobahn 7, zwischen den Anschlussstellen Bad Hersfeld-West und Homberg/Efze, in der Gemarkung Neuenstein, ein Unfall mit weitreichenden Folgen.

Eine 48-jährige, aus Rumänien stammende Fahrerin eines Tiefladers hatte kurz nach der Anschlussstelle Bad Hersfeld-West eine Panne und fuhr auf den dortigen Standstreifen. Ihr Auflieger ragte dabei noch zum Teil in die rechte Fahrspur hinein, war schlecht beleuchtet und nicht mit einem Warndreieck oder ähnlichem Material abgesichert. Ein 41-jähriger, polnischer Sattelzugfahrer, der die Autobahn zu diesem Zeitpunkt in gleicher Richtung auf dem rechten Fahrstreifen befuhr, erkannte den Pannen-Lkw vermutlich zu spät. Der Fahrer versuchte nach derzeitigen Erkenntnissen noch nach links ausweichen, konnte aber eine Kollision mit dem Tieflader der 48-Jährigen nicht mehr verhindern. Durch den Zusammenstoß wurde auch der Dieseltank des polnischen Sattelzuges beschädigt. Hierdurch trat Kraftstoff aus und lief auf die Fahrbahn. In diesem Zusammenhang war neben der Autobahnmeisterei auch die freiwillige Feuerwehr Neuenstein im Einsatz.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Beide Lkw waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden wird aktuell auf circa 45.000 Euro geschätzt.

Im Rahmen der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten musste lediglich die rechte Fahrspur kurzzeitig gesperrt werden. Es kam dabei zu keinen größeren Verkehrsbeeinträchtigungen.

Dieseldiebstahl

Hilders. In der Nacht zu Montag (14.03.) kam es auf einem Parkplatz im Milseburgweg zu einem Dieseldiebstahl. Unbekannte Täter brachen den Tankdeckel eines abgestellten Lkw auf und zapften circa 100 Liter Dieselkraftstoff ab. Das Diebesgut hat einen Wert von etwa 230 Euro. Hinweise zu dem Dieseldiebstahl bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl

Neuhof. In der Zeit von Freitag (11.03.), 14 Uhr, bis Sonntag (13.03.), 15 Uhr, entwendeten unbekannte Täter in der Bahnhofstraße einen E-Scooter. Der schwarze Elektroroller des Herstellers „Six Degrees“, Typ „Velo E 7“ war zur Tatzeit ordnungsgemäß an einem Fahrradständer im Bereich des Bahnhofs angeschlossen. Der Wert des Scooters mit dem Versicherungskennzeichen „554 WRS“ beträgt rund 400 Euro. Hinweise zu dem E-Scooter-Diebstahl bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Schule

Petersberg. In der Zeit von Sonntag (13.03.), 13.30 Uhr, bis Montag (14.03.), 6:50 Uhr, brachen Unbekannte in eine Schule in der Goerdelerstraße ein. Anschließend durchsuchten die Einbrecher mehrere Räume des Gebäudes und durchwühlten diese. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 1.000 Euro. Hinweise zu dem Einbruch bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fahrraddiebstahl

Neuhof. Unbekannte entwendeten in der Zeit zwischen Mittwoch (09.03.) und Samstag (12.03.) ein grünes Mountainbike der Marke „Bulls“, Typ „Sharptail 1“ aus einer Garage in der Mittelstraße. Das Zweirad hat einen Wert von circa 500 Euro. Hinweise zu dem Fahrraddiebstahl bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl eines Bauwagens

Fulda. In der Zeit zwischen Freitagnachmittag (11.03.) und Montagmorgen (14.03.) stahlen unbekannte Täter einen Bauwagen des Herstellers „Knauss“ von einem umzäunten Firmengelände in der Richard-Müller-Straße. Das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen B-EO 5184 hat einen Wert von circa 7.000 Euro. Wie die Täter den einachsigen Bauwagen mit roter Deichsel von dem Gelände abtransportierten, ist derzeit noch unklar. Hinweise zu diesem Diebstahl bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl aus Motorroller

Fulda. Zwischen Samstagabend (12.03.) und Montagmorgen (14.03.) entwendeten Unbekannte aus einem Staufach eines weißen Motorrollers der Marke „Peugeot“, Modell „Jet Force“, einen Motorradhelm sowie Sportschuhe und einen Führerschein. Die entwendeten Gegenstände haben einen Gesamtwert von rund 400 Euro. Zur Tatzeit stand das Fahrzeug auf dem Parkplatz einer Schule in der Brüder-Grimm-Straße. Hinweise zu diesem Diebstahl bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Trickbetrüger erbeuten vierstelligen Geldbetrag – Polizei warnt

Hofbieber. Ein 39-Jähriger Mann aus dem Bereich Hofbieber erhielt am Dienstag (08.03.) einen Anruf eines vermeintlichen Mitarbeiters eines Kreditinstituts. Dieser schilderte dem Mann ein angebliches Sicherheitsproblem seines Kontos mit dem auch Online-Banking betrieben wird. Auf das Konto wäre widerrechtlich eine weitere EC-Karte bestellt worden. Um diese Kartenbestellung zu annullieren, müsse er die Löschung im Push-TAN-Verfahren bestätigen. Der Geschädigte genehmigte daraufhin auf seinem Mobiltelefon eingehende Push-TAN-Meldungen. Wenige Tage später stellte der 39-Jährige mehrere unbefugte Abbuchungen in vierstelliger Gesamthöhe auf seinem Konto fest.

Ihre Polizei warnt in diesem Zusammenhang:

Trickbetrug ist vielfältig.

Seien Sie misstrauisch gegenüber Unbekannten am Telefon.

Die Firma Microsoft führt keine solchen Anrufe durch. Auch

Fernzugriffe auf ein Gerät sind nicht üblich.

Fernzugriffe auf ein Gerät sind nicht üblich. Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr

Gesprächspartner Geld oder vertrauliche Daten von Ihnen fordert.

Gesprächspartner Geld oder vertrauliche Daten von Ihnen fordert. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte

Personen.

Die Täter passen ihr Vorgehen an Ängste der potentiellen Opfer an, wodurch sie deren höchstpersönlichen Lebensbereich tangieren. Anhaltende Telefonate mit den Tätern während der Betrugshandlung verhindern den Kontakt mit nahestehenden Personen. Hierdurch wird der Betrugsirrtum aufrecht erhalten und Opfer sind bereit hohe Wertbeträge zu zahlen. Folgen, wie Rückzug aus der Gesellschaft und Schamgefühl bieten Trickbetrügern eine Plattform. Sprechen Sie offen über das Geschehene, jeder kann Opfer werden. Scheuen Sie sich nicht die Polizei beim Verdacht eines Betrugs zu informieren. Informationen zum Trickbetrug finden Sie auf der Internetseite www.senioren-sind-auf-zack.de

Pkw gestohlen

Kalbach. In der Nacht auf Freitag (11.03.) stahlen Unbekannte in der Sebastianstraße einen schwarzen Roller der Marke Jinan Qingqi mit dem grünen Versicherungskennzeichen UMX 314. Das Zweirad stand vor einem Wohnhaus und hatte einen Wert von circa 450 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Petersberg. Unbekannte brachen zwischen Dienstagabend (08.03.) und Freitagmittag (11.03.) in ein Mehrfamilienhaus in der Straße „Landwehr“ ein. Die Täter verschafften sich Zutritt zu mehreren Kellerräumen und stahlen verschiedene, eingelagerte Gegenstände, wie eine Skiausrüstung oder ein graues Mountainbike der Marke Bulls. Zudem stahlen sie aus dem Treppenhaus mehrere Sportschuhe der Marken New Balance, Nike und Onisuka Tiger. Das Diebesgut hat einen Gesamtwert von circa 1.600 Euro. Außerdem hinterließen die Einbrecher rund 100 Euro Sachschaden. Bei Ermittlungen am Tatort stellten die Beamtinnen und Beamten darüberhinaus Hebelspuren an einer Wohnungstür im Erdgeschoss und an der Eingangstür eines Nachbarhauses fest. Hier blieb es offensichtlich bei Einbruchsversuchen, mit Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Rollerdiebstahl

Neuhof. In der Weichselstraße stahlen Unbekannte in der Nacht auf Samstag (12.03.) einen schwarzen Roller der Marke Yamaha mit dem Versicherungskennzeichen 223-TTJ. Zur Tatzeit stand das Zweirad – im Wert von circa 400 Euro – auf einem Parkplatz vor einem Einfamilienhaus. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Benzindiebstahl

Flieden. In der Schlüchterner Straße bohrten Unbekannte zwischen Sonntagmorgen (06.03.) und Freitagnachmittag (11.03.) den Tank eines schwarzen Renault Clio auf und entwendeten circa 30 Liter Benzin. Der gestohlene Kraftstoff hat einen Wert von etwa 60 Euro. Zur Tatzeit stand das Auto im Bereich einer Bushaltestelle in unmittelbarer Nähe zu einem Lebensmittelmarkt. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 700 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Handy gestohlen

Fulda. Am Freitagabend (11.03.) entwendeten Unbekannte ein Handy „Samsung S20“ auf dem Gelände eines Logistikunternehmens in der Werne-von-Siemens-Straße im Ortsteil Malkes. Eine Frau hatte das Mobiltelefon auf einer Bank im Bereich der Kantine vergessen. Als sie das Fehlen des Geräts feststellte, war dieses vor Ort nicht mehr aufzufinden. Das Handy hat einen Wert von rund 700 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

HEF

Verkehrsunfallflucht an geparktem Fahrzeug

Bebra. Im Zeitraum von Samstag (12.03.), 19 Uhr, bis Sonntag (13.03.), 12.10 Uhr, kam es in der Straße „Feuerbachplatz“ zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach derzeitigen Erkenntnissen stieß ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug beim Rangieren in einer Parkbucht gegen einen ordnungsgemäß geparkten, grauen Audi A4. Der abgestellte Pkw wurde im Bereich der linken Fahrzeugseite beschädigt, wobei Schaden von circa 1.000 Euro entstand. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg an der Fulda unter der Telefonnummer 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Polizeistation Rotenburg an der Fulda

Unfallflucht zum Nachteil eines Möbelgeschäftes – Zeugen gesucht

Bad Hersfeld. Am Dienstag (08.03.), gegen 18.20 Uhr, kam es in der Carl-Benz-Straße zu einer Unfallflucht. Nach derzeitigen Erkenntnissen stieß ein Sattelzug mit polnischem Kennzeichen beim Rangieren gegen das Geländer eines dortigen Möbelgeschäftes. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Hinweise zu diesem Vorfall bitte an die Polizei Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Unfall mit leichtverletztem Kradfahrer

Bad Hersfeld. Am Freitag (11.03.), gegen 15.20 Uhr, befuhr ein 27-jähriger Kradfahrer aus Bad Hersfeld die B 62 aus Richtung „Lomo-Kreuzung“ kommend in Richtung Sorga. In Höhe der Abfahrt „Hohe Luft“ verlor der KTM-Fahrer aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Krad und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dadurch rutschte das Motorrad gegen ein Straßenschild und wirbelte Sand und Steine auf. Neben dem Schaden an dem Straßenschild wurde der BMW eines 25-jährigen Bad Hersfelders, der ebenfalls auf der B 62 fuhr, durch den aufgewirbelten Dreck beschädigt. Der leichtverletzte Kradfahrer wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Insgesamt entstand bei dem Verkehrsunfall Schaden in Höhe von rund 3.700 Euro.

Pkw am Fahrbahnrad angefahren – hoher Sachschaden

Hohenroda. Ein 19-jähriger Audi-Fahrer aus Hohenroda befuhr am Samstag (12.03.) gegen 22:45 Uhr die Ausbacher Straße in Richtung Ransbacher Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache touchierte der junge Mann mit seinem A 3 einen am Fahrbahnrand abgestellten Pkw Chevrolet. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurden beide Fahrzeuge so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 18.000 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

VB

Parkendes Auto beschädigt

Wartenberg. Am Samstag (12.03.22) befuhr eine 26-jährige Pkw-Fahrerin aus Fulda gegen 3:50 Uhr die Lauterbacher Straße in Richtung Ortsmitte. Im weiteren Verlauf der Straße stieß die Citroen-Fahrerin aus bislang ungeklärter Ursache gegen einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten Pkw Opel Adam. Beide Fahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß so erheblich beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Gesamtschaden des Unfalls beläuft sich auf rund 6.000 Euro.

In Garage eingebrochen

Philippsthal. Unbekannte brachen in der Zeit von Montag (07.03.) bis Mittwoch (09.03.) in eine Garage im Ufflanger Weg ein. Die Täter öffneten das elektrische Rolltor der Abstellräumlichkeiten auf bisher unbekannte Weise, entwendeten einen Bohrschrauber sowie einen Kompressor im Gesamtwert von circa 620 Euro und verschlossen das Garagentor wieder, bevor sie unerkannt flüchteten. Ob und in welcher Höhe Sachschaden entstand, ist derzeit noch unklar. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Unbefugt Wohnhaus betreten

Bebra. Ein Unbekannter betrat am Samstagnachmittag (12.03.), gegen 13.30 Uhr, unbefugt ein Haus In der Straße „Am Höberück“. Als die Hausbewohnerin den Mann sah, ansprach und ihren Ehemann rief, flüchtete der Unbekannte aus dem Gebäude. Der Mann kann als jüngeren Alters, circa 1,75 Meter groß, mit dunklen, kurzen Haaren, Bart an Wangen und Kinn sowie mit dunklerem Teint beschrieben werden. Zur Tatzeit trug er eine hellblaue Jeansjacke mit Fellkragen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Alpaka-Hengst von Koppel gestohlen – SIEHE EINGANGSFOTO

Philippsthal. Einen 11-jährigen Alpaka-Hengst entwendeten Unbekannte in der Nacht zu Montag (14.03.). Zur Tatzeit stand das Tier, das den Namen „Cosmo“ trägt, auf einer Koppel oberhalb der Straße „Tiefenkeller“. „Cosmo“ ist schwarz und weißt an jeder Körperseite einen kleinen weißen Fellfleck auf. Ein Bild des Alpaka-Hengstes ist der Pressemeldung beigefügt. Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort des Alpaka-Hengstes „Cosmo“ oder dem Diebstahl geben können sowie Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder entsprechende Fahrzeuge am Tatort wahrnehmen konnten, wenden sich bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, oder jede andere Polizeidienststelle.

Kennzeichendiebstahl

Niederaula. Die beiden amtlichen Kennzeichen HEF-CB 798 eines Opel Corsa entwendeten Unbekannte in der Nacht zu Montag (14.03.). Zur Tatzeit stand das Auto auf einem Privatgrundstück in der Bahnhofstraße. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl von Mantel

Bebra. Zwei unbekannte Männer begaben sich am Montag (14.03.), gegen 11.30 Uhr, unbefugt in den Garten eines Grundstücks in der Lindenallee. Nach derzeitigen Erkenntnissen war einer der Männer lediglich mit einem schwarzen Kapuzenpullover und roten Schuhen bekleidet, als dieser den im Garten befindlichen Schuppen betrat. Kurze Zeit später verließ der Unbekannte die Hütte mit einem grauen Mantel. Anschließend flüchteten die beiden Täter in unbekannte Richtung. Der Wert des gestohlenen Mantels ist derzeit noch nicht bekannt. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen machen konnten, wenden sich bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Versuchter Einbruch

Hünfeld. Zwischen Freitag (11.03.), 18 Uhr und Samstag (12.03.), 10 Uhr, kam es in der Hersfelder Straße zu einem versuchten Einbruch in ein Stoffgeschäft. Unbekannte hebelten an der Eingangstür, um in das Geschäft einzudringen, was aber letztlich misslang. Dann schlugen die Täter gegen eine Scheibe neben der Eingangstür, was aber glücklicherweise ebenfalls nicht dazu führte, dass die Langfinger in das Geschäft gelangen konnten. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Der Gesamtschaden ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise zu der Tat bitte an die Polizei Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl

Künzell. In der Keunestraße kam es in der Zeit von Montag (07.03.), 07.30 Uhr, bis Freitag (11.03.), 18.30 Uhr, zum Diebstahl eines Katalysators. Ziel der Langfinger war ein auf einem Speditionsparkplatz abgestellter Mercedes E-Klasse. Im Anschluss flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Der Wert der ausgebauten Abgasreinigungsanlage beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Hinweise zu dem Katalysatordiebstahl bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstähle

Fulda. In der Zeit von Mittwoch (09.03.), 17 Uhr, bis Samstag, (12.03.), 11 Uhr, entwendeten unbekannte Täter in der Pacelliallee – im Bereich eines Klinikums – die beiden amtlichen Kennzeichen BIR-XI 999 eines geparkten, schwarzen 3er BMW, mitsamt den zugehörigen Kennzeichenhalterungen.

In der gleichen Straße ereignete sich in der Zeit von Freitag (11.03.), 20.30 Uhr, bis Samstag (12.03.), 6.30 Uhr, ein weiterer Kennzeichendiebstahl. Auch hierbei entwendeten die Langfinger das vordere und hintere amtliche Kennzeichen VB-NB 2 eines schwarzen BMW M3.

Ob die beiden Taten miteinander in Verbindung stehen, ist derzeit noch nicht bekannt und Bestandteil der weiteren polizeilichen Ermittlungen.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch

Eiterfeld. Am Samstag (12.03.) kam es in der Straße „Pfaffenliede“ zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die unbekannten Täter scheiterten jedoch an der Haustür, so dass sie nicht in das Haus gelangen konnten. Der Sachschaden, der dabei entstand, ist noch unbekannt. Hinweise zu dem Einbruchsversuch bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichen gestohlen

Neuhof. Am Samstag (12.03.) kam es in Zeit zwischen 16.50 Uhr und 17.10 Uhr zum Diebstahl eines Versicherungskennzeichens. Ein 19-jähriger Neuhofer stellte seinen Motorroller auf einem öffentlichen Parkplatz in der Straße „Lindenplatz“ ab. Bei seiner Rückkehr stellte der Rollerbesitzer fest, dass unbekannte Täter das grüne Versicherungskennzeichen „251 BKK“ gestohlen hatten. Der Wert des Versicherungskennzeichens beträgt rund 50 Euro. Hinweise zu dem Kennzeichendiebstahl bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl

Tann. Im „Hundsbacher Weg“ kam es in Zeit von Samstag (12.03.), 20 Uhr, bis Sonntag (13.03.), gegen 11 Uhr, zum Diebstahl von Dieselkraftstoff aus einem Lkw. Die Langfinger entwendeten auf unbekannte Art und Weise circa 50 bis 100 Liter Dieselkraftstoff im Wert von etwa 150 Euro aus der Sattelzugmaschine. Darüber hinaus versuchten die Täter, auch Kraftstoff aus einem anderen Lkw in der gleichen Straße abzuzapfen, was aber misslang. Nach derzeitigem Kenntnisstand entstand dabei kein Sachschaden. Weitere Hinweise zu diesem Dieseldiebstahl bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Eichenzell. In der Ulmenstraße kam es am Sonntag (13.03.), um 9.15 Uhr, zum Diebstahl beider Kennzeichen FD-AH 427, die an einem roten Opel Corsa montiert waren. Ein Zeuge beobachtete, wie zwei unbekannte, etwa 1,70 Meter große Männer mit ihrem Fahrzeug neben den Wagen des Geschädigten fuhren, ausstiegen und die Nummernschilder entwendeten. Danach stiegen die beiden Unbekannten wieder in ihren Pkw und flüchteten. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde das Täterfahrzeug kurze Zeit später erneut in der Ulmenstraße gesehen. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen hellblauen 3er oder 4er VW Golf, mit einer auffällig lauten Abgasanlage und polnischen Kennzeichen gehandelt haben. Weitere Hinweise zu diesem Kennzeichendiebstahl bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Feuerlöscher in Schule entleert

Petersberg. Am Sonntag (13.03.) gelangten unbekannte Täter gegen 11.45 Uhr in das dortige Schulgebäude in der Goerdelerstraße und entleerten einen Pulverfeuerlöscher in einem Flur. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Weiterhin wurde der Griff einer Eingangstür eines anderen Gebäudeteils der Schule beschädigt. Der entstandene Sachschaden ist aktuell noch nicht bekannt. Weitere Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pkw-Diebstahl

Dipperz. Am Sonntag (13.03.), kam es zwischen 13.15 Uhr und 13.30 Uhr im „Alschberger Weg“ zum Diebstahl eines blau-lilafarbenen Renault 19, der zur Tatzeit auf einem Privatgrundstück stand. Der gestohlene Pkw hat einen Wert von circa 400 Euro. Weitere Hinweise zu diesem Pkw-Diebstahl bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Gullydeckel gegen Glastür geworfen

Fulda. Am Montagmorgen (14.03.), gegen 5.15 Uhr, hoben unbekannte Täter in der Merkurstraße einen Gullydeckel zunächst aus der Halterung und trugen ihn zur Schiebetür eines dortigen Lebensmittelmarktes. Anschließend warfen die Unbekannten den schweren Gegenstand gegen die Eingangstür, so dass das Glas splitterte. Nach derzeitigen Erkenntnissen gelang es den Tätern dadurch nicht, in das Geschäft einzudringen. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1500 Euro. Weitere Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de