Baucontainer aufgebrochen,

Friedrichsdorf, Hildegard-von-Bingen-Straße / Am Eisspeicher, festgestellt: 14.03.2022 (pa)Im Bereich der Friedrichsdorfer Ökosiedlung wurden in den vergangenen Tagen mehrere Baucontainer aufgebrochen. Die Taten wurden am Montagmorgen festgestellt und hatten sich auf Baustellen in der Hildegard-von-Bingen-Straße sowie der Straße „Am Eisspeicher“ ereignet. Aus insgesamt drei Containern, die gewaltsam geöffnet worden waren, hatten die Täter unter anderem diverse Elektrowerkzeuge und mehrere Kabeltrommeln entwendet. Der Gesamtwert des Diebesguts beläuft sich auf über 5.000 Euro. Hinweise nimmt die Bad Homburger Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06172) 120 – 0 entgegen.

Autoscheibe eingeschlagen,

Usingen, Klapperfeld, 14.03.2022, 15.00 Uhr bis 17.05 Uhr (pa)Am Montagnachmittag wurde in Usingen ein Pkw durch Unbekannte beschädigt. Ein Audi TT stand zwischen 15.00 Uhr und 17.05 Uhr in der Straße „Im Klapperfeld“, als jemand eine Seitenscheibe des Fahrzeugs einschlug. Gestohlen wurde aus dem Wagen augenscheinlich nichts, sodass es bei einem Sachschaden von einigen Hundert Euro blieb. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Usingen bittet um Hinweise unter der Rufnummer (06081) 9208 – 0.

Lkw-Anhänger kippt um,

B 275, zw. Usingen Merzhausen und Weilrod Riedelbach (Gemarkung Merzhausen), 14.03.2022, gg. 10.30 Uhr (pa)Am Montagvormittag musste ein Abschleppdienst auf der B 275 bei Usingen einen umgekippten Lkw-Anhänger bergen. Ein 32-jähriger Lkw-Fahrer war gegen 10.30 Uhr von Merzhausen in Richtung Weilrod unterwegs, als er mit seinem Gespann aus einem Lkw und einem Anhänger nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Mann konnte den Lkw selbst zwar wieder auf die Fahrbahn lenken, jedoch kippte sein Anhänger nach rechts auf das angrenzende Feld. Dabei entstand ein Schaden von rund 5.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Lkw gerät ins Rollen,

Neu-Anspach, Hausen-Arnsbach, Trieschweg, 14.03.2022, gg. 13.20 Uhr (pa)Im Neu-Anspacher Stadtteil Hausen Arnsbach wurde am Montag durch einen ins Rollen geratenen Lkw ein Schaden von knapp 12.000 Euro verursacht. Gegen 13.20 Uhr parkte ein 65-jähriger Lkw-Fahrer sein Fahrzeug kurzzeitig im Trieschweg, wobei er den Lkw augenscheinlich nicht ausreichend gegen ein Wegrollen sicherte. So kam es, dass der Scania sich in Bewegung setzte und die Straße herabrollte. Der Lkw touchierte eine Mauer sowie eine Straßenlaterne und kollidierte schließlich mit einem Gartenzaun und einer Garage, wodurch er zum Stillstand kam.