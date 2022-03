Marburg/Cölbe: Autos aufgebrochen

Autoaufbrecher trieben in Marburg und Cölbe ihr Unwesen. Von Montag, 14. März, gegen 23 Uhr bis zum Dienstag, 15. März, 05.30 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter insgesamt 5 Autos auf. Die Tatorte waren die Kassler Str. in Marburg sowie die Industriestraße und die Lückenstraße in Cölbe.

Alle Aufbrüche haben gemeinsam, dass die Täter eine Scheibe einschlugen, um die sichtbare Beute im Innenraum zu stehlen. In drei Fällen gelang dies, in zwei weiteren Fällen blieben die Täter ohne Beute. Der Täter erbeutete eine schwarze “Alpha-Industries” Bomberjacke und eine Nike Sporttasche mit Sportschuhen und Kopfhörern. Was darüber hinaus noch weggekommen ist, steht aktuell noch nicht abschließend fest.

Durch die Taten entstand hoher Sachschaden an den beschädigten Autos. Wer kann die Polizei bei den Ermittlungen unterstützen? Wer hat etwas Verdächtiges gesehen? Wem ist eine Person aufgefallen? Wo tauchte die beschriebene Beute auf? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Marburg entgegen: 06421 4060.

Marburg: Einbruch in Pizzeria

Zwei Paletten eines Energiedrinks und ca. 300 Euro Bargeld erbeuteten bislang unbekannte Täter bei einem Einbruch in eine Pizzeria in der Gisselberger Straße. In der Nacht zum Montag 14. März, zwischen 01.45-07.30 Uhr stiegen der oder die Einbrecher über das Dach in das Gebäude einsteigen. Anschließend durchsuchten sie den Innenraum und flüchteten mit der Beute auf gleichem Weg.

Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer hat die nächtliche Kletterpartie gesehen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Marburg Tel. 06421 4060.

Kirchhain: Lagerhalle ohne Beute verlassen

Bislang unbekannte Täter stiegen am vergangenen Wochenende in eine Lagerhalle in der Alsfelder Straße ein. Zwischen Freitag, 11. März, 16.30 Uhr und Montag, 14. März, 07.30 Uhr, verschafften sich die Täter Zutritt über das Dach in die Halle. Die Täter blieben nach ersten Überprüfungen ohne Beute.

Wer hat am Wochenende in der Alsfelder Straße etwas Verdächtiges gesehen? Die Kriminalpolizei in Marburg nimmt Hinweise unter folgender Rufnummer entgegen: 06421 4060.

Marburg: Verfassungsfeindliche Symbole auf Straßenschild

Auf der Landstraße 3088 zwischen der Abfahrt Bauerbach und der Abzweigung zur Straße Auf den Lahnbergen besprühten bislang unbekannte Täter ein Verkehrsschild mit verfassungsfeindlichen Symbolen.

Passanten zeigten die Farbschmierereien am Montag, 14. März, gegen 15 Uhr, bei der Polizei an. Die Tat muss somit davor verübt worden sein. Wer kann in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben? Kripo Marburg, Tel. 06421 4060.

Marburg: Beule in Heckklappe

Durch einen Tritt gegen die Heckklappe beschädigte ein aktuell noch unbekannter Täter den grauen Opel Astra einer 24 Jahre alten Frau aus Marburg. Das Auto war zwischen Sonntag, 13. März, 21.30 Uhr und Montag, 14. März, 13 Uhr, vor dem Anwesen Alten Kassler Straße 15 geparkt.

Die Polizei in Marburg hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 06421 4060 entgegen.

Stadtallendorf: Geparkten Mercedes beschädigt – Verursacher flüchtig

Ungefähr 2500,- Euro Sachschaden entstand an dem schwarzen Mercedes, der am Montag, 14. März, um 14.30 Uhr, im Falkenweg geparkt war. Ein aktuell noch unbekanntes anderes Fahrzeug beschädigte den geparkten PKW an der vorderen Stoßstange und verließ den Unfallort ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen.

Bislang ergaben sich weder Hinweise auf ein verursachendes Fahrzeug noch auf dessen Fahrer oder Fahrerin. Wer war am Montag im Falkenweg? Wer hat den Unfall beobachtet? Hinweise bitte an die Polizei in Stadtallendorf 06428 93050.

Wallau: Nach Parkrempler weggefahren

Zur Unfallzeit am Sonntag, 13. März, zwischen 10.30 und 17.30 Uhr, parkte der graue Seat auf dem Park & Ride-Parkplatz in der Hohe Straße Wallau. In dieser Zeit entstand an dem Fahrzeug ein Schaden von mehreren hundert Euro an der vorderen linken Stoßstange.

Der Unfallhergang steht ebenso wenig fest, wie das unfallverursachende Fahrzeug. Wer hat den Unfall gesehen? Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Steffenberg: Unfallflucht durch alkoholisierte Autofahrerin

Wie sich später herausstellte hatte eine 51-jährige Frau aus dem Lahntal gute Gründe von der Unfallstelle zu flüchten, nachdem sie mit ihrem Auto im Straßengraben gelandet war. Eine vorbeifahrende Rettungswagenbesatzung fand das verunfallte Fahrzeug am Montag, 14. März, gegen 21 Uhr, an der L3331 nahe der Fahrbahn.

Als sich die Sanitäter nach dem Wohlbefinden der Fahrerin erkundigten, suchte diese gemeinsam mit Ihrem Hund das Weite. Im Verlauf der polizeilichen Ermittlungen konnten die “beiden Flüchtigen” noch am selben Abend ausfindig gemacht werden. Ein Atemalkoholtest ergab 0,89 Promille. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Blutentnahme und die Sicherstellung ihres Führerscheins an.

Gladenbach: Kollision der Außenspiegel

Am Montag, 14. März, gegen 11.30 Uhr, begegneten sich zwei Autos auf der L3048 zwischen Gladenbach und Mornshausen. Dabei berührten sich die Außenspiegel eines blauen VW Golf und eines anderen Fahrzeugs, welches nach dem Unfall die Fahrt fortsetzte ohne anzuhalten. Dabei entstand am Golf ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Der Golffahrer konnte das flüchtige Auto nicht näher beschreiben.

Wer hat den Unfall gesehen? Wo steht seit Montagmittag ein Auto mit einem frischen Unfallschaden am Außenspiegel auf der Fahrerseite? Hinweise nimmt der Polizeiposten in Gladenbach 06462 9168130 oder die Polizeistation Biedenkopf 06461 92950 entgegen.

