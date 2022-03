3 PKW aufgebrochen

Melsungen/Röhrenfurth (ots) – 14.03.2022, 18:00 bis 15.03.2022, 07:00 Uhr – In der vergangenen Nacht wurden in Melsungen und Röhrenfurth vermutlich von den gleichen Tätern insgesamt drei geparkte Pkw aufgebrochen. In der Bahnhofstraße in Melsungen wurden 2 Pkw aufgebrochen. Bei einem Audi wurde die Scheibe der Beifahrertür zerstört und das Fahrzeug durchsucht.

Die Täter entwendeten einen Rucksack mit persönlichen Gegenständen und eine Jacke. Der Sachschaden beträgt 400 Euro. Bei einem blauen VW Polo schlugen die Täter mit einem Stein die die Scheibe der Fahrertür ein und stahlen anschließend einen Werksausweis aus dem Pkw. Der Sachschaden beträgt 300 Euro.

Im “Sonneneck” in Röhrenfurth warfen die Täter die Scheibe der Fahrertür eines Skodas ein und durchsuchten das Fahrzeug. Ob etwas gestohlen wurde, steht zurzeit nicht fest. Der Sachschaden beträgt 250 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890.

Diebstahl eines Pkw Audi A6 – Zeugen gesucht

Schwalmstadt-Treysa (ots) – 15.03.2022, 04:10 Uhr – Am Dienstag in den frühen Morgenstunden stahlen mindestens 2 Täter einen grauen Audi A6 in der Bernhard-Märzdorf-Straße. Die Täter begaben sich zu dem in einer Hofeinfahrt geparkten Audi und stahlen diesen auf nicht bekannte Weise.

Das Fahrzeug hat das amtliche Kennzeichen HR-EV 300 und der Zeitwert beträgt 25.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen