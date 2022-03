Unfallflucht – Frontal gegen Garagenwand gefahren

Eschwege (ots) – Der noch unbekannter Fahrer eines weißen Renault (Klein-Lkw) befuhr Montagmittag 14.03.2022 um 13:05 Uhr, die Straße “Dietenacker”. Auf einem Grundstück beabsichtigte der Fahrer zu wenden und fuhr dabei frontal gegen die Garagenwand. Durch den Zusammenstoß entstanden großflächig Risse an der Garagenwand.

Der Renault mit Hamburger-Kennzeichen (HH) dürfte entsprechend an der Fahrzeugfront beschädigt sein. Anschließend entfernte sich der Fahrer vom Unfallort.

Hinweise: 05651/9250.

Von Fahrbahn abgekommen

(ots) – 12.000 EUR Sachschaden entstanden bei einem Unfall, der sich Montagabend 14.03.2022 um 18:24 Uhr ereignet hat. Zur Unfallzeit fuhr eine 23-Jährige aus Wanfried mit ihrem Pkw die K 49 in Richtung Völkershausen. Dabei geriet sie mit dem Auto auf den Grünstreifen und ins Schleudern, worauf sie eine angrenzende Böschung hinab fuhr.

Dadurch überschlug sich das Fahrzeug und kam etwa 30 Meter neben der K 49 auf einer Wiese zum Stehen. Die Fahrerin wurde leicht verletzt.

Sachbeschädigung an Pkw

Zwischen dem 10.03.22, 12:00 Uhr und dem 11.03.22, 11:00 Uhr wurde in Bad Sooden-Allendorf ein silberner Opel Corsa beschädigt, wie gestern angezeigt wurde. Das Auto war in der Immanuel-Kant-Straße am Fahrbahnrand geparkt und wurde auf der Motorhaube sowie auf der Beifahrerseite zerkratzt.

Schaden: ca. 1.000 EUR. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Sooden-Allendorf unter 05652/9279430 entgegen.

Dieseldiebstahl

Am 13.03.22, um 13:49 Uhr, bemerkte der Fahrer eines Lkws bei der Vorbereitung für die bevorstehende Tour eine Diesellache unterhalb des linken Tanks. Der Lkw wurde am 11.03.22 gegen 12.00 Uhr auf dem Tankstellengelände in der Straße “Auf dem Steineckel” in Bad Sooden-Allendorf abgestellt.

Nach den Berechnungen des Fahrers wurden ca. 100 l Diesel entwendet. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 220 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Diebstahl einer Säge

Im Weißenbörner Ortsteil Rambach wurde zwischen dem 01.02.22 und dem 12.03.22, 15:00 Uhr eine rote Holzwippsäge der Marke “Miltec W700Z” im Wert von 700 EUR entwendet. Die Säge befand sich in einem Holzschuppen außerhalb der Ortslage in der Gemarkung “Bornwiesen”.

Um den Diebstahl ausführen zu können wurde durch unbekannte Täter die Sicherungskette samt Vorhängeschloss durchtrennt. Hinweise: 05651/9250.

Versuchter Betrug durch unseriöse Handwerker

(ots) – In Hessisch Lichtenau-Retterode wurden am gestrigen Montagvormittag offensichtlich unseriöse Dacharbeiten angeboten. Wie der Polizei mitgeteilt wurde, hatte ein Mann (Beschreibung: Schnurrbart, Basecap, Gold-Schneidezahn) an einem Anwesen in der Straße “Zaunewiese” Dachdeckerarbeiten angeboten, die jedoch nicht angenommen wurden.

Der Mann sprach gebrochenes Deutsch und war mit einem weißen Lieferwagen unterwegs. Den Vorfall möchte die Polizei zum Anlass nehmen, entsprechende Tipps weiterzugeben.

So schützen Sie sich vor unseriösen Handwerkern. Tipps der Polizei:

Seriöse Firmen bieten ihre Arbeit nicht durch “Klingelputzen und Haustürgeschäfte” an.

Ausgehändigte Visitenkarten könnten gefälscht sein.

Gehen Sie nicht auf riskante Haustürgeschäfte ein.

Prüfen Sie die Kontaktmöglichkeiten: Seriöse Firmen haben neben einer Handynummer auch einen Festnetzanschluss und sind im Internet und anderen Quellen recherchierbar.

Fragen Sie bei dem angegebenen Betrieb selber nach und prüfen Sie, warum der Auftrag so günstig sein soll.

Leisten Sie auf keinen Fall Vorkasse, wenn die ausführende Firma Ihnen nicht seriös vorkommt.

Üblicherweise erhalten Sie keine Rechnungen, können die Arbeitendemzufolge steuerlich nicht absetzen und bleiben auf einem möglichen Schaden sitzen!

Greifen Sie auf regionale Produktanbieter zurück und überzeugen Sie sich selbst vor Ort.

Informieren Sie bei Betrugsverdacht sofort die Polizei.

Machen Sie Fotos von den angeblichen Schäden, die man bei Ihnen entdeckt hat, bevor diese repariert werden.

Notieren Sie sich bei Verdacht auf Betrug die Fahrzeugkennzeichen und die Personenbeschreibung.

