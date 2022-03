Schifferstadt (ots) – Am Sonntag 13.03.2022 wurde die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern gegen 22:40 Uhr durch die Polizeiinspektion Schifferstadt darüber in Kenntnis gesetzt, dass sich ein 13-jähriges Mädchen aus einer Jugendeinrichtung in Schifferstadt entfernt hatte. Vermutlich wollte sie mit dem Zug von Schifferstadt über Paris nach Marseille reisen.

Die Bundespolizei in Kaiserlautern leitete umgehend Fahndungsmaßnahmen ein. Darüber hinaus wurde auch das Gemeinsame Zentrum der deutsch-französischen Polizei- und Zollzusammenarbeit in Kehl informiert, die unmittelbar Kontakt zu den französischen Kollegen am Hauptbahnhof Paris aufnahmen.

Gegen 00:30 Uhr erhielt die Leitstelle der Bundespolizei in Kaiserslautern die Information aus Kehl, dass die 13-Jährige am HBF Paris festgestellt werden konnte und sich in behördlichem Gewahrsam befindet. Das Mädchen wurde schließlich wohlbehalten der zuständigen Jugendeinrichtung übergeben.