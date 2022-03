Kaiserslautern – Drei Ausnahmemusiker treffen sich im Kammerkonzert in der Fruchthalle:

Sebastian Manz, internationaler Solist, Kammermusiker und Solo-Klarinettist des SWR Symphonieorchesters, erhielt nach seinen großen Durchbruch 2008 beim Internationalen Musikwettbewerb der ARD in München unter anderem bereits dreimal den ECHO KLASSIK für herausragende CD-Einspielungen sowie den begehrten Emerging Artist Award in New York.

Für sein 2019 erschienenes Album „A Bernstein Story“ erhielt er im Oktober 2020 den OPUS KLASSIK in der Kategorie „Klassik ohne Grenzen“. Der Pianist Robert Neumann ist Preisträger zahlreicher nationaler und internationaler Wettbewerbe. 2017 wurde er mit dem International Classical Music Discovery Award ausgezeichnet.

Mit bestechender Musikalität, instinktiver Stilsicherheit und einer außergewöhnlichen musikalischen Reife erobert der Cellist Maximilian Hornung die internationalen Konzertpodien und Festivals. Es erklingen Werke von M. Bruch, N. Rota, A. v. Zemlinsky und J. Brahms.

Karten von 26,50 Euro bis 10,50 Euro (ermäßigt) gibt es im Vorverkauf in der Tourist-Information, Fruchthallstraße 14, Tel. (0631) 365-2316, beim Thalia Ticketservice unter Tel. (0631) 36219-814 und bei allen weiteren VVK-Stellen (Ticket-Hotline: 01806-57 00 00), im Internet unter www.eventim.de und von zu Hause aus mit `ticketdirect‘ über www.eventim.de

Rencontre

Kammerkonzert

Sonntag, 20. März 2022

17:00 Uhr: Konzert, Fruchthalle Kaiserslautern

Programm:

Werke von Nino Rota, Alexander von Zemlinsky, Max Bruch, Johannes Brahms,

Claude Debussy und Isang Yun.

Bei den städtischen Veranstaltungen in der Fruchthalle gilt die 3G-Regel (geimpft, genesen oder getestet). Die Abstands- und Maskenpflicht entfallen.