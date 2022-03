Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 15.03.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Falsche Personalienangabe führt zu mehreren Strafanzeigen und endet in der JVA

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 15.03.2022 um 01:30 Uhr konnte ein weißer Citroen in der Chemnitzer Straße in 67433 Neustadt durch eine Streifenbesatzung der Polizei Neustadt fahrend festgestellt werden. Das Fahrzeug entfernte sich beim Erkennen des Streifenwagens und konnte zunächst nicht mehr festgestellt werden. Wenige Minuten später konnte das flüchtige Fahrzeug jedoch erneut in der Chemnitzer Straße festgestellt und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Im Rahmen der Kontrolle gab der Fahrer des PKW zunächst falsche Personalien an. Der Grund für diese Notlüge war schnell gefunden. Der 37-Jährige aus Neustadt war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und stand unter dem Einfluss von THC. Zudem konnte durch die eingesetzten Beamten eine geringe Menge Cannabis in dem Fahrzeug aufgefunden und sichergestellt werden. Der Fahrer musste die Beamten zur Dienststelle begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Fahrzeugschlüssel wurde einer berechtigten Person zuvor übergeben. Da gegen den Neustadter letztlich noch ein offener Haftbefehl bestand, welchen dieser nicht begleichen konnte, wurde dieser nach Abschluss der Maßnahmen in die Justizvollzugsanstalt verbracht.

Der Mann muss sich nun in mehreren Straf-, sowie Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten. Außerdem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt.

Neustadt: E-Scooter-Fahrer alkoholisiert unterwegs

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Samstagabend gegen 23:00 Uhr wurde eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Neustadt auf den Fahrer eines E-Scooters in der Landauer Straße aufmerksam. Im Rahmen der durchgeführten Verkehrskontrolle konnte Alkoholgeruch bei dem 24-Jährigen aus dem Landkreis Bad Dürkheim festgestellt werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 0,86 Promille. Einige Stunden später, gegen 03:30 Uhr, befuhr eine 32-Jährige Neustädterin, ebenfalls mit einem E-Scooter wiederum die Landauer Straße. Auch sie wurde durch eine Streife einer Verkehrskontrolle unterzogen und auch hier konnten die Beamten Alkoholgeruch feststellen. Ein Atemalkoholtest ergab diesmal 1,97 Promille. Für beide Fahrzeugführer war die Fahrt beendet. Gegen den 24-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Ihn erwarten eine Geldbuße von 500 Euro, 2 Punkte im Fahrerlaubnisregister und ein Fahrverbot von einem Monat. Gegen die 32-Jährige wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet und ihr wurde eine Blutprobe entnommen. In beiden Fällen wurden die zuständigen Führerscheinstellen in Kenntnis gesetzt. In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass es sich bei sogenannten E-Scootern um Kraftfahrzeuge handelt, für welche die gesetzlich bestimmten Promillegrenzen gelten.

