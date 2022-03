Betrugsmaschen mit Telefonanrufen

Kirchheimbolanden – In den letzten Tagen wurden im Zuständigkeitsbereich der Polizei Kirchheimbolanden wieder Fälle von versuchten Trickbetrügereien bekannt. Trickbetrug am Telefon ist ein Phänomen von dem fast ausschließlich ältere Menschen betroffen sind. Unter Vortäuschen von Notlagen, einer offiziellen Funktion, einer zu erwartenden Dienstleistung oder einer persönlichen Beziehung zum Opfer, versuchen sich die Täter Geldwerte anzueignen. Hierbei werden skrupellos und zielgerichtet das Alter, die Gebrechlichkeit und die Gutgläubigkeit des Opfers ausgenutzt. Daher rät Ihnen die Polizei:

Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche zunächst nicht erkennen. Gehen sie keinesfalls auf telefonische Geldforderungen oder noch

so inständige Bitten ein.

Ihrem Telefon angezeigt wird. Melden Sie einen solchen Anruf direkt der Polizei.

Sachbeschädigung an Gartenmauer

Eisenberg – In der Zeit zwischen dem 12.03.2022 18:00 Uhr und 13.03.2022 10:00 Uhr wurde in der Röntgenstraße in Eisenberg durch Unbekannte eine Gartenmauer beschädigt. Hierbei wurden die mit Mörtel befestigten Natursteine herausgerissen und anschließend in die nahegelegenen Büsche, sowie auf den Gehweg geworfen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden in Verbindung zu setzen.