Seniorin wird Opfer von Callcenter-Betrugsmasche

Mainz-Gonsenheim (ots) – Freitagmittag erhielt eine Mainzer Seniorin einen

Anruf, angeblich durch die Polizei. Man erklärte ihr, dass ihre Tochter bei

einem Verkehrsunfall ein Kind getötet und dessen Mutter schwer verletzt habe.

Als Kaution sollte sie schnellstmöglich 150.000 EUR bezahlen. Der Anruf wurde

sodann an den angeblichen Rechtsanwalt der Tochter weitergeleitet. Dieser teilte

ihr mit, dass er seine eigene Tochter bei der Mainzerin vorbeischicken würde, um

das Geld und sämtliche Wertgegenstände für die Kaution abzuholen.

Die Übergabe fand um 12:30 Uhr statt. Die Tochter der Seniorin, die kurz darauf

wohlbehalten bei ihrer Mutter vorbeikam, alarmierte schließlich die Polizei. Der

entstandene finanzielle Schaden für die Seniorin beläuft sich im niedrigen

sechsstelligen Bereich.

Täterbeschreibung der Abholerin:

weiblich

ca. 1,55-1,60 m groß

dunkle Haare

helle Haut

schwarz gekleidet

Basecap

Mund-Nasen-Schutz

Zeugenaufruf: Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird

gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131 65-3633 in

Verbindung zu setzen.

Mehrere Einbrüche im Stadtgebiet Mainz und Nieder-Olm

Mainz (ots) – Im Zeitraum vom 10.03 bis 13.03. kam es im Stadtgebiet Mainz zu

fünf Einbrüchen, zwei fehlgeschlagenen Versuchen und zu einem weiteren Einbruch

in Nieder-Olm.

Am Donnerstag kam es um 23:00 Uhr zu einem versuchten Einbruch in ein

Mehrfamilienhaus in der Mainzer Altstadt. Eine Bewohnerin hörte ein Rumpeln und

Rütteln. Als sie aus ihrer Wohnung schaut, sah sie einen jungen Mann mit

schwarzer Jacke und heller Kapuze, der sich an der Hauseingangstür zu schaffen

machte. Der junge Mann flüchtete anschließend unerkannt.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde auf eine Baustelle in der Mainzer

Altstadt eingebrochen. Wie der/die unbekannten Täter sich Zugang zu der

Baustelle verschafften, ist Gegenstand der Ermittlungen. Entwendet wurde

verschiedenes Werkzeug mit fünfstelligem Wert.

In der gleichen Nacht wurde ebenfalls in der Mainzer Altstadt versucht in eine

Bar einzubrechen. Der/die unbekannten Täter scheiterten jedoch am Aufhebeln

eines Fensters und ließen dann von dem Einbruchsversuch ab.

Am Nachmittag des Samstags wurden in der Mainzer-Oberstadt und in Ober-Olm

unabhängig voneinander drei Einbrüche in Kellerabteile von Mehrfamilienhäusern

festgestellt. Es handelte sich um aufgebrochene Kellerverschläge aus Holzlatten.

In allen drei Fällen wurde nichts entwendet. Die Tatzeiträume waren nicht näher

einzugrenzen.

Samstagnacht wurden drei Lagerhallen in Mainz-Gonsenheim angegangen. In einer

der Hallen wurde Werkzeug von niedrigem dreistelligem Wert gestohlen. Weiteres

Stehlgut ist noch nicht bekannt.

Am Sonntag kam es zwischen 09:35 und 13:00 Uhr zu einem Einbruch in eine

Souterrainwohnung in Mainz Hartenberg-Münchfeld. Unbekannte Täter verschafften

sich durch das Einschlagen eines Küchenfensters Zugang zu der Wohnung des

Mehrfamilienhauses. Was entwendet wurde, muss noch ermittelt werden.

In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es um 01:36 Uhr zu einem Einbruch in die

Räumlichkeiten einer Genossenschaft in der Mainzer Oberstadt. Durch eine Zeugin

wurden zwei Täter dabei beobachte, wie sie ein Fenster des aufhebelten und in

das Gebäude einstiegen. Die beiden Täter konnten jedoch noch vor Eintreffen der

Polizei flüchten. Auch hier muss das Stehlgut noch ermittelt werden.

In allen Fällen wurden die vorhandenen Spuren gesichert. Die Ermittlungen dauern

an.

Zeugenaufruf: Wer sachdienliche Hinweise zu einem der genannten Fälle geben

kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131

65-3633 in Verbindung zu setzen.

Raubüberfall am Schillerplatz

Mainz-Altstadt (ots) – Als ein 20-jähriger Mainzer am Samstagabend gegen 21:00

Uhr an der Haltestelle „Schillerplatz“ auf den ÖPNV wartete, wurde er von einem

unbekannten Täter überfallen.

Der 20-Jährige wollte seiner kleinen Schwester gerade etwas Bargeld geben, als

ein Mann an ihm vorbeiging und ihm Pfefferspray ins Gesicht sprühte. Der

20-Jährige ließ das Bargeld daraufhin zu Boden fallen. Diese Gelegenheit nutzte

der Angreifer, hob das Geld auf und rannte damit in Richtung Münsterplatz davon.

Der 20-Jährige wurde vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt.

Täterbeschreibung:

männlich

ca. 40 Jahre alt

schlank

helle Haare

helle Haut

dunkle Jacke und Hose

Zeugenaufruf: Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird

gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131 65-3633 in

Verbindung zu setzen.

Polizeiliche Kriminalitätsstatistik 2021 in Mainz vorgestellt: Höchste Aufklärungsquote der Polizei seit 50 Jahren

Mainz (ots) – Die positive Entwicklung der letzten Jahre mit einem

kontinuierlichen Rückgang der Straftaten setzt sich weiter fort. Laut

Polizeilicher Kriminalitätsstatistik (PKS) 2021 gingen die Straftaten mit

217.305 Fällen im Vergleich zum Vorjahr (2020: 230.304) um 12.999 Fälle zurück,

eine Abnahme von 5,6 Prozent. Ohne Berücksichtigung der ausländerrechtlichen

Verstöße waren in der Gesamtschau im Jahr 2021 insgesamt 211.521 Taten und damit

14.340 (-6,3 Prozent) weniger als im Vorjahr zu verzeichnen. „Seit 1992 ist das

der niedrigste Wert. Gleichzeitig stieg die Gesamt-Quote der von der Polizei

aufgeklärten Fälle mit 66,7 Prozent auf den höchsten Wert seit 50 Jahren und

damit auf den historischen Höchststand seit Einführung der Statistik. Das ist

auch im Bundesvergleich ein sehr guter Wert und Beleg für die erfolgreiche

Polizeiarbeit in Rheinland-Pfalz“, sagte Innenminister Roger Lewentz

Einmal mehr ging auch die Häufigkeitszahl zurück, die Zahl, die aufzeigt, wie

viele Menschen pro 100.000 Einwohner Opfer einer Straftat werden. Sie reduzierte

sich im Vergleich zum Vorjahr um 324 auf 5302 Fälle. Die Zahl der ermittelten

Tatverdächtigen sank im Jahr 2021 im Vergleich zum Vorjahr um 4207 auf 98.874.

„Dieses vergleichsweise äußerst positive Ergebnis ist auch durch Einflüsse der

Corona-Pandemie wie Lockdowns geprägt, spiegelt allerdings auch den Trend der

Jahre zuvor wider. Das wird beispielsweise bei den Wohnungseinbrüchen deutlich“,

so Lewentz. Seit dem Jahr 2015, in dem sich noch 7125 dieser Taten in

Rheinland-Pfalz ereigneten, sinkt die Zahl kontinuierlich. Intensive Bemühungen

des Landeskriminalamtes und der Polizeipräsidien diese Taten zu bekämpfen und zu

verhindern, zahlten sich aus. Im Berichtsjahr 2021 wurden 1874 Fälle

registriert. Das waren 753 oder 28,7 Prozent weniger als 2020. „Das ist ein

historischer Tiefststand und die niedrigste Zahl beim Wohnungseinbruchsdiebstahl

seit Einführung der bundeseinheitlichen PKS im Jahr 1971“, betonte der Minister.

Rund die Hälfte der Fälle (54,5 Prozent) seien im Versuchsstadium geblieben, was

erfreulich sei. „Das dokumentiert auch, dass sich Sicherungsmaßnahmen am

Wohneigentum auszahlen“, hob er hervor. In 2021 hat die Gewaltkriminalität im

Vergleich zu 2020 nochmals deutlich abgenommen und liegt nun bei 7031 Fällen.

Das sind 874 (-11,1 Prozent) weniger als im Vorjahr. Gleichzeitig ist die

Aufklärungsquote weiter gestiegen. „Damit wird deutlich, dass Gewalttäter

keineswegs unerkannt davon kommen“, betonte Lewentz. Vor dem Hintergrund der

besonderen Situation in der Pandemie war auch bei der vorherigen Statistik zum

Jahr 2020 ein genauer Blick auf mögliche negative Entwicklungen im häuslichen

Kontext geworfen worden. „Im Jahr 2021 hat die Polizei insgesamt 8243 Fälle von

Gewalt in engen sozialen Beziehungen und damit 449 weniger als im Vorjahr

registriert. 2020 waren es noch 8692 Fälle. Mit 5893 Fällen ist das häufigste

Delikt in diesem Bereich die Körperverletzung. In 7186 Fällen ereigneten sich

die Taten in einer Wohnung“, erläuterte Johannes Kunz, Präsident des

Landeskriminalamtes.

Auch der Subventionsbetrug als Teil der Wirtschaftskriminalität dürfte von der

Pandemie beeinflusst sein. Er stieg im Jahr 2021 deutlich an und zwar um 204 auf

325 Fälle. „Ganz wesentlich waren hier Straftaten im Zusammenhang mit der

Beantragung und Auszahlung von Corona-Soforthilfen. Zum Beispiel wenn ein Antrag

gestellt wurde, obwohl sich derjenige bereits vor der Pandemie in

wirtschaftlichen Schwierigkeiten befand“, sagte Lewentz. Daneben sei die Polizei

zunehmend mit gefälschten und unrichtigen Impfausweisen befasst gewesen. Hier

wurden im Jahr 2021 insgesamt 95 Fälle und damit 73 Delikte mehr als im Jahr

zuvor erfasst.

Ein kontinuierlicher Anstieg bei Straftaten im Internet (nicht zu verwechseln

mit „Cybercrime“) bekam durch die Pandemie weiteren Auftrieb. „Konkret sind für

die Anstiege von internetbezogenen Delikten besonders Straftaten gegen die

sexuelle Selbstbestimmung und hierbei vor allem die Verbreitung, der Erwerb, der

Besitz und die Herstellung kinderpornografischer Schriften ursächlich“, so

LKA-Präsident Kunz. Diese Fälle hätten um 1019 (+111,1 Prozent) auf 1936 Fälle

zugenommen, was mit einer deutlich gestiegenen Zahl sogenannter NCMEC-Verfahren

zusammenhänge. Das „National Center for Missing and Exploited Children“ ist die

US-amerikanische Organisation, die Verdachtsfälle von über Social Media bzw.

Messenger-Diensten verbreiteten kinder- und jugendpornographischen Schriften an

die betroffenen Staaten meldet. Viele dieser Sachverhalte entstehen

beispielsweise durch das Teilen entsprechender Dateien in jugendlichen

Chatgruppen. „Straftaten gegen Polizistinnen und Polizisten, Angehörige der

Feuerwehr sowie der sonstigen Rettungsdienste und damit auf diejenigen, die zu

jeder Tages- und Nachtzeit im Dienst für die Gesellschaft sind, bewegen sich

leider weiter auf einem zu hohen Niveau, denn jeder Fall ist einer zu viel“, so

der Innenminister. Insgesamt verzeichnet die PKS in 2021 1553 Fälle gegen

Polizeibeamtinnen und -beamte. Das sind 162 weniger als im Vorjahr. Der Rückgang

ist insbesondere auf weniger Widerstandshandlungen (-10,4 Prozent)

zurückzuführen. Angehörige der Rettungsdienste wurden 114 Mal angegangen, was

einen leichten Anstieg um vier Fälle bedeutet. Gewalt gegen Angehörige der

Feuerwehr wurde in vier Fällen registriert. Die Auswertungen der Polizeilichen

Kriminalstatistik des Jahres 2021 und der Vorjahre sind in tabellarischer Form

im Internet abrufbar unter: http://s.rlp.de/SU1

Graffiti Bahnhof Guntersblum mit Täterfestnahme

Am 12.03.2022, um 21:25 Uhr, teilte ein Zeuge der Polizei mit, dass zwei weibliche Personen eine Wand des Bahnhofes in Guntersblum besprühen würden. Die eingesetzten Beamten konnten eine 13- jährige aus Dolgesheim und eine 20-jährige aus Worms in der Nähe des Bahnhofes hinter einem Altkleidercontainer antreffen. Bei ihnen konnte eine Spraydose aufgefunden werden. Nach erfolgter Personalienfeststellung und Anzeigenaufnahme wurde die 13-jährige an eine erziehungsberechtigte Person übergeben und die 20-jährige entlassen. Die Ermittlungen hinsichtlich der entstandenen Schadenshöhe dauern noch an.

Fahren ohne Versicherungsschutz

Sprendlingen, 13.03., St. Johanner Straße, 21:30 Uhr. Bei der Durchführung einer stationären Verkehrskontrolle wurde ein E-Scooter-Fahrer auf dem Fußweg bemerkt. Bei Erblicken des Streifenwagens verringerte er seine Geschwindigkeit und begann, den Roller weiter mit dem Bein zu bewegen. An dem E-Scooter waren weder Versicherungskennzeichen und noch FIN-Nummer angebracht. Dem 18-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt, der Roller wurde sichergestellt.

KAT-Diebstahl an Kfz

Bingen, 13.03., Stefan-George-Straße, 12:30 Uhr. Ein Mann meldete den Diebstahl des Katalysators an seiner Mercedes A-Klasse. Er hatte sein Fahrzeug am Vortag morgens auf dem Naheparkplatz abgestellt. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen!

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bingen, 13.03., Mainzer Straße, 15:25 Uhr. Eine 57-Jährige und ihr Ehemann waren mit ihrem E-Bike aus Stadtmitte kommend unterwegs. Auf Höhe des Campingplatzes „Bauer Schorsch“ missachtete die Frau die Vorfahrt eines durch das Viadukt kommenden PKWs. Sie bremste so stark ab, dass sie mitsamt Fahrrad auf die rechte Seite fiel. Sie erlitt Verletzungen an Arm und Schulter, ihr Fahrradhelm hatte Schlimmeres verhindern können.

Sachbeschädigung

Bingen, Park am Mäuseturm, 12.03., 04:00 – 13.03., 10:00 Uhr. Die Mäuseturm-Parkaufsicht meldete eine Sachbeschädigung an einem Geräteschuppen der Kirche im Park. In diesem werden Sitzgelegenheiten für Gottesdienste gelagert. Die Polizei bittet um Täterhinweise.