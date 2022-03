Einbruch in Einfamilienhaus

Alsheim (ots) – Im Zeitraum vom 12.03.2022, 16:00 Uhr bis 13.03.2022, 20:10 Uhr

drangen bislang unbekannte Täter in Einfamilienhaus in Alsheim ein. Zunächst

warfen sie einen Stein in eines der Kellerfenster und hebelten dieses im

Anschluss auf. Sie durchsuchten die Räume im Erdgeschoss und entwendeten Bargeld

und Schmuck von mehreren einhundert Euro. Schließlich flüchteten sie durch die

Terrassentür. Die Polizei konnte am Tatort diverse Spuren sichern und bittet nun

um die Mithilfe der Bevölkerung. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten

Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Worms unter der

Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail

unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Alleinunfall Motorradfahrer

Worms, B47 (ots) – Am Sonntag, den 13.März kommt es am Nachmittag gegen 16:29

Uhr zu einem alleinbeteiligten Verkehrsunfall mit einem Motorradfahrer.

Der Motorradfahrer war bei gutem Wetter auf der Bundesstraße 47 von Worms in

Richtung Monsheim unterwegs. In einer Kurve verliert er nach aktuellen

Ermittlungen auf Grund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle und stürzt. Der

Fahrer zieht sich eine Fraktur im Oberschenkel zu und wird im Anschluss ins

Krankenhaus verbracht. Die Bundesstraße 47 wird zur Unfallaufnahme einseitig für

ca. 1 Stunde gesperrt.

Ihre Polizei Worms rät Ihnen:

Beachten Sie, dass die angegebenen zulässigen Höchstgeschwindigkeiten lediglich

Richtgeschwindigkeit sind, die nur unter günstigsten Voraussetzungen gefahren

werden sollten! Überschreiten Sie niemals die zulässige Höchstgeschwindigkeit!

Überschätzen Sie bei der Wahl der Geschwindigkeit nie ihre persönlichen

Fähigkeiten! Eine angepasste Geschwindigkeit und defensive Fahrweise hilft Leben

retten!