Alkohol und Drogen zum Nachmittag

Landstuhl (ots) – Bei einer Verkehrskontrolle am Sonntagmittag in der

Kaiserstraße fällt die Alkoholfahne eines 21-jährigen Ford-Fahrers auf.

Daraufhin wird er zum Alkoholtest gebeten welcher ihm einen Pegel von 0,62 o/oo

bescheinigt. Da er zudem noch drogentypische Auffälligkeiten aufweist, wird ihm

eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. |pilan

Diebe machen sich an Pool zu schaffen

Waldmohr (ots) – Zu einem etwas außergewöhnlichen Diebstahl kam es in einem

Neubaugebiet im Bereich „Erlenwiesen“ in der Zeit von Samstagabend, 18:00 Uhr,

bis Sonntagmorgen, 11:00 Uhr. Dort entfernten bislang unbekannte Täter gewaltsam

zwei sogenannte Skimmer eines Außenpools und entwendeten diese. Der Pool selbst

befindet sich noch im Bau und die beiden Skimmer waren zuvor frisch einbetoniert

worden. Im Rahmen einer eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnte das zum

Abtransport deponierte Diebesgut unweit des Tatortes aufgefunden und

sichergestellt werden. Der Sachschaden beläuft sich geschätzt auf 500-800 Euro.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben werden

gebeten sich unter der Telefonnummer 06381/919-0 oder per Mail an

pikusel@polizei.rlp.de mit der Polizei in Kusel in Verbindung zu setzen. |pikus

Diebe suchen Garage heim

Bosenbach (ots) – Gleich zwei Straftaten zu seinem Nachteil zeigt ein

23-jähriger Mann aus Bosenbach in der Nacht von Samstag auf Sonntag an. Dort

verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu seiner Garage in der

Bachstraße und entwendeten ein PKW-Diagnosegerät sowie einen Laptop. Weiterhin

beschädigten sie den vor der Garage geparkten PKW des Geschädigten. Insgesamt

wird der Schaden auf etwa 350 Euro geschätzt. Zeugen, die im genannten Zeitraum

verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 06381/919-0 oder per Mail an pikusel@polizei.rlp.de mit der

Polizeiinspektion Kusel in Verbindung zu setzen. |pikus

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Kreis Kaiserslautern (ots) – Eine Unfallflucht ist der Polizei am Freitag von

einem Parkplatz in der Hauptstraße in Queidersbach gemeldet worden. Die Fahrerin

des betroffenen grauen Opel Astras stellt ihren Wagen gegen 8:30 Uhr ab. Als sie

gegen 18:30 Uhr zurückkam bemerkte sie den Schaden unterhalb des linken

Frontscheinwerfers und Nebelscheinwerfers. Vom Verursacher fehlt jede Spur.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden ebenfalls gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu

setzen. |elz

Auto macht sich selbstständig

Kreis Kaiserslautern (ots) – Ein Auto hat sich am Sonntagnachmittag in der

Waldstraße in Schopp selbstständig gemacht. Die Halterin des VW Golf stellte

ihren Wagen gegen 15 Uhr in der Straße ab. Aufgrund des nicht eingelegten Ganges

und einer nicht vollständig angezogenen Handbremse rollte der Pkw rückwärts die

Straße hinab. Nach circa 200 Metern traf der Wagen einen Steinbrunnen in einem

Vorgarten und kam somit zum Stehen. Verletzt wurde zum Glück niemand. |elz

Rucksack und Schuhe gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Einen Diebstahl aus ihrem Auto hat eine junge Frau am

Samstag bei der Polizei angezeigt. Wie die 22-Jährige meldete, wurden aus ihrem

VW Golf Münzgeld, ein schwarzer Rucksack der Marke „Eastpak“, sowie ein paar

weiße Schuhe der Marke „Nike“ gestohlen. Der Pkw war in der Wilhelm-Raabe-Straße

in Höhe des Hauses Nummer 14, auf einem frei zugänglichen Stellplatz abgestellt.

Als die Frau gegen 12:40 Uhr in den Wagen einstieg, stellte sie fest, dass

Sachen aus dem Innenraum verschwunden sind. Das letzte Mal den Wagen benutzt und

die Sachen gesehen, hatte sie am Donnerstag gegen 21:30 Uhr. Hinweise auf

verdächtige Personen und mögliche Täter bitte an die Polizeiinspektion 2 unter

der Telefonnummer 0631 369-2250. |elz

Schlägerei vor der Polizei

Kaiserslautern (ots) – Ein Zeuge teilte am Sonntagmorgen der Polizei mit, dass

sich zwei junge Männer vor der Polizeiinspektion in der Gaustraße schlagen

würden. Die zwei 21-Jährigen schlugen sich mitten auf der Straße gegenseitig ins

Gesicht und nahmen sich in den Schwitzkasten. Die Beamten mussten die zwei

Streithähne trennen und fesseln, da sie immer wieder aufeinander losgehen

wollten. Während der Schlägerei beschädigten sie noch ein geparktes Auto, indem

sie dagegen fielen. Auf der Dienststelle gaben beide an nur eine

Meinungsverschiedenheit gehabt zu haben. Die zwei Männer hatten bei dem

Atemalkoholtest Werte von 1,04 und 1,71 Promille. Sie wurden der MP übergeben.

|elz

Brennende Mülltonne

Alsenz (Donnersbergkreis) (ots) – Am späten Sonntagabend kam es in der

Hauptstraße zu einem Mülltonnenbrand. Der brennende Abfallbehälter wurde um

23:15 Uhr durch eine Polizeistreife festgestellt und mithilfe eines

Fahrzeugfeuerlöschers weitestgehend gelöscht. Verbliebene Glutrückstände wurden

dann durch die örtliche Feuerwehr gelöscht. Die Brandursache ist ungeklärt. Die

Polizei hat diesbezüglich die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen, die mit dem Brand in

Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 / 917-0. |pirok

Verkehrsbehinderung in der Pfaffenbergstraße wirkt sich auf Berufsverkehr aus

Kaiserslautern (ots) – Die Anlieferung von Bauteilen bei einer Baustelle in der

Nähe der TU Kaiserslautern hat am heutigen Montagmorgen zu schweren

Verkehrsbehinderungen rund um den Lämmchesberg geführt. Die Schwertransporte

kamen in der Pfaffenbergstraße an und mussten zur Anlieferung auf der Fahrbahn

halten. Dadurch und durch ordnungsgemäß geparkte Pkws an der Seite der Straße,

gab es für weitere Verkehrsteilnehmer kein Durchkommen mehr. Die

Pfaffenbergstraße musste zwischen 07:40 und 8:30 Uhr zeitweise, aus Richtung

Dunkeltälchen/Hermann-Löns-Straße kommend einseitig gesperrt werden. |elz

Wer hat den VW-Golf beschädigt?

Odenbach (ots) – Unbekannter Fahrzeugführer kümmert sich nicht um verursachten

Sachschaden. Am Sonntagnachmittag streifte ein Unbekannter mit seinem PKW einen

in der Ortsdurchfahrt (B 420) abgestellten blauen VW-Golf und fuhr weiter.

Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Lauterecken unter

der Telefonnummer 06382-9110 zu melden.