Karlsruhe – Ladendiebe greifen Sicherheitsmitarbeiter an

Karlsruhe (ots) – Ein 42-jähriger Sicherheitsangestellter wurde am Freitag gegen

21 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Marstallstraße in Durlach von zwei Mädchen

im Alter von 12 und 17 Jahren angegriffen, als er einen vermeintlichen Ladendieb

festhielt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand beobachtete der 42-jährige einen 17 Jahre

alten Jugendlichen mutmaßlich bei einem Ladendiebstahl und hielt ihn daraufhin

fest. Der wehrte sich aber vehement und rief um Hilfe. Zwei offensichtliche

Begleiterinnen eilten herbei und traten und schlugen den Security-Mitarbeiter.

Der 17-Jährige konnte dennoch festgehalten und in der Folge den hinzugerufenen

Beamten des Polizeireviers Karlsruhe-Durlach übergeben werden.

Das Haus des Jugendrechts Karlsruhe hat die weiteren Ermittlungen unter anderem

wegen räuberischem Diebstahls übernommen.

Graben-Neudorf – Nach Brandgeschehen Leichnam entdeckt

Karlsruhe (ots) – Den Leichnam des Bewohners einer Wohnung in der Bahnhofstraße

in Graben -Neudorf fanden Rettungskräfte am frühen Freitagabend, nachdem der

Rauchmelder ausgelöst hatte. Die genaue Todesursache bedarf weiterer

Ermittlungen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand könnte sowohl ein technischer Defekt als auch

Unachtsamkeit des Bewohners zur starken Rauchentwicklung in der Wohnung geführt

haben. Offenes Feuer wurde durch die Rettungskräfte nicht festgestellt, aber

eine starke Rauchentwicklung.

Sie fanden den Leichnam des 58-jährigen Mannes gegen 18.30 Uhr im Wohnzimmer der

Wohnung. Offenbar war von dort die Rauchentwicklung ausgegangen. Andere Teile

des Gebäudes wurden offenbar nicht in Mitleidenschaft gezogen

Hinweise auf Fremdverschulden ergaben sich nicht.

Rheinstetten – Alkoholisierte Rollerfahrer versuchten vor Polizei zu flüchten

Karlsruhe (ots) – Zwei 20 und 29 Jahre alte Männer versuchten sich am frühen

Sonntagmorgen mit ihren Rollern einer Polizeikontrolle zu entziehen. Gegen 00.15

Uhr meldete ein Zeuge der Polizei, dass sich zwei Rollerfahrer auf der

Weinbrennerstraße ein Rennen liefern würden. Beim Erkennen des Streifenwagens

flüchteten beide zunächst über den Nell-Breuning-Ring. An der Kreuzung zur

Franz-Joseph-Busse-Straße stürzte der 20-Jährige mit seiner 16-jährigen Sozia.

Beide verletzten sich leicht. An der Unfallstelle wurde auch der 29-Jährige

festgestellt. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass beide nicht die

erforderliche Fahrerlaubnis besaßen. Durchgeführte Atemalkoholtests ergaben bei

dem 20-Jährigen einen Wert von mehr als 1 Promille und bei dem 29-Jährigen einen

Wert von nahezu 1 Promille. Beide mussten sich einer Blutentnahme unterziehen.

Die Roller wurden sichergestellt.

Waghäusel – Pedelec-Fahrer von Pkw erfasst

Karlsruhe (ots) – Glück im Unglück hatte ein 69 Jahre alter Pedelec-Fahrer, als

er am Samstagmorgen in Waghäusel von einem Pkw erfasst wurde und dabei nur

leichte Verletzungen davontrug.

Gegen 09:15 Uhr fuhr eine 44 Jahre alte Suzuki-Fahrerin auf der Unterdorstraße

und kollidierte beim Queren der Waghäusler Straße mit dem 69-Jährigen. Durch den

Zusammenstoß stürzte der Radler zu Boden und wurde dabei leicht verletzt. Durch

den verständigten Rettungsdienst wurde der Mann zur weiteren Versorgung in ein

Krankenhaus gebracht. Der durch den Unfall entstandene Sachschaden wird auf rund

2.500 Euro geschätzt.

Karlsruhe – Steine von Brücken auf Fahrzeuge geworfen

Karlsruhe (ots) – Am Wochenende wurden der Polizei drei Steinwürfe auf Fahrzeuge

in der Waldstadt gemeldet. Am Samstag gegen 21.00 Uhr fuhr eine 34-Jährige mit

ihrem Pkw auf der Beuthener Straße in Richtung Gustav-Heinemann-Allee unterwegs.

Von der Brücke bei Schulzentrum wurde von bislang Unbekannten ein Stein auf den

Pkw geworfen, wodurch die Windschutzscheibe beschädigt wurde. Wenige Minuten

später wurde erneut ein Stein auf einen fahrenden Pkw geworfen. Eine 34-Jährige

war auf der Gustav-Heinemann-Straße stadteinwärts unterwegs. Als sie die

Fußgängerüberführung kurz vor der Beuthener Straße erreichte, warfen Unbekannten

einen Stein auf den Pkw, der dadurch beschädigt wurde. In beiden Fällen wurden

zwei dunkel gekleidete Personen auf den Brücken gesehen, wobei eine Person ein

Fahrrad dabeihatte. Am Sonntag wurden gegen 20.20 Uhr erneut Steine von der

Brücke bei Unterführung auf die Beuthener Straße geworfen. Ein Stein schlug

neben einem fahrenden Pkw auf der Fahrbahn auf und beschädigte das Fahrzeug

leicht.

Zeugen und Personen die Hinweise auf die Steinewerfer geben können, werden

gebeten sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt, Telefon 0721/967180 in

Verbindung zu setzen.

Karlsbad – Hoher Sachschaden nach Gebäudebrand

Karlsruhe (ots) – Am Samstagmittag kam es in der Frankenstraße in

Langensteinbach zu einem Gebäudebrand, bei dem nach ersten Einschätzungen ein

Sachschaden von rund 150.000 Euro entstand. Personen wurden bei dem Feuer

glücklicherweise nicht verletzt.

Zum Schutz vor Feuchtigkeit des leer stehenden Hauses, wurde gegen 11:30 Uhr,

der dortige Kamin angefeuert. Gegen 13.00 Uhr bemerkte der 56-Jährige eine

starke Rauchentwicklung und alarmierte unverzüglich die Feuerwehr.

Vor Ort konnte starker Rauch aus dem 1. Obergeschoss sowie dem Dachstuhl

wahrgenommen werden. Das Feuer beziehungsweise der Ort der Rauchentwicklung

konnte zunächst nicht lokalisiert werden. Daraufhin musste durch die Feuerwehr

die Decke im Erdgeschoss sowie der Boden des 1. Obergeschosses des Hauses

teilweise geöffnet werden. In der Folge konnte der Brandherd in der Decke im

Bereich der Heizungsrohre lokalisiert und gelöscht werden. Nach ersten

Einschätzungen der Feuerwehr brach das Feuer zwischen den Heizungsrohren, welche

die einzelnen Räume beheizen, und der Boden/Deckendämmung aus. Der Rauch zog

durch das ganze Haus und beschädigte dieses innen stark.

Ettlingen- Brand in Autowerkstatt

Karlsruhe (ots) – Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts an einem

Kabelstrang, kam es am Samstagabend in einer Autowerkstatt in der Mörscher

Straße in Ettlingen zu einem Brand.

Kurz nach 20 Uhr wurde durch einen Mitarbeiter des Autohauses Brandgeruch in den

Räumlichkeiten wahrgenommen. Durch die verständigte Freiwillige Feuerwehr

Ettlingen, die mit insgesamt sieben Fahrzeugen und 26 Einsatzkräften vor Ort

waren, konnte der Brand in der Werkstatt an der östlichen Wand lokalisiert und

gelöscht werden. Nach bisherigem Sachstand könnte ursächlich für das Feuer ein

technischer Defekt an einem Kabelstrang gewesen sein.

Durch herabtropfende Plastikteile wurde eine Restmülltonne mit Papiertüchern

vollständig zerstört. Es entstand eine starke Rauchentwicklung im gesamten

Werkstattbereich und geringfügig auch in den daneben befindlichen Verkaufsraum.

Durch den entstandenen Brandruß wurde ein in der Werkstatt befindliches

Kundenfahrzeug vermutlich komplett zerstört. Der weitere Sach- und

Gebäudeschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf ca. 40.000EUR belaufen.

Für die Lösch- Belüftungs- und Aufräumarbeiten der Freiwilligen Feuerwehr

Ettlingen musste die innere Mörscher Straße bis 21:10 Uhr gesperrt werden.

Ettlingen – Betrunken Unfall gebaut – Führerschein musste abgegeben werden

Karlsruhe (ots) – Glücklicherweise nur leicht verletzt wurde ein 37-jähriger

Mann am frühen Sonntagmorgen bei einem Unfall in Spessart. Unfallursächlich war

offenbar sein übermäßiger Alkoholkonsum.

Der Mann befuhr gegen 02.30 Uhr die Neue Steige in Richtung Schöllbronn und kam

vermutlich aufgrund seiner Alkoholbeeinflussung nach links von der Fahrbahn ab.

Er prallte dort gegen eine Grundstücksbegrenzung und verlor das linke Vorderrad.

Der Renault Clio driftete anschließend noch gegen eine Straßenlaterne und kam

erst ungefähr 100 m nach der ersten Unfallstelle zum Stehen. Er wurde offenbar

glücklicherweise nur leicht verletzt.

Im Zuge der polizeilichen Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 37-Jährige

deutlich alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,5

Promille. Dem Mann wurde beim Polizeirevier Ettlingen eine Blutprobe entnommen,

sein Führerschein wurde einbehalten.

Am Renault Clio entstand ein Schaden in Höhe von ungefähr 1000 Euro, die

Schadenshöhe an der Grundstücksbegrenzung beziehungsweise der Straßenlaterne

muss noch ermittelt werden.

Oberderdingen – Beim Abbiegen mit Pkw kollidiert

Karlsruhe (ots) – Zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 44 Jahre alte

Autofahrerin verletzt wurde, kam es am Sonntagabend im Einmündungsbereich der

Bundesstraße 293 / Landesstraße 554.

Ein 34 Jahre alte BMW-Fahrer fuhr gegen 22 Uhr auf der L 554 und wollte mit

seinem Pkw an der Einmündung zur B 293 nach links in Fahrtrichtung Bretten

abbiegen. Hierbei kollidierte er mit der 44-jährigen Golf-Fahrerin, die mit

ihrem Fahrzeug auf der B 293 in Richtung Bretten unterwegs war. Durch die Wucht

des Aufpralls wurde die Frau verletzt. Ein Rettungswagenteam brachte sie zur

weiteren Untersuchung in eine Klinik.

Beide Fahrzeuge waren aufgrund ihrer starken Beschädigungen nicht mehr

fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Der entstandene

Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.

Karlsruhe – Alkoholisierter Mann greift Polizeibeamte an

Karlsruhe (ots) – Sogar ein Polizeihund musste am Freitagabend am Durlacher

Bahnhof eingesetzt werden, um einen betrunkenen 26 Jährigen unter Kontrolle zu

bringen, nachdem dieser die ihn kontrollierenden Polizisten angegriffen hatte.

Der Mann war zunächst gegen 20.30 Uhr in einer Bahn und dann am Bahnsteig

aufgefallen, weil er keine Maske trug und lautstark Musik abspielte. Passanten

hatten die Polizei verständigt. Die beiden Beamten versuchten zunächst, verbal

auf den Mann einzuwirken, was aber wohl misslang. Danach ging der 26-Jährige

offenbar bedrohlich auf die Polizisten zu und befolgte keine der an ihn

gerichteten Anweisungen. Schließlich konnte er nur mit Hilfe des Polizeihundes

zu Boden gebracht und fixiert werden. Weder die Polizisten noch der 26-Jährige

wurden bei dem Einsatz verletzt.

Er war alkoholisiert und hatte eine Atemalkoholkonzentration von über ein

Promille. Vermutlich hatte er neben Alkohol auch noch Drogen konsumiert. Er

wurde zum Polizeirevier Durlach gebracht und kam nach Abschluss der

polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß.

Philippsburg-Huttenheim: Nach misslungenem Überholversuch schwer verletzt

Philippsburg (ots) – Schwere Verletzungen zog sich am Sonntagnachmittag um 14.00

Uhr ein 43 Jahre alter Pkw-Fahrer aus Karlsruhe zu. Als zweites Fahrzeug

überholte er auf der B 35 in Höhe Huttenheim, einen in Richtung Graben

vorausfahrenden Pkw. Kurz nach dem Einscheren wollte der Mann auch noch den

direkt vor ihm fahrenden Pkw überholen. Hierbei verlor er die Kontrolle über

sein Fahrzeug und kollidierte hierbei mit dem Fahrzeug, das er überholen wollte.

Der überholende Pkw überschlug sich in der Folge mehrfach, wobei der Fahrer in

seinem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt wurde. Nach seiner Bergung wurde

er mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik eingeliefert. Der weitere

unfallbeteiligte Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu und wurde ebenfalls in

ein Krankenhaus verbracht. Laut Angaben von Zeugen ist der Schwerverletzte

bereits in Vorfeld durch waghalsige Überholmanöver aufgefallen.

Die B 35 musste in Bereich der Unfallstelle bis 16.10 Uhr voll gesperrt werden.

Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 11 500 Euro.