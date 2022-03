Mannheim-Innenstadt: Unbekannter Fahrzeugführer streift geparkten Pkw und flüchtet – Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots) – Am Sonntagmittag, zwischen 14:10 Uhr und 15:15 Uhr streifte ein

unbekannter Fahrzeugführer einen vor dem Stadthauskiosk am Fahrbahnrand

geparkten Citroen. Der Unbekannte fuhr, trotz des verursachten Streifschadens an

der kompletten linken Fahrzeugseite des Citroen, weiter, ohne den Unfall

anschließend zu melden. Der entstandene Sachschaden am Citroen beläuft sich auf

schätzungsweise 3.000,- EUR. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher

geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter

der Telefonnr. 0621-1258-0 zu melden.

Mannheim-Neckarstadt: Fußgängerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Mannheim-Neckarstadt (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend im

Stadtteil Neckarstadt wurde eine 26-jährige Fußgängerin schwer verletzt. Ein

53-jähriger Mann war gegen 20.30 Uhr mit seinem Renault auf der Hochuferstaße in

Richtung Ulmenweg unterwegs. Beim Rechtsabbiegen in die Grenadierstraße übersah

er die 26-Jährige, die an der dortigen Ampel die Fahrbahn der Grenadierstraße

überquerte und stieß mit ihr zusammen. Hierbei zog sich die Frau schwere

Verletzungen zu. Sie wurde mit Verdacht des Beckenbruchs in ein Krankenhaus

eingeliefert. Nach derzeitigem Kenntnisstand zeigte die Ampel für beide

Beteiligten Grünlicht. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der 53-Jährige nicht

im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Gegen ihn wird nun wegen

fahrlässiger Körperverletzung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Auch den

Halter des Fahrzeugs erwartete eine Anzeige wegen Ermächtigens zum Fahren ohne

Fahrerlaubnis.

Mannheim-Friedrichsfeld: Einbruch in Firmengelände – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Friedrichsfeld (ots) – Unbekannte Täter brachen am Sonntag in ein

Firmengelände im Stadtteil Friedrichsfeld ein. Die Einbrecher drangen zwischen 7

Uhr und 15.30 Uhr von der L 597 auf das Gelände eines Campingfahrzeug-Handels in

der Steinzeugstraße ein. Hier schlugen sie ein Fenster der Ausstellungshalle ein

und gelangten so in die Firmenräume. Hier entwendeten sie zwei Computer und

brachen einen Sicherheitsschrank aus der Verankerung. Allerdings hielt dieser

offenbar weiteren Aufbruchsversuchen stand. Im Außenbereich schlugen die

Unbekannten an einem Wohnwagen die Scheibe eines Fensters ein und bohrten an

einem Container das Türschloss auf. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde weder

aus dem Container noch aus dem Wohnwagen etwas entwendet. Der entstandene

Gesamtschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise

zu den Einbrechern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier

Ladenburg, Tel.: 06203/9305-0 zu melden.

Mannheim: Lkw-Brand; Kühlung der Gasflaschen erfolgt; Bergung durch Berufsfeuerwehr; Autobahnsperrungen aufgehoben;

Mannheim (ots) – Die Lkw-Ladung, bestehend aus jeweils zwei Flaschen Acethylen

und Sauerstoff ist mittlerweile, heruntergekühlt.

Der Sicherheitsradius ist aufgehoben.

Seit 13 Uhr rollt der Verkehr auf den betroffenen Autobahnen und der B 38a

wieder. Die Xaver-Fuhr-Straße bleibt jedoch noch bis auf Weiteres gesperrt. D

ie Berufsfeuerwehr Mannheim wird die Bergung der Gasflaschen übernehmen. Die

Dauer der Bergung ist noch nicht absehbar.

Mannheim-Neckarstadt: 28-Jähriger wegen Raubes in Untersuchungshaft – !Zeugenaufruf!

Mannheim-Neckarstadt (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft

Mannheim und des Polizeipräsidiums Mannheim

Mannheim-Neckarstadt: In der Nacht des 10.03.2022 kam es gegen 23:05 Uhr zu

einem Raubdelikt in der Mannheimer Neckarstadt. Eine 59-Jährige war im Bereich

der Röntgenstraße unterwegs, als der Tatverdächtige sie angesprochen und nach

dem Weg zum Bahnhof gefragt haben soll. Nachdem die Frau dem 28-Jährigen den Weg

erklärt hatte, hielt sie an einer Fußgängerampel, der Mann hinter ihr. Dort soll

er die Frau dann ohne Vorwarnung von hinten gestoßen haben, so dass diese auf

die Straße fiel. Gleichzeitig soll er an der Umhängetasche der Frau gerissen

haben, die diese über der Schulter trug. Hierdurch soll der Riemen der Tasche

gerissen sein, wodurch der Tatverdächtige mit der Tasche in der Hand flüchten

konnte. In der Tasche befanden sich zwei Mobiltelefone, welche aber bei

Ausführung der Tat herausfielen. Die 59-Jährige wurde bei dem Sturz leicht

verletzt.

Der flüchtige algerische Tatverdächtige konnte anhand einer Personenbeschreibung

im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen festgenommen werden. Er wurde am 11.03.2022 dem

zuständigen Ermittlungsrichter am Amtsgericht Mannheim vorgeführt, welcher den

von der Staatsanwaltschaft Mannheim beantragten Untersuchungshaftbefehl aufgrund

von Fluchtgefahr in Vollzug setzte.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Kriminalkommissariats

Mannheim dauern derzeit noch an. In diesem Zusammenhang sind die Ermittlerinnen

und Ermittler auf der Suche nach einem bisher unbekannten Zeugen:

Ein Autofahrer soll auf das Geschehen aufmerksam geworden, kurzzeitig angehalten

haben und ausgestiegen sein. Dann soll er dem flüchtenden Tatverdächtigen

hinterhergefahren sein. Es soll ein Mann kräftiger Statur gewesen sein, der ein

rotes Oberteil trug und einen glänzenden, schwarzen Kombi fuhr. Der Zeuge oder

Personen, die den Mann kennen, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst

unter der Rufnummer 0621 174 – 4444 zu melden.

Mannheim: Nach Lkw-Brand weiträumige Absperrung;

Mannheim (ots) – Gegen 10.30 Uhr geriet ein Lkw in der Xaver-Fuhr-Straße, Höhe

Mai aus bislang unbekannten Gründen in Brand. Das Feuer war schnell gelöscht.

Wie sich jedoch herausstelle, hatte der Lkw vier Gasflaschen geladen. Da

aufgrund der großen Hitzentwicklung eine Einwirkung auf die Gasflaschen derzeit

nicht ausgeschlossen werden kann, werden sie von der Berufsfeuerwehr Mannheim

gekühlt.

Bis zur gefahrlosen Bergung wurde ein Sicherheitsradius von 200 Metern

eingerichtet. In diesen Radius fallen Teile der Autobahnen A 6, A656

(Vollsperrung) und die B 38a.

Es kommt derzeit zu erheblichen Behinderungen.

Heidelberg/Mannheim: Mehrere tätliche Angriffe und Widerstandshandlungen

Heidelberg/Mannheim (ots) – Über das vergangene Wochenende ereigneten sich im

Bereich des Polizeipräsidiums Mannheim mehrere Widerstandshandlungen zum

Nachteil eingesetzter Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte. In einem weiteren

Fall wurden Einsatzkräfte des besonderen Ordnungsdienstes der Stadt Mannheim

angegangen.

Die Straftaten im Einzelnen:

Am frühen Sonntagmorgen gegen 0:30 Uhr kontrollierten zwei Polizeibeamte in

Heidelberg Neuenheim in der Neuenheimer Landstraße einen 17-Jährigen, welcher

gemeinsam mit einem 16-Jährigen auf einem E-Scooter unterwegs war. Als die

Beamten die Jugendlichen angehalten hatten, zeigte sich insbesondere der

17-Jährige aggressiv und stieß einen der Beamten mit beiden Händen gegen die

Brust. Weiterhin wehrte sich der Jugendliche massiv gegen die daraufhin

eingeleitete Festnahme. Gegen ihn wird nun wegen tätlichen Angriffs und

Widerstands ermittelt. Beide Beamte erlitten leichte Verletzungen, konnten ihren

Dienst jedoch fortsetzen. Auf dem Polizeirevier stellten die Beamten bei dem

Jugendlichen eine Alkoholisierung von 0,56 Promille fest, welche mitunter der

vermeintliche Grund für das Verhalten bei der Verkehrskontrolle gewesen sein

könnte.

Auf dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte kam es am frühen Samstagabend gegen 18:30

Uhr ebenfalls zu einem tätlichen Angriff. Ein 21-jähriger Mann sollte eigentlich

nach der Anzeigenaufnahme wegen Diebstahls aus der Dienststelle entlassen

werden. Beim Verlassen des Reviers spuckte er einem Beamten ins Gesicht und

beleidigte diesen. Als die Beamten ihn dann am Gehen hinderten, leistete der

Mann ebenfalls Widerstand und trat einer Polizistin bei der Festnahme gegen den

Kopf. Weiterhin verletzte der Mann einen Beamten leicht an der Hand.

In Mannheim-Herzogenried wurde am Sonntagmorgen gegen 2 Uhr der Polizei eine

Schlägerei in einer Gaststätte gemeldet. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte einen

23-Jährigen und einen 28-jährigen Mann an, welche noch immer lautstark stritten.

Nachdem die Männer ihre Personalien nicht preisgaben und durchsucht werden

sollten, setzten sich Beide zur Wehr und sperrten sich massiv gegen die

Durchsuchung nach ihren Ausweispapieren. Hierbei versuchte der 28-Jährige einen

Polizeibeamten mit der Faust zu schlagen und einen weiteren Beamten mit dem

Ellenbogen zu treffen. Während den Widerstandshandlungen mischte sich ein

44-Jähriger, zuvor Unbeteiligter, in die Maßnahmen ein und zog einen Beamten an

den Haaren. Insgesamt wurden drei Beamte leicht verletzt. Sowohl dem

alkoholisierten 23-Jährigen, als auch dem alkoholisierten 28-jährigen Mann

wurden auf dem Polizeirevier eine Blutprobe entnommen. Gegen alle drei

Beschuldigten wird u.a. wegen Widerstands ermittelt.

Am Samstagnachmittag gegen 17 Uhr sperrte sich ein 24-jähriger Ladendieb in

einem Kaufhaus im P-Quadrat ebenfalls gegen die Durchsuchung und anschließende

Festnahme. Nachdem er seine Fäuste geballt und aggressiv auf die Beamten

losgegangen war, wurden ihm Handfesseln angelegt. Hiergegen wehrte sich der Mann

stark, verletzte in diesem Fall jedoch keinen der Beamten. Diese nahmen den

Mann, welcher selbst angab synthetische Drogen konsumiert zu haben, mit auf die

Dienststelle. Dort wurde ihm ebenfalls eine Blutprobe entnommen.

Ebenfalls in den Quadraten, am Samstag, gegen 20:30 Uhr, leistete ein

48-jähriger Mann Widerstand gegen Einsatzkräfte des besonderen Ordnungsdienstes

der Stadt Mannheim. Der 48-Jährige war mit einem 33-jährigen Mann im Quadrat S6

in Streit geraten. Als die Mitarbeiter des besonderen Ordnungsdienstes den

Streit schlichten wollte, schlug der Mann nach den Einsatzkräften, welche jedoch

nicht verletzt wurden.

Mannheim-Innenstadt: Mann beschädigt mehrere Autos – Fahndung erfolgreich – über 10.000 Euro Schaden

Mannheim-Innenstadt (ots) – Zu mehreren Verkehrsunfällen kam es am frühen

Samstagmorgen gegen 05:50 Uhr im Bereich der Quadrate I2 und I3. Der 46-Jährige

Unfallverursacher konnte dabei allerdings von Zeugen beobachtet werden, sodass

der Mercedes-Fahrer kurze Zeit später auf dem Luisenring einer allgmemeinen

Verkehrskontrolle unterzogen werden konnte. Da der Fahrer augenscheinlich

alkoholisiert war, wurde er zum Polizeirevier verbracht, wo ihm eine Blutprobe

entnommen wurde. Vermutlich beschädigte der Fahrer mindestens fünf Autos. Der

entstandene Sachschaden beträgt über 10.000 Euro.

Weitere Geschädigte können sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt, unter

der Telefonnummer 0621-12580, melden.

Mannheim-Käfertal/Mannheim-Gartenstadt: Zwei Einbrüche am Wochenende – Polizei sucht Zeugen!

Mannheim-Käfertal/Mannheim-Gartenstadt (ots) – Gleich zweimal wurde am

Wochenende in den Stadtteilen Käfertal und Gartenstadt eingebrochen.

Am Freitagabend wurde zwischen 19:30 Uhr und 22:40 Uhr in eine Wohnung in der

Abraham-Lincoln-Allee eingebrochen. Bislang unbekannte Täter drangend durch

aufhebeln der Wohnungstür in die Wohnung ein und entwendeten Goldschmuck und

Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro.

Ebenso eingebrochen wurde zwischen Samstag, 12:00 Uhr, und Sonntag, 04:30 Uhr,

im „Ahornhof“. Hier drang die bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam durch ein

Kellerfenster in ein Mehrfamilienhaus und entwendete aus mehreren Wohnräumen

Bargeld und Schmuck. Auch hier beträgt der Diebstahlschaden mehrere tausend

Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder verdächtige Wahrnehmungen

gemacht haben, werden gebeten sich beim Polzeirevier Mannheim-Käfertal, unter

der Telefonnummer 0621-718490, zu melden oder beim Polizeirevier

Mannheim-Sandhofen, unter der Telefonnummer 0621 777690.

Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis: Sonniges Frühlingswetter lockt Motorradfahrer auf die Straße – Mehrere Unfälle

Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Das sonnige Frühlingswetter am

Wochenende lockte zahlreiche Motorradfahrer zu einer ersten Motorrad-Tour auf

die Straßen der Metropolregion. Dabei kam es zu mehreren Verkehrsunfällen, an

denen Motorradfahrer beteiligt waren und zu Schaden kamen.

Wie bereits berichtet, wurde ein 28-jähriger Motorradfahrer bei einem

Verkehrsunfall auf der L595 zwischen Neckarwimmersbach und Pleutersbach tödlich

verletzt und bei einem Zusammenstoß auf der A 5 bei St. Leon-Rot erlitt ein

61-Jähriger Kraftradfahrer schwere Verletzungen.

Bei Unfällen in Schwetzingen und Waldwimmersbach wurden zwei Biker im Alter von

31 und 36 Jahren leicht verletzt. In Ketsch entstand bei einem Zusammenstoß

lediglich Sachschaden.

Zu Reduzierung von Verkehrsunfällen mit Beteiligung von Motorradfahrern führt

die Verkehrspolizei des Polizeipräsidiums regelmäßige Schwerpunktkontrollen und

Präventionsmaßnahmen an Strecken und Streckenabschnitten durch, die sich bei

Motorradfahrern besonderer Beliebtheit erfreuen. Zahlreiche Aktionsn sind

bereits in Planung.

Mannheim-Oststadt: In Kirche randaliert und auf Pfarrer und Polizeibeamte losgegangen

Mannheim-Oststadt (ots) – Ein 32-jähriger Mann randalierte am Samstagabend in

einer Kirche im Stadtteil Oststadt und ging anschließend tätlich auf

Polizeibeamte los. Gegen 18 Uhr verständigte der Pfarrer der Christuskirche am

Werderplatz die Polizei, da eine männliche Person in der Kirche mit Kerzen

umherwerfen und mitgebrachte Äste entzünden würden. Beim Eintreffen einer

Polizeistreife bewaffnete sich der 32-Jährige mit einer Bibel und einem Kreuz

und schlug auf die Beamten ein. Zudem schlug er mit einer Vase gegen den Kopf

eines Beamten. Im weiteren Verlauf, versuchte er die Waffe eines Beamten aus dem

Holster zu ziehen, was jedoch nicht gelang.

Mit vereinten Kräften versuchten, die Polizisten, den Randalierenden zu

bändigen. Der Einsatz von Pfefferspray blieb wirkungslos. Er konnte letztendlich

mithilfe weiterer hinzugerufener Polizeistreifen überwältigt werden. Hierbei

wurden zwei Beamten verletzt, sodass sie ihren Dienst nicht fortsetzen konnten.

Auch der 32-Jährige erlitt Verletzungen und musste im Krankenhaus behandelt

werden.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 32-jährige

Randalierer vor Eintreffen der Polizeibeamten auch auf den Pfarrer und den

Hausmeister der Kirche losgegangen war. Zudem wurde im Krankenhaus festgestellt,

dass der Mann offenbar unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen und Medikamenten

stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird nun wegen tätlichen

Angriffs auf Polizeibeamte und Widerstands gegen diese ermittelt. Zudem sieht er

Anzeigen wegen Hausfriedensbruchs, Sachbeschädigung und Körperverletzung

entgegen.

Mannheim-Neckarstadt: Hochwertiges Mountainbike entwendet – Polizei sucht Zeugen!

Mannheim (ots) – Im Zeitraum von Donnerstag, den 10.03.22 19:45 Uhr bis Freitag,

den 11.03.22 08:50 Uhr entwendeten ein oder mehrere Unbekannte ein vor dem

Anwesen Turleyplatz-12 abgestelltes und verschlossenes Mountainbike. Der Wert

des entwendeten schwarz-grünen Mountainbike, der Marke BMC, wird auf ca. 1.600,-

EUR geschätzt. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden

gebeten, sich telefonisch unter der 0621/ 33010 mit dem Polizeirevier

Mannheim-Neckarstadt in Verbindung zu setzen.

Mannheim-Wohlgelegen: Gestohlene Kennzeichen an Motorroller angebracht und unter Drogeneinfluss gefahren

Mannheim-Wohlgelegen (ots) – Am frühen Montagmorgen war ein 19-jähriger Mann

unter Drogeneinfluss mit einem Motorroller unterwegs, den er offenbar zuvor

entwendet hatte und gestohlene Kennzeichen angebracht hatte.

Der mit zwei Personen besetzte Motorroller fiel einer Polizeistreife kurz vor

zwei Uhr auf dem Kaiserring in Richtung Nationaltheater fahrend auf. Um das

Fahrzeug und dessen Fahrer zu einer Kontrolle zu stoppen, folgten die Beamten

zunächst dem Fahrzeug. Nachdem er auf Anhaltesignale mittels Leuchtschrift und

Kelle nicht reagierte, setzten sich die Beamten mit ihrem Fahrzeug in der

2-spurigen Friedrich-Ebert-Straße neben den Roller und versuchten den Fahrer zum

Anhalten zu bewegen. Dieser ignorierte auch dies und bog stattdessen

unvermittelt rechts in die Karl-Mathy-Straße ab und stoppte. Beide Personen, der

19-jährige Fahrer und seine 17-jährige Sozia sprangen vom Roller und rannten

davon. Sie konnten jedoch nach kurzer Verfolgung zu Fuß eingeholt und

festgenommen werden.

Bei dem 19-jährigen Fahrer bemerkten die Beamten deutliche Anzeichen für

Drogenbeeinflussung. Ein Drogentest reagierte positiv auf Cannabis.

Bei der weiteren Überprüfung des Fahrzeugs wurde festgestellt, dass die

angebrachten Kennzeichen als gestohlen gemeldet worden waren. Da auch die

Eigentumsverhältnisse des Rollers nicht eindeutig geklärt werden konnten, wurde

dieser sichergestellt und abgeschleppt.

Gegen den 19-Jährigen wird nun wegen Verdacht des Rollerdiebstahls, des

Diebstahls von Kennzeichen, Kennzeichenmissbrauch sowie wegen Verkehrsteilnahme

unter Drogeneinfluss ermittelt.

Seine 17-jährige Mitfahrerin sieht einer Anzeige wegen Drogenbesitzes entgegen,

da sie eine kleine Menge Marihuana bei sich hatte.