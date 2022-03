Fahren unter Alkoholeinfluss

Frankenthal (ots) – Am Sonntag 13.03.2022 gegen 23.50 Uhr, kontrollierte eine Streife hiesiger Inspektion im Europaring/Höhe Hausnummer 35, einen 29-jährigen Mann aus Weisenheim am Sand mit seinem Pkw.

Im Rahmen der Kontrolle konnte beim starker Alkoholgeruch wahrgenommen werden.

Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,85 Promille. Ihm wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Frankenthal (ots) – Am Sonntag 13.03.2022 gegen 20.00 Uhr, kontrollierte eine Streife hiesiger Inspektion im Albrecht-Dürer-Ring/Höhe Hausnummer 3, einen 39-jährigen Mann aus Frankenthal mit seinem Pkw.

Im Rahmen der Kontrolle konnte bei ihm starker Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,26 Promille. Ihm wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Fund eines Mofas

Frankenthal (ots) – Eine 50-jährige Mitteilerin bemerkt am 06.03.2022 gegen 20:40 Uhr, dass sich ein ihr unbekanntes Mofa der Marke Off Limit in ihrer Garage in der Udastraße in Frankenthal befinden würde. Hinweise auf dem Eigentümer liegen aktuell nicht vor. Auch ist unbekannt, wie das Mofa in die Garage der Mitteilerin kam.

Aufgrund der laufenden Ermittlungen sucht die Polizei nach Zeugen und dem Eigentümer des Mofas.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.