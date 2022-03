88-Jähriger auf Parkplatz bestohlen – Zeugen gesucht

Riedstadt (ots) – Einen 88-jährigen Mann lenkte ein Unbekannter am Freitagvormittag 12.03.2022 gegen 09.30 Uhr, auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Philipp-Schäfer-Straße ab, indem er ihm einen Notizzettel mit einer Telefonnummer vorzeigte und in ein Gespräch verwickelte. Währenddessen entwendete der Kriminelle dem Senior den Geldbeutel samt Bargeld und persönlichen Dokumenten aus der Jackentasche und flüchtete anschließend mit der Beute.

Der Flüchtige ist 45-50 Jahre alt, etwa 1,65 Meter groß und war dunkel gekleidet.

Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960.

Zahlreiche Farbschmierereien – Mindestens 10.000 Euro Schaden

Groß-Gerau (ots) – In der Nacht zum Samstag 12.03.2022 beschädigten Unbekannte in der “Höllwiesentanne”, Auf dem Höllberg und “Im Antsee” mehrere Garagen, Hauswände und geparkte Fahrzeuge mittels Sprühfarben. Bislang sind den Ordnungshütern 12 Geschädigte bekannt. Nach ersten Schätzungen entstand insgesamt ein Schaden von mindestens 10.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, sachdienliche Hinweise geben kann oder möglicherweise ebenfalls von den Farbschmierereien betroffen ist, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152/1750 zu melden.

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots) – Am Samstag 12.03.2022 zwischen 13.30-15.15 Uhr, wurde auf einem Parkplatz am Sportgelände von Rot-Weiß Walldorf ein geparkter weißer Pkw Mercedes beschädigt. Der unbekannte Verursacher entfernte sich unerlaubt, Hinweise bitte an die Polizeistation Mörfelden-Walldorf, Tel. 06105/40060.

Sportcoupe kracht auf A 67 in Leitplanke – Rund 170.000 Euro Schaden

Gernsheim (ots) – Ein 64-jähriger Autofahrer aus Mittelhessen kam am Montagmorgen (14.03.), gegen 07.45 Uhr, auf der A 67 zwischen den Anschlussstellen Gernsheim und Lorsch, auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern, verlor anschließend die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte anschließend in die Mittelschutzplanke.

An dem hochwertigen Cabrio eines britischen Automobilherstellers entstand dadurch nach ersten Schätzungen ein Schaden von rund 170.000 Euro. Während der Unfallaufnahme stockte der Verkehr in Richtung Süden. Es kam allerdings nur zu minimalen Verkehrsbehinderungen.

Einbruch durch die Terrassentür

Gernsheim (ots) – Ein Einfamilienhaus in der Starkenburger Straße suchten sich Kriminelle in der Nacht zum Samstag (12.03.), in der Zeit zwischen 18-02.45 Uhr, aus. Die Täter verschafften sich gewaltsam durch eine Terrassentür Zugang in die Räumlichkeiten und durchsuchten anschließend mehrere Kommoden und Schränke. Ob etwas gestohlen wurde, müssen nun die weiteren polizeilichen Ermittlungen zeigen.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

Einbruch in Wohnhaus – Kripo ermittelt

Groß-Gerau (ots) – Ein Wohnhaus in der Frankfurter Straße geriet am Sonntag 13.03.2022 in der Zeit zwischen 18.30-21.30 Uhr in das Visier Krimineller. Die Täter verschafften sich gewaltsam über ein Fenster Zugang in das Gebäude. Sie durchsuchten anschließend Schränke und hebelten zudem einen Tresor auf. Den ungebetenen Besuchern fielen hierbei Bargeld, Schmuck, Münzen und hochwertige Uhren in die Hände.

Wer in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

Darmstadt

Schild vorsätzliche verstellt? – Straßenbahn kollidiert mit Baustellenschild

Darmstadt (ots) – Das 1.Polizeirevier in Darmstadt ermittelt derzeit wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr, nachdem ein bislang noch unbekannter Täter ein Baustellenschild in der Alsfelder Straße so verstellt hatte, dass es in die Gleisanlage ragte.

Am Freitag (11.3.) gegen 22 Uhr übersah ein Straßenbahnfahrer der Linie 5 das Schild und kollidierte beim Vorbeifahren mit dem auf die Gleise ragenden Gegenstand. Dabei wurde die Bahn im Bereich der Schiebe und entlang der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Verletzt wurde niemand.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/969-41110).

Diebe im Altenwohnheim – Täter klettert über Mauer – Komplizen warten

Darmstadt (ots) – 3 noch unbekannte Diebe haben am Sonntag 13.3. ihr Unwesen in einem Altenwohnheim in der Gagernstraße getrieben. Ersten Erkenntnissen zufolge überkletterte einer der Täter kurz nach 10 Uhr die Mauer des Grundstücks und gelangte in einen Wohnraum des Gebäudes.

Dort schnappte er sich ein Smartphone im Wert von mehr als 500 Euro und flüchtete auf gleichem Wege zurück, wo er bereits von zwei weiteren Begleitern erwartet wurde und diese ihm halfen über die Mauer zu kommen.

Alle drei wurden auf ein Alter zwischen 20-30 Jahren und eine Größe von circa 1,70-1,80 Meter geschätzt. Sie waren von schlanker Statur und dunkel gekleidet. Bei einem der Kriminellen wurden kurz rasierte Haare wahrgenommen.

Das Kommissariat 21/22 von der Darmstädter Kripo hat die weiteren Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise von Zeugen unter Tel: 06151/9690 entgegen.

Pedelecs im Visier Krimineller – Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots) – In der Zeit zwischen Samstag (12.3.) und Sonntag (13.3.) hatten es Diebe offenbar auf 2 Pedelecs abgesehen. Zwischen Samstagmorgen, 8.15. Uhr und Sonntagvormittag, 11 Uhr, entwendeten die Täter in der Bessunger Straße ein hochwertiges E-City-Bike vom Hersteller Bulls, Modell Iconiv EVO 2.

Aufgrund einer eingebauten Ortungsfunktion konnte das Fahrrad vom Eigentümer wenig später in der Grafenstraße lokalisiert werden. Dort erfolgten von den Polizeibeamten die Sicherstellung und die Übergabe an den rechtmäßigen Besitzer.

Von einem in der Luisenstraße entwendeten Pedelec vom Hersteller Winora fehlt dagegen bislang jede Spur. Das Fahrrad im Wert von rund 2000 Euro ließen die Kriminellen trotz Sicherung mit einem massiven Kettenschloss, zwischen späten Samstagabend, 23.50 Uhr und Sonntagmorgen, gegen 4 Uhr, mitgehen.

Das Kommissariat 43 in Darmstadt ist mit beiden Fällen betraut. Zeugen, die im Zusammenhang beider Taten Beobachtungen gemacht haben, denen möglicherweise auch verdächtige Personen im Bereich der Grafenstraße, als Fundort des entwendeten E-City-Bikes, aufgefallen sind, werden gebeten, sich zu melden. Unter der Rufnummer 06151/9690 werden alle sachdienlichen Hinweise entgegengenommen.

Schule von Einbrechern heimgesucht – Büroraum durchsucht

Darmstadt (ots) – Die Wilhelm-Leuschner-Schule in der Bessunger Straße ist in der Zeit zwischen Sonntag (13.3.), 13 Uhr und Montagmorgen (13.3.) von noch unbekannten Tätern heimgesucht worden. Auf noch nicht bekannten Weg betraten die Kriminellen einen Büroraum, den sie nach wertvollen Gegenständen durchsuchten. Nach derzeitigen Erkenntnisstand wurden sie nicht fündig und flüchteten unverrichteter Dinge. Das Kommissariat 43 in Darmstadt ermittelt wegen des versuchten Einbruchsdiebstahls und nimmt Hinweise zu den Tätern unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Augenzeugen von räuberischen Diebstahl gesucht

Darmstadt (ots) – Für den Fortgang von Ermittlungen, die im Zusammenhang mit dem Verdacht eines räuberischen Diebstahls stehen, suchen die Kriminalbeamtinnen und Kriminalbeamten des Kommissariats 35 Augenzeugen der Tat, beziehungsweise Hinweisgeber zu den drei noch unbekannten und geflüchteten Mittätern.

Nach ersten Erkenntnissen hatte ein 14-Jähriger aus Darmstadt mit mindestens drei noch unbekannten Begleitern am vergangenen Mittwoch (9.3.) nichts Gutes im Sinn. Kurz nach 13 Uhr betraten er und zwei seiner Begleiter ein Elektrofachgeschäft am Ludwigsplatz. Dort schnappte sich der Darmstädter Kopfhörer im Wert von rund 135 Euro und versuchte, mit der Ware, ohne zu bezahlen, den Laden zu verlassen. Doch der Plan schlug fehl.

Ein aufmerksamer Ladendetektiv und ein weiterer Zeuge bemerkten das Vorgehen und sprachen den Jugendlichen an. Hierauf versuchte er zu flüchten, konnte aber bis zum Eintreffen der verständigten Polizei festgehalten werden. Dabei wehrte sich der Darmstädter so stark, dass sich beide Mitarbeiter des Geschäfts jeweils an der Hand leicht verletzten. Seine Begleiter ließen den 14-Jährigen zurück und entfernten sich in unbekannte Richtung. Die alarmierten Polizeibeamten nahem den jungen Mann vorläufig fest und brachten ihn zur Wache.

Dort leiteten sie ein Verfahren ein und verständigten die Erziehungsberechtigten, in deren Obhut er nach Abschluss aller Maßnahmen übergeben wurde.

Für die weiteren Ermittlungen, die hinsichtlich der Identitäten der Begleiter geführt werden und die Rekonstruktion des genauen Ablaufes umfassen, bitten die Beamten um Zeugenhinweise. Wer die Tat beobachten konnte oder Angaben zur Personenbeschreibung der Flüchtenden machen kann, wird gebeten, sich beim Kommissariat 35 zu melden (Rufnummer 06151/9690).

Offene Terrassentür lockt Diebe an – Geldkassette mitgenommen

Darmstadt (ots) – Eine offenstehende Terrassentür im Kornweg hat am Samstagabend 12.3.2022 offenbar Diebe angelockt. Gegen 20.15 Uhr nutzten zwei noch unbekannte Kriminelle diese Möglichkeit und betraten die Räume eines Einfamilienhauses. Dort schnappten sie sich eine Geldkassette und flüchteten.

Zeugen waren auf das Treiben aufmerksam geworden und hatten die Polizei alarmiert. Die sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief ohne Erfolg. Zur weiteren Beschreibung der Flüchtenden liegen den Beamten derzeit keine weiteren Details vor.

In diesem Zusammenhang bitten die Ermittlerinnen und Ermittler um weitere Hinweise von Zeugen, die das Duo möglicherweise vor der Tat oder danach beobachten konnten. Unter der Rufnummer 06151/9690 ist die mit dem Fall betraute Kriminalpolizei in Darmstadt (K21/22) für alles Sachdienliche zu erreichen.

Einbrecher lässt Mobiltelefon aus Bürogebäude mitgehen

Darmstadt (ots) – Am Samstag (12.3.) sind die Spuren ungebetener Besucher in einem Bürogebäude in der Merckstraße entdeckt und die Polizei verständigt worden. Die Beamten des Kommissariats 43 ermitteln nun wegen des Verdachts des Einbruchsdiebstahls. Nach ersten Erkenntnissen wird die Tatzeit zwischen Donnerstag (10.3.), 18 Uhr und Samstag (12.3.), 18 Uhr eingrenzt.

Mit dem Standfuß einer Bake und einem Stein hatten die Täter in dieser Zeit eine Fensterscheibe des Gebäudes eingeschlagen und auf diesem Weg die Büroräume betreten. Dort entwendeten sie ein Mobiltelefon und machten sich mit ihrer Beute auf und davon.

Der Gesamtschaden wird aktuell auf mindestens 1.100 Euro beziffert. Alle in diesem Zusammenhang stehenden Hinweise nehmen die Ermittler unter Tel: 06151/969-41110 entgegen.

Einbruch in Antikgeschäft – Täter erbeuten Antiquitäten – Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) – Noch unbekannte Täter haben am frühen Samstagmorgen (12.3.) ihr Unwesen in der Nieder-Ramstädter-Straße getrieben, die Scheibe eines Antiquitätengeschäfts eingeschlagen und sich auf diesem Weg Zugang zu dem Verkaufsraum verschafft. Nach ersten Ermittlungen wird die Tatzeit zwischen 05.25 Uhr und 06 Uhr eingrenzt.

Insgesamt verursachten die Täter einen Gesamtschaden von mindestens 1.400 Euro, darunter Antiquitäten im Wert von rund 800 Euro. Die Darmstädter Kriminalpolizei (Kommissariat 21/22) ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und nimmt in diesem Zusammenhang Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Kriminelle schlagen Schaufenster von Kiosk ein – Wer hat etwas gesehen?

Darmstadt (ots) – In der Nacht zum Samstag (11.-12.3.) haben Kriminelle die Schaufensterscheibe eines Kiosks in der Gutenbergstraße eingeschlagen und damit einen Schaden von mindestens 1.500 Euro verursacht.

Das Kommissariat 43 in Darmstadt ermittelt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-41110 entgegen.

Täter haben es auf Schmuck abgesehen – Polizei ermittelt nach Wohnungseinbruch

Darmstadt (ots) – Auf Wertgegenstände hatten es noch unbekannte Täter am Freitag (11.3.) in der Jakob-Jung-Straße abgesehen. In der Zeit zwischen 13.30 Uhr und 23 Uhr verschafften sich die Kriminellen gewaltsam Zugang zu einer Wohnung in dem Mehrfamilienhaus und suchten nach Beute. Sie wurden fündig und entwendeten Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro.

Mit ihrem Diebesgut traten sie die Flucht in unbekannte Richtung an. Die Darmstädter Kripo (K21/22) ermittelt und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Unter Tel: 06151/9690 sind die Beamtinnen und Beamten für Hinweisgeber zu erreichen.

Darmstadt-Dieburg

Vollreifen und Radkappen entwendet – Schaden im 5-stelligen Bereich

Weiterstadt (ots) – Zwischen Freitag (11.3.), 18 Uhr und Samstag (12.3.), 9 Uhr haben Kriminelle das Gelände eines Autohauses in der Friedrich-Schaefer-Straße heimgesucht und Beute gemacht. Von sechs der dort abgestellten Autos entwendeten die Diebe jeweils vier Vollreifen. Bei fünf weiteren Fahrzeugen montierten sie die Radkappen ab.

An einem weiteren Auto schlugen die Täter das Panoramadach ein. Mit ihrer Beute, für deren Abtransport sie ein Fahrzeug benutzt haben dürften, flüchteten sie in unbekannte Richtung. Der verursachte Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen 5-stelligen Betrag.

Das Kommissariat 42 in Darmstadt ermittelt und sucht Zeugen, denen möglicherweise verdächtige Personen oder Fahrzeuge zur Tatzeit und in Tatortnähe aufgefallen sind. Unter der Rufnummer 06151/969-41110 nehmen die Beamtinnen und Beamten alles Sachdienliche entgegen.

Schaukästen demoliert – Ermittlungen wegen Sachbeschädigung

Weiterstadt (ots) – Die Glasscheiben von 4 Schaukästen der Stadt Weiterstadt sind am Samstag (12.3.) in der Zeit zwischen 2.45 Uhr und 6 Uhr von noch unbekannten Vandalen eingeschlagen worden. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim 3. Polizeirevier und dort mit dem Kommissariat in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/969-41310).

Zahlreiche Autos im Visier von Kriminellen – Polizei ermittelt wegen Diebstahls- und Sachbeschädigungsdelikten

Darmstadt/Weiterstadt (ots) – Am vergangenen Wochenende hatten es Kriminelle auf zahlreiche Autos in Weiterstadt und im Stadtgebiet Darmstadt abgesehen, diese mutwillig beschädigt und vereinzelt die Innenräume nach Wertgegenständen durchsucht.

In Darmstadt rückten insbesondere in der Nacht zum Samstag (11.-12.3.) Fahrzeuge unterschiedlichster Hersteller im Rodensteinweg, in der Karlstraße und in Bessungen in der Niederstraße in den Fokus der Unbekannten. Zudem stellten die Ordnungshüter in der Saalbaustraße bei mindestens fünf Autos zerstochene Reifen fest. Aus einem Mercedes im Rodensteinweg entwendeten die Kriminellen Bargeld, das von den Besitzern, im Handschuhfach verstaut, zurückgelassen wurde.

In Weiterstadt und dort im Ortsteil Braunshardt wurden in der NAcht zum Sonntag (12.-13.3.) bei mindestens vier Fahrzeugen die Scheiben eingeschlagen. Die Autos parkten zum Tatzeitpunkt in der Berliner Allee, in der Friedrich-Jahn – und in der Ernst-Ludwig-Straße. Bei einem grauen Golf, abgestellt in der Groß-Gerauer-Straße, hatten die Vandalen die Außenspiegel abgetreten. Aus einem LKW unter anderem eine Fahrerkarte und Schlüssel mitgehen lassen.

Die Polizei prüft derzeit einen möglichen Zusammenhang einzelner Taten und hat gleich mehrere Verfahren eingeleitet. Die Ermittlungen hierzu haben die Darmstädter Kriminalpolizei (K21/22) und das Kommissariat 42 übernommen. Der verursachte Schaden beläuft sich nach aktuellen Schätzungen auf eine fünfstellige Summe. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich mit den ermittelnden Beamten in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/9690).

Ungebetene Besucher im Schulgebäude – Zeugen gesucht

Weiterstadt (ots) – Am Samstag (12.3.) gegen 18.15 Uhr meldeten Zeugen der Polizei, dass sich ungebetene Besucher mutmaßlich in den Räumen einer Schule im Klein-Gerauer- Weg zu schaffen machten. Die Hinweisgeber hatten zuvor beobachten können, wie sich mutmaßlich vier Jugendliche über das Baugerüst, welches sich an dem Schulgebäude befindet, Zugang zu den Räumen verschafft hatten. Bei Eintreffen der Beamten waren die 4 beobachteten Personen bereits geflüchtet.

Wie viele Klassenzimmer betreten wurden und ob sie Beute machten, ist abschließend noch nicht bekannt. Im Rahmen der ersten Ermittlungen wurde kein Schaden festgestellt. Das Kommissariat 42 ermittelt wegen des versuchten Einbruchsdiebstahls und sucht Zeugen mit Hinweisen zu den flüchtenden Tätern. Derzeit ist den Beamten bekannt, dass es sich um vier drei junge Männer und eine Begleiterin gehandelt haben soll. Unter der Rufnummer 06151/969-41310 nimmt das Kommissariat 42 beim 3. Polizeirevier alle sachdienlichen Hinweise entgegen.

Wertstoffhof im Visier Krimineller – Schneller Festnahmeerfolg

Groß-Umstadt (ots) – Nachdem ein Wertstoffhof in der Dieburger Straße am Sonntagabend (13.3.) in das Visier Krimineller rückte, konnte die Polizei einen schnellen Festnahmeerfolg verzeichnen. Gegen 20 Uhr alarmierte der Sicherheitsdienst die Polizei und gab an, dass sich mindestens zwei Personen unberechtigt auf dem Gelände aufhalten sollen. Sofort begaben sich mehrere Streifen zum Einsatzort. Eine Streife der Polizeistation Dieburg konnte im Feldgebiet einen flüchtigen 36-jährigen Tatverdächtige stoppen und vorläufig festnehmen.

Im Zuge der weiteren Fahndungsmaßnahmen und mit Unterstützung des Polizeihubschraubers konnte ein zweiter Tatverdächtiger, ein 41 Jahre alter Mann, der sich in Richtung Bundesstraße 45 vom Tatort entfernte, festgenommen werden. Ersten Ermittlungen zufolge, machten sie keine Beute. Ob sie es auf Elektroschrott abgesehen hatten und ob noch weitere mögliche Tatverdächtige involviert waren, muss noch geprüft werden. Das tatverdächtige Duo musste die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen.

Nach Einbruch in Bürogebäude Zeugen gesucht

Alsbach-Hähnlein (ots) – Nachdem in ein Bürogebäude “An der Quelllache” eingebrochen wurde, sucht die Polizei nach Zeugen. Nach derzeitigem Kenntnisstand verschafften sich bislang Unbekannte im Tatzeitraum zwischen Freitag (11.3.) und Montag (14.3.) unter Anwendung von Gewalt Zutritt in die Räumlichkeiten.

Im Anschluss durchwühlten sie mehrere Räume und machten sich unter anderem an diversen Schränken zu schaffen. Ersten Ermittlungen zufolge, erbeuteten sie ein Tablet und ein Mobiltelefon. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt das Kommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Kreis Bergstraße

Audi-Fahrer ohne Führerschein mit falschen Kennzeichen durch Stadtgebiet gerast

Viernheim (ots) – Mit unterschiedlichen Autokennzeichen, wollte sich am Freitagabend 11.03.2022 der Fahrer eines schwarzen Audis einer Kontrolle entziehen. Der Wagenlenker fiel um kurz nach 18 Uhr der Stadtpolizei auf. Um nicht kontrolliert zu werden, gab der Autofahrer zunächst Gas und stellte im Weiteren seinen Wagen in der Fußgängerzone ab. In der Wasserstraße konnte der zu Fuß Flüchtende letztendlich von der Stadtpolizei eingeholt und festgenommen werden.

Die Überprüfung der Polizei ergab, dass der 51-jährige Fahrer aus Hockenheim keinen Führerschein besitzt. Zudem ist er mit sehr hoher Geschwindigkeit durch Viernheim gefahren und hat durch sein rücksichtsloses Verhalten nicht nur andere Verkehrsteilnehmer gefährdet, sondern in der Kettelerstraße/Alexanderstraße auch einen Verkehrsunfall verursacht.

Der Audi wurde sichergestellt und durch ein Unternehmen abgeschleppt. Der 51-Jährige, der mutmaßlich auch unter Drogeneinfluss stand, wurde zur Blutentnahme und Anzeigenaufnahme mit auf die Polizeidienststelle genommen.

Zu laut – Polizei stellt 3 Motorräder sicher

Rimbach/Fürth (ots) – Die Heppenheimer Polizei hat am Sonntagmittag 13.03.2022 bei Verkehrskontrollen gezielt Motorräder im Fokus gehabt. Geringe Verwarngelder mussten aber auch 6 von insgesamt 50 Autofahrer begleichen, weil sie die erlaubten Höchstgeschwindigkeiten überschritten hatten.

Das Sonntagsfahrverbot auf der Landesstraße 3409 bei Rimbach-Zotzenbach missachteten zwei Kradfahrer. Entsprechende Bußgelder wurden erhoben.

Bei drei weiteren Kontrollen, im Bereich Fürth-Krumbach, hatten die Überprüfungen jedoch weitreichendere Konsequenzen. Die Maschinen waren deutlich zu laut. Die Beamten hegten den Verdacht, dass die Abgasanlagen verändert worden waren. Die Messungen überschritten die erlaubten dB-Werte um 12, 16 und 26 dB. Auf die Fahrer kommen saftige Bußgelder sowie die Kosten für das Abschleppen und den Gutachter dazu.

Die Verkehrskontrollen hatten aber auch einen positiven Effekt. Die Anwohner in den Ortschaften dankten den Beamten. Gerade im Bereich Krumbach ist die Lärmbeeinträchtigungen durch Motorräder in den letzten Jahren gestiegen.

Sechs BMW-Aufbrüche – Navis und Lenkräder entwendet

Viernheim (ots) – In der Nacht zum Montag 13.03.-14.03.2022, wurden 6 Fahrzeuge der Marke BMW aufgebrochen. Zwei Fahrzeuge standen jeweils in der Bürgermeister-Reisenbach-Straße und Konrad-Adenauer-Allee. Die anderen BMW parkten in der Theodor-Heuss-Allee und Am Stockfeld. Für die Taten wurde entweder eine Seitenscheibe eingeschlagen oder ein Loch in die Tür gebohrt.

In erster Linie wurden die Lenkräder mit Airbags sowie die fest eingebauten Navigationsgeräte ausgebaut. Der Gesamtschaden wird auf über 30.000 Euro geschätzt. Wer Beobachtungen zu den Taten gemacht hat, wendet sich bitte an die Kriminalpolizei (K 21/22) in Heppenheim unter Tel:06252/706-0.

Odenwaldkreis

Brummifahrer fälscht und manipuliert – Polizei untersagt Weiterfahrt

Bad König (ots) – Einen 28-jährigen Lastwagenfahrer aus Südeuropa stoppten Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen am Montagvormittag 14.03.2022 im Stadtteil Zell. Rasch bemerkten die Ordnungshüter, dass der 28-Jährige eine fremde Fahrerkarte zur Verschleierung seiner tatsächlichen Lenk- und Ruhezeiten nutzte.

Zudem war der Geschwindigkeitsbegrenzer des LKW mit 93 km/h zu hoch eingestellt und die Bremsbeläge teils verschlissen. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt bis zur Behebung der festgestellten Mängel durch eine Fachwerkstatt und erhoben 2.000 Euro zur Sicherung des nun unter anderem wegen Fälschung beweiserheblicher Daten drohenden Strafverfahrens.

