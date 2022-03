Auseinandersetzung “Am Stadtwald” – Polizei sucht Zeugen

Neustadt (ots) – Die Polizei sucht Zeugen einer Auseinandersetzung unter Bewohnern der EAE, die sich nach den Angaben des alkoholisierten 18-Jährigen am Freitag 11.03.2022 gegen 08 Uhr in der Straße Am Stadtwald ereignete. Der junge Mann gab an, plötzlich und grundlos von 4 Personen geschlagen und dabei leicht im Gesicht verletzt worden zu sein.

Er konnte seine Widersacher nicht näher beschreiben, hält es aber für sehr wahrscheinlich, dass sie wie er selbst Bewohner aus der Erstaufnahmeeinrichtung sind. Wer am Freitagmorgen in der Straße “Am Stadtwald” und kann die polizeilichen Ermittlungen unterstützen? Hinweise nimmt die Polizei in Stadtallendorf entgegen: 06428 93050.

Marburg: Schlägerei und Widerstand gegen die Polizei

(ots) – In einer Bar in der Oberstadt kam es am Samstag 12.03.2022 gegen 03.40 Uhr, zu einer Schlägerei. Der 25-jährige Tatverdächtige aus Marburg steht unter dem Verdacht einem 22-Jährigen aus Grünberg mit einer Glasflasche auf den Kopf geschlagen zu haben. Dieser erlitt dabei Kopfverletzungen und kam ins Krankenhaus. Der Tatverdächtige flüchtete aus der Bar.

Ein Freund des Opfers folgt ihm, holte ihn ein und stellte ihn auf der Straße, wobei sich eine erneute Schlägerei entwickelte, die beim Eintreffen der Polizei noch im Gange war. Den Beamten gelang es, die beiden wie sich herausstellte alkoholisierten Männer voneinander zu trennen.

Bei dem Versuch, den äußerst aggressiven und ebenfalls verletzten 25-Jährigen mit zur Dienststelle zu nehmen, gab es sofort wieder Ärger, da er sich dagegen wehrte und sperrte. Das änderte aber nichts am Ergebnis. Die nächsten Stunden verbrachte er nach ärztlicher Untersuchung in der Ausnüchterungszelle. Die Polizei sucht noch Zeugen, die etwas zur Aufklärung des Tatgeschehens zunächst in der Bar und anschließend auf der Straße beitragen können. Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Wetter: Verbotene Grußformeln, Diebstahl, Sachbeschädigung und Farbschmierereien – Offenbar politisch motivierte Taten

(ots) – In Wetter hörte ein Zeuge lautes Gegröle, wobei u.a. eine verbotene Grußformel gerufen worden sein soll. Außerdem rissen noch unbekannte Täter zwei 3,60 Meter breite und 1,20 Meter hohe Plastikbanner, die im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine stehen, von einem Zaun ab. Auf den gleichen in den ukrainischen Farben gestrichenen Zaun sprühten Unbekannte mit schwarzer Farbe großflächig u.a. ein Hakenkreuz und weitere verbotene Symbole verfassungsfeindlicher Organisationen.

Der Staatsschutz der Kriminalpolizei hat wegen der offensichtlich politisch motivierten Taten die Ermittlungen übernommen, sucht Zeugen der Vorfälle und bittet um sachdienliche Hinweise.

Der Zeuge meldete das laute Gegröle aus der Gegend um die Bachstraße/Fuhrstraße am Sonntag, 13. März, gegen 09.25 Uhr. Die Polizei stellte tatsächlich Lärm fest, welcher aus dem offenen Fenster einer Wohnung in der Fuhrstraße drang. Erste Ermittlungen in der Nachbarschaft bestätigten dann zwar laute Musik, nicht jedoch das Rufen verbotener Grußparolen.

Die Kripo bittet etwaige, noch unbekannte Zeugen, die etwas zur Art des Lärms und zu eventuell getätigten Ausrufe aussagen können, sich zu melden.

Am Samstag, 12. März meldete sich eine Anwohnerin aus der Frankenberger Straße und zeigte gleich zwei Vorfälle an. In der Nacht zum Samstag hatten noch unbekannte Täter ihren Sichtschutz mit schwarzer Farbe beschmiert, in dem sie großflächig über insgesamt knapp 2,5 Quadratmeter verbotene Symbole aufsprühten. Das war die zweite Tat zu ihrem Nachteil. Bereits vom 20. auf den 21. Februar war sie betroffen. In dieser Zeit rissen Unbekannte die zwei großen Plastikbanner vom Zaun.

Sachdienliche Hinweise im Zusammenhang mit den geschilderten Taten bitte an den Staatsschutz bei der Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Gladenbach: Handfester Streit unter Autofahrern

Gladenbach (ots) – Die Polizei sucht wichtige Zeugen zweier Vorfälle jeweils unter Beteiligung von 2 schwarzen Autos bzw. von deren Fahrern. Das Aufeinandertreffen mündete am Samstag 12.03.2022 gegen 14.45 Uhr, an der Rot zeigenden Ampel in Weidenhausen in einer handfesten Auseinandersetzung.

An der Ampel standen weitere Fahrzeuge und außerdem bot ein Paar, offenbar unterwegs mit einem Motorrad Hilfe an. Die wartenden Autofahrer vor der Ampel und das Paar mit dem Motorrad sind wichtige Zeugen. Sie werden gebeten sich bei der Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0 zu melden.

Der Ursprung der späteren körperlichen Auseinandersetzung war offenbar ein Fahrverhalten des Audifahrers auf der Kreisstraße 111 zwischen Rachelshausen und Römershausen. Nach Angaben des 59-jährigen Fahrers überholte der schwarze Audi kurz vor der letzten Kurve vor Römershausen den zwischen 70 und 80 km/h fahrenden schwarzen Saab. Der Audifahrer gestikulierte beim Überholen wild und geriet beim Einscheren nach rechts auf den unbefestigten Randstreifen.

Die Fahrt ging anschließend weiter nach Weidenhausen, wo beide Fahrzeuge letztlich vor der roten Ampel anhalten mussten. Dort entwickelte sich die Auseinandersetzung, bei der der 34-jährige Audifahrer zuschlug und den am Boden liegenden 59-Jährigen trat. Der 59-Jährige erlitt eine Platzwunde am Kopf. Sein anschließender Versuch, den Audifahrer durch Schlagen gegen die Autoscheibe am Wegfahren zu hindern, scheiterte.

Ein ihm unbekanntes Paar, offenbar mit einem Motorrad unterwegs, bot seine Hilfe an. Leider konnte der Verletzte weder Angaben zu diesem Paar noch zu dem Motorrad machen. Nach Angaben des Mannes kann nicht nur dieses Paar, sondern auch andere Autofahrer, die an der Ampel standen Angaben zum Geschehen machen. Die Polizei bittet diese wichtigen Zeugen dringend, sich zu melden. Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Gladenbach: Grölen von verfassungsfeindlichen Parolen

In der Burgruine Blankenstein sollen bislang unbekannte Täter am Freitag, 11. März, gegen 21.20 Uhr verfassungsfeindliche Parolen gegrölt haben. Die Polizei konnte dort niemanden mehr antreffen und ist für Hinweise aus der Bevölkerung dankbar.

Wer war am Freitag an der Burgruine unterwegs und hat etwas Verdächtiges gesehen und/oder gehört? Der Staatsschutz ermittelt wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen und bittet um Hinweise unter Tel. 06421 406 0.

Einbruch in Betonwerk

Wolzhausen (ots) – Bislang unbekannte Täter stiegen zwischen Samstag 12.03.2022 um 15.30 Uhr und Sonntag 13.03.2022 um 13 Uhr durch ein aufgebrochenes Fenster in ein Verwaltungsgebäude des Betonwerks in der Schelde-Lahnstraße am Ortsausgang von Wolzhausen nach Breidenbach ein. Bei der Durchsuchung des Mobiliars fanden und stahlen der oder die Täter Bargeld in noch nicht feststehender Höhe.

Wer war am Wochenende in Tatortnähe und hat verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Wem sind dort Personen und oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421 4060.

Landkreis: Verkehrskontrollen

Am vergangenen Wochenende (11 bis 13. März) zog die Polizei bei verschiedenen stationären und mobilen Kontrollen in Rauschenberg, Neustadt, Marburg, Cölbe, Fronhausen insgesamt acht Autofahrer aus dem Verkehr, weil sie unter dem Einfluss von Drogen Auto fuhren.

Das gleiche Schicksal mit der Beendigung der Weiterfahrt und der veranlassten Blutprobe ereilte auch einen alkoholisierten Autofahrer, nachdem sein Test 1,25 Promille angezeigt hatte. Außerdem ahndeten die Beamten noch 17 Ordnungswidrigkeit nach Geschwindigkeitsverstößen, sowie Verstößen gegen die Gurtpflicht und das Handyverbot am Steuer.

Marburg: Unfallflucht in der Willy-Mock-Straße

Am Donnerstag, 10. März, kollidierte ein noch unbekanntes Auto zwischen 11.30 und 17.15 Uhr auf dem Parkplatz des Tennisvereins in der Willy-Mock-Straße mit einem geparkten weißen Mercedes. An dem Oldtimer Kombi entstand ein Heckschaden an der Scheibe und der Kofferraumklappe.

Die Beschädigungen in 4-stelliger Höhe sind so gelegen, dass sie möglicherweise von einem LKW oder Pritschenwagen verursacht worden sind.

Wer war am Donnerstag in dem Bereich und kann etwas zur Tataufklärung beitragen? Hinweise nehmen Unfallfluchtermittler der Polizei in Marburg unter folgender Rufnummer entgegen: 06421 406 0.

Kirchhain: Schwarzer Ford Kuga angefahren

Wer hat am Freitag, 11. März, zwischen 14 und 15.15 Uhr einen Verkehrsunfall in der Alsfelder Straße beobachtet? Dort war ein schwarzer Ford Kuga rechtsseitig am Fahrbahnrand abgestellt. Ein anderer Verkehrsteilnehmer beschädigte den geparkten PKW am linken Außenspiegel und fuhr weg, ohne sich bei der Besitzerin oder der Polizei zu melden.

Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei in Stadtallendorf nimmt Hinweis unter folgender Rufnummer entgegen: 06428 9305 0.

