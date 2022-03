Friedberg: Die Polizei-News

Erste Fahrradcodierung 2022

Friedberg (ots) – Die Friedberger Polizei lädt zum ersten Male in dieser Saison interessierte Bürgerinnen und Bürger zur Fahrradcodierung ein. Die Veranstaltung findet statt, am Montag 04.04.2022 von 09-15 Uhr auf dem Gelände der Polizeistation Friedberg, Grüner Weg 3.

Für die Teilnahme ist ein Termin erforderlich. Vereinbaren Sie diesen bitte wochentags zwischen 08-15.30 Uhr unter Tel. 06031/601-462.

Warum Codieren? Speziell geschulte Polizeibeamte versehen Ihren Fahrradrahmen mithilfe eines speziellen Verfahrens mit einer gut sichtbaren, individuellen Kennzeichnung. Diese kann potentielle Fahrraddiebe von vorneherein abschrecken. Sollte Ihr Zweirad doch einmal gestohlen werden, ermöglicht der Code der Polizei die schnelle Zuordnung. So können sichergestellte Bikes zeitnah wieder an deren rechtmäßige Eigentümer ausgehändigt werden.

Bitte beachten:

Die jeweils gültigen Hygienebestimmungen sind in jedem Falle einzuhalten!

Die Codierung ist für Sie kostenlos!

Zum vereinbarten Termin bringen Sie bitte das zu kennzeichnende Fahrrad/E-Bike, einen entsprechenden Eigentumsnachweis sowie Ihren gültigen Personalausweis mit.

Am oberen Sattelrohr befestigte Gegenstände, wie beispielsweise Schlösser, Luftpumpen, Flaschenhalterungen etc., sollten Sie bereits im Vorfeld abmontiert haben.

Denken Sie bei E-Bikes unbedingt an den Schlüssel zur Herausnahme des Akkus.

Die Codierung von Carbon-Rahmen ist derzeit nicht möglich. Für Leasing-Räder ist die entsprechende Erlaubnis des Eigentümers notwendig.

Tipps der Polizei:

Bewahren Sie den Eigentumsnachweis des Rades gut auf.

Sollten Sie gedenken, ein gebrauchtes Fahrrad zu erwerben, lassen Sie sich diesen vom Verkäufer ebenso übergeben.

Notieren Sie sich die Fahrradrahmennummer.

Tragen Sie alle wichtigen Daten zu Ihrem Rad in einen Fahrradpass oder in eine entsprechende App ein.

Fertigen Sie ein Foto ihres Zweirads.

Schließen Sie das Fahrrad stets am Rahmen mit einem sicheren Schloss an einem feststehenden Gegenstand an. Geeignet sind u.a. Stahlketten, Panzerkabelschlösser sowie Bügelschlösser. Gleiches gilt ebenso für das Abstellen in Fahrradkellern usw. Bedenken Sie dabei auch die Sicherung der Reifen.

Wertvolles Zubehör sollte nicht am Rad belassen werden. Nehmen Sie beispielsweise hochwertige Fahrradcomputer mit.

Lassen Sie ihr Rad codieren:

Sollte Ihr Zweirad doch einmal gestohlen werden, informieren Sie umgehend die Polizei und erstatten Anzeige. Zur Anzeigenerstattung bringen Sie alle Ihnen vorliegenden Fahrraddaten und Belege mit zur Dienststelle.

Junger PKW-Fahrer prallt gegen Baum

Kefenrod (ots) – Auf der Landstraße zwischen Wenings und Kefenrod kam am späten Sonntagabend der 19-jährige Fahrer eines Opel Corsa von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der junge Mann war im Rahmen der Kollision gegen 23.45 Uhr aus dem Auto geschleudert und schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten den Fahrzeugführer in ein Krankenhaus.

Um festzustellen, ob der er möglicherweise unter dem Einfluss berauschender Mittel stand, wurde dort eine Blutprobe entnommen. Der nicht mehr fahrbereite Kleinwagen wurde abgeschleppt. Der Sachschaden befindet sich nach bisherigen Schätzungen im mittleren, fünfstelligen Bereich. Namentlich noch nicht bekannte Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Büdingen zu melden, Tel. 06042/96480.

Schnaps gefordert

Friedberg (ots) – Unter Androhung von Pfeffersprayeinsatz erbeutete am Samstagabend 12.03.2022 an der Friedberger Seewiese ein noch unbekannter Räuber die bereits zu dreiviertel geleerte Wodka-Flasche dreier junger Männer. Gegen 22 Uhr hielten sich die Geschädigten in der Parkanlage auf, wo sie Bier und Schnaps konsumierten, als ein ihnen Unbekannter sie nach Alkohol fragte. Den angebotenen Gerstensaft wollte er offenbar aber nicht.

Der Mann kramte ein Pfefferspray hervor und forderte die Herausgabe der angebrochenen Spirituosenflasche. Anschließend ging der Beschuldigte in Richtung Skihütte/Promenadenweg davon. Er soll sich in Begleitung einer Frau mit Hund befunden haben.

Die Geschädigten beschreiben den Mann als etwa 20-30 Jahre alt und 175 cm groß. Er trug eine rote Jacke und eine graue Jogginghose. Auffällig sei außerdem sein Spitzbart sowie ein schwarzes T-Shirt mit grünem Hanfblatt gewesen.

Die Kripo in Friedberg ermittelt nun wegen des Verdachts der räuberischen Erpressung und bittet um Hinweise unter Tel. 06031/6010. Hatten weitere Personen die Tat beobachten können? Wem ist die beschriebene Person im Bereich der Seewiese aufgefallen? Wer kann anderweitige Angaben zur Tat machen?

Butzbach: Brand einer Kfz-Werkstatt

(ots) – In der Kirch-Gönser Bahnhofstraße ist am Freitagabend eine Autowerkstatt abgebrannt. Verletzt wurde dabei niemand. Der entstandene Sachschaden befindet sich nach bisherigen Erkenntnissen im unteren, 6-stelligen Bereich.

Der Frage, wie es zum Feuer kommen konnte, gehen nun Brandursachenermittler der Wetterauer Kriminalpolizei nach. Erkenntnisse, die auf eine vorsätzliche Brandstiftung hindeuten, gibt es bislang nicht.

Fahrradeigentümer gesucht

Bad Nauheim/Ober-Mörlen – (ots) – Anfang März stellte die Polizei in Ober-Mörlen ein Fahrrad sicher. Die rechtmäßige Eigentümerin bzw. der rechtmäßige Eigentümer steht sind aktuell noch nicht bekannt. Diese werden gebeten sich unter Tel. 06031/6010 bei der Polizei in Friedberg zu melden.

Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein silbergraues Trekkingrad des Herstellers Firebird, Modell GTX. Möglicherweise war dieses zuvor in Bad Nauheim gestohlen worden.

Hirzenhain: Geldautomaten gewaltsam geöffnet

In der Nacht zu Sonntag sind Straftäter in ein Gebäude in der Karl-Birx-Straße eingebrochen. Sie öffneten einen dort aufgestellten Geldausgabeautomaten und entwendeten Bargeld in noch unbekannter Höhe. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 20.000 Euro.

Die Wetterauer Kriminalpolizei ermittelt wegen besonders schweren Diebstahls und bittet um Hinweise möglicher Zeugen unter Tel. 06031/6010. Wem waren am frühen Sonntagmorgen, insbesondere im Zeitraum zwischen 2.30 Uhr und 4 Uhr, verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hatte jemand die Tat beobachten können?

Karben: In Imbisswagen eingebrochen

Aus einem Imbisswagen stahlen Straftäter Am Warthweg zwischen Samstagabend, 19 Uhr und Sonntagnachmittag, 15 Uhr ein mit mehreren Hundert Euro gefülltes Sparschein. Bislang unklar ist, wie es den Dieben zuvor gelungen war, sich Zugang zu verschaffen. Hinweise erbittet die Polizei in Bad Vilbel unter Tel. 06031/6010.

Ober-Mörlen: Diebstahl aus Selbstvermarktungshütte

In einer Selbstvermarkungshütte in der Nieder-Mörler Straße brach ein Straftäter in der Nacht zu Sonntag den dortigen Kassenautomaten auf und entwendete etwa 350 Euro Bargeld. Nach bisherigen Erkenntnissen war der etwa 180 cm große und schlanke Dieb gegen 2.20 Uhr zugange gewesen.

Bei Tatausführung trug dieser eine Kapuzenjacke mit Fellbesatz und eine Jogginghose von Adidas sowie Turnschuhe. Über den Kopf hatte der Unbekannte, der Handschuhe trug, eine Sturmhaube gezogen. Die Polizei in Friedberg bittet um Hinweise unter Tel. 06031/6010.

Büdingen: Terrassentür aufgehebelt

Diebe sind am vergangenen Freitag zwischen 12 Uhr und 17 Uhr in der Straße “Am Kreischborn” in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Nachdem sie eine Terrassentür gewaltsam geöffnet hatten, durchsuchten sie die Wohnräume nach Wertgegenständen. Was genau entwendet wurde, steht bislang noch nicht fest. Die Kripo in Friedberg bittet um Hinweise unter Tel. 06031/6010.

Altenstadt: weißen GLE entwendet

Einen weißen Mercedes GLE stahlen Autodiebe in der Nacht zu Freitag im Altenstädter Ortsteil Limeshain. Der SUV im Wert von mehr als 50.000 Euro, an welchem zumindest bis zur Entwendung Friedberger Kennzeichen (FB-L 9193) angebracht gewesen waren, stand vor der Garage eines Privatgrundstückes in der Straße “zum Alten Stein”. Nach bisherigen Erkenntnissen lässt sich der Tatzeitraum eingrenzen auf Donnerstag, 23.30 Uhr bis Freitag, 5.45 Uhr.

Die Wetterauer Kripo ermittelt nun wegen besonders schweren Diebstahls und bittet um Hinweise möglicher Zeugen unter Tel. 06031/6010. Wo sind das genannte Fahrzeug oder die gestohlenen Kennzeichen seither aufgefallen? Hatte jemand in der Nacht auf Freitag in der Straße “Zum Blauen Stein” verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt?

Reichelsheim: schwarzen GLE gestohlen

Einen schwarzen Mercedes GLE stahlen Autodiebe in der Nacht zu Freitag im Reichelsheimer Rotdornweg. Der SUV im Wert von etwa 35.000 Euro, an welchem zumindest bis zur Entwendung Hanauer Kennzeichen (HU-RT 412) angebracht gewesen waren, parkte auf dem Hof eines Privatgrundstückes. Der Tatzeitraum lässt sich nach aktuellem Kenntnisstand eingrenzten auf Donnerstag, 23.30 Uhr bis Freitag, 7.30 Uhr.

Die Wetterauer Kripo ermittelt nun wegen besonders schweren Diebstahls und bittet um Hinweise möglicher Zeugen unter Tel. 06031/6010. Wo sind das genannte Fahrzeug oder die gestohlenen Kennzeichen seither aufgefallen? Hatte jemand in der Nacht auf Freitag in der Straße “Zum Blauen Stein” verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt?

Wölfersheim: Hyundais geklaut

Vom Firmengelände eines Autohauses in der Berstädter Ottostraße sind zwischen Donnerstagabend (19 Uhr) und Freitagmorgen (8 Uhr) zwei nicht zugelassene PKW gestohlen worden. So entwendeten die bislang Unbekannten einen weißen Hyundai Tucson sowie einen weißen Hyundai Santa Fe. Wahrscheinlich brachte man an den beiden Fahrzeugen zumindest zeitweise die vor Ort an anderen Autos abmontierten Kennzeichen FB-HY 25 und FB-HY 31 an.

Die Wetterauer Kripo ermittelt nun, unter anderem wegen besonders schweren Diebstahls und bittet um Hinweise möglicher Zeugen unter Tel. 06031/6010. Wo sind das genannte Fahrzeug oder die gestohlenen Kennzeichen seither aufgefallen? Hatte jemand in der Nacht auf Freitag in der Straße “Zum Blauen Stein” verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt?

Bad Nauheim: Kennzeichendiebstahl

Beide amtlichen Kennzeichen eines schwarzen Opel Corsa (FB-UH 778) stahlen Diebe zwischen Montagabend, 18 Uhr und Dienstag, 11.30 Uhr in der Frauenwaldstraße in Nieder-Mörlen. Die Polizei in Friedberg bittet um Hinweise unter Tel. 06031/6010.

Bad Vilbel: Einbrecher hebeln an Haustür

Zwischen Mittwoch, 15 Uhr und Donnerstag, 16.30 Uhr versuchten Einbrecher in der Bad Vilbeler Paul-Ehrlich-Straße vergeblich ihr Glück. So hebelten sie erfolglos an einer Wohnungstür des Mehrparteienhauses und verursachten dabei Schäden in Höhe mehrerer Hundert Euro. Die Tür hielt stand, die Straftäter flüchteten unverrichteter Dinge.

Die Kripo in Friedberg ermittelt wegen versuchten Einbruchdiebstahls und bittet mögliche Zeugen darum, sich unter Tel. 06031/6010 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen. Wem waren im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Paul-Ehrlich-Straße aufgefallen? Hatte jemand den Einbruchversuch beobachten können? Wer kann anderweitig sachdienliche Hinweise geben?

Bad Nauheim: Wohnungseinbruch

Eine Armbanduhr sowie ein Tablet entwendeten Einbrecher zwischen 12 Uhr am Donnerstag und 11.30 Uhr am Freitag aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses Am Nauheimer Bach im Ortsteil Nieder-Mörlen. Um in das Gebäude zu gelangen war zuvor ein Küchenfenster aufgehebelt worden. Hinweise erbittet die Kripo in Friedberg unter Tel,. 06031/6010.

