Leimen: Totalschaden nach Wildunfall

Leimen (ots) – Zum Glück unverletzt blieb ein 24-jähriger BMW-Fahrer, der am

frühen Montagmorgen auf der B 3 mit einem Wildschwein kollidierte. Der mann war

kurz vor 3 Uhr in Richtung Wiesloch unterwegs, als das Wildschwein in Höhe der

Abfahrt Leimen-Zentrum die Straße querte. Der Mann erfasste das Tier frontal,

wodurch es getötet wurde und am Fahrzeug ein Sachschaden von rund 10.000.- Euro

entstand. Das Auto wurde abgeschleppt. Um das Tier kümmerte sich der

Jagdpächter.

Neckargemünd: Unter Drogen aber ohne Fahrerlaubnis erwischt

Neckargemünd (ots) – Ein 35-jähriger Renault-Fahrer wurde am frühen

Montagmorgen, kurz nach 0 Uhr, in der Neckarsteinacher Straße kontrolliert. Die

Beamten stellten sodann fest, dass er unter Drogen stand -Verdacht auf

Marihuanakonsum- und nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis war. Auf dem Revier

wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Das Auto wurde auf dem Schwimmbadparkplatz

abgestellt. Die Ermittlungen dauern an.

St. Leon-Rot, Rhein-Neckar-Kreis: alkoholisierter Radfahrer verursacht Verkehrsunfall und versucht zu flüchten

St. Leon-Rot, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Samstag gegen 17:30 Uhr befuhr ein

61-Jähriger mit seinem Fahrrad die Weinbergstraße in Fahrtrichtung Speyerer

Straße, als er im dortigen Kreuzungsbereich eine von links kommende,

vorfahrtsberechtigte Fiat-Fahrerin übersah. Keiner der beiden Verkehrsteilnehmer

konnte einen Zusammenstoß noch rechtzeitig verhindern. Glücklicherweise wurde

niemand verletzt. An dem Wagen der 43-Jährigen entstand allerdings Sachschaden

in geschätzter Höhe von rund 1000 Euro. Als diese daraufhin die Polizei

verständigen wollte, setzte sich der Mann auf sein Fahrrad und ergriff die

Flucht. Die 43-Jährige nahm sofort die Verfolgung mit ihrem PKW auf. An der Ecke

Rheinstraße/ Speyerer Straße konnte sie den 61-Jährigen einholen und zur Rede

stellen. Daraufhin entwickelte sich eine lautstarke Diskussion zwischen den

beiden Verkehrsteilnehmern. Schließlich wurde ein 20-jähriger Passant auf die

Situation aufmerksam und eilte der Frau zur Hilfe. Bereits kurz danach trafen

auch die zuvor verständigten Einsatzkräfte des Polizeireviers Wiesloch vor Ort

ein. Diese nahmen den 61-Jährigen zur weiteren Abklärung mit auf das

Polizeirevier. Dort ergab ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest einen

Wert von rund zwei Promille. Dem 61-Jährigen wurde daraufhin eine Blutprobe

entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Darüber hinaus muss er nun mit

strafrechtlichen sowie führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Waibstadt: Unfallflucht; Zeugen gesucht

Waibstadt (ots) – Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte in der Nacht

zum Sonntag einen VW Polo, der auf einem Parkplatz in der Pfarrgasse abgestellt

war. Der Sachschaden wird auf über 1.000.- Euro geschätzt. Zeugen wenden sich

bitte an den Polizeiposten Waibstadt, Tel.: 07263/5807 oder an das Polizeirevier

Sinsheim, Tel.: 07261/690-0.

Walldorf: BMW-Fahrer kollidiert mit Ampelmast und flüchtet

Walldorf (ots) – Am späten Samstagabend ereignete sich an der Einmündung

Gutenbergring/L 723 ein Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von rund

40.000.- Euro entstand.

Kurz nach 22 Uhr war ein zunächst unbekannter BMW-Fahrer auf dem Gutenbergring

unterwegs, geriet in einer Linkskurve ins Schleudern und prallte anschließend an

der Einmündung zur L 723 gegen einen Ampelmast.

Aufgrund des starken Aufpralls überschlug sich das Fahrzeug im Anschluss und

blieb im Grünstreifen liegen. Von einem Zeugen wurde der Fahrer aus dem Wrack

gezogen, der anschließend flüchtete.

Eine Fahndung nach dem flüchtigen, auch bei der Halteradresse blieb ohne

Ergebnis. Das Fahrzeug wurde sichergestellt und abgeschleppt.

Am Sonntagmittag, kurz nach 12 Uhr, erschien der Unfallfahrer mit einer

Angehörigen beim Polizeirevier Wiesloch. Die Angehörige gab an, dass der

25-Jährige gefahren sei. Nach seiner Belehrung schwieg der Mann zu den Vorwürfen

und da er multiple Verletzungen aufwies, begab er sich anschließend zur

Untersuchung in eine Klinik.

Die Unfallfluchtermittlungen dauern weiter an.

Da in seinem Fahrzeug darüber hinaus ein Butterflymesser aufgefunden wurde, wird

gegen den 25-Jährigen zusätzlich noch wegen des Verdachts ermittelt, gegen das

Waffengesetz verstoßen zu haben.

Meckesheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus- Polizei sucht Zeugen

Meckesheim (ots) – Am vergangenen Freitagabend zwischen 16:30 Uhr und 20:00 Uhr

versuchten sich ein oder mehrere Unbekannte unberechtigt Zutritt zu einem

Wohnanwesen in der Kurpfalzstraße zu verschaffen. Die Unbekannten hatten dabei,

vermutlich mit einem Schraubenzieher, versucht, die Hauseingangstüre gewaltsam

aufzuhebeln. Die Unbekannten brachen ihr Unterfangen jedoch aus ungeklärten

Gründen schließlich ab und gingen unbemerkt flüchtig.

Die Kriminalpolizei Heidelberg hat die Ermittlungen zwischenzeitlich aufgenommen

und bittet nun Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich

telefonisch unter der 0621/ 174-4444 zu melden.

Eschelbronn: Zwei geparkte Fahrzeuge mutwillig beschädigt; Zeugen gesucht

Eschelbronn (ots) – Zwei Autos, ein Opel Corsa und ein VW Passat Kombi, wurden

in der Nacht von Freitag auf Samstag, zwischen 19.30 Uhr und 07.00 Uhr in der

Schulstraße abgestellt waren, von einem Unbekannten beschädigt.

Die Außenspiegel auf der Beifahrerseite wurde abgetreten, sodass nicht nur die

Spiegel zerstört wurden, sondern auch noch die Beifahrertüren in Mitleidenschaft

gezogen wurden. Der Gesamtschaden wird auf rund 2.000.- Euro geschätzt.

Zeugen wenden sich bitte an den Polizeiposten Waibstadt, Tel.: 07263/5807 oder

an das Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0.

Sinsheim: Verkehrsrowdy verliert Führerschein; Zeugen gesucht

Sinsheim (ots) – Wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und des

gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt das Polizeirevier

Sinsheim gegen einen 36-jährigen Autofahrer.

Er soll in der Nacht zum Samstag nach einer Auseinandersetzung auf einem

Parkplatz in er Neulandstraße kurz nach Mitternacht zunächst absichtlich auf den

Pkw eines 21-Jährigen, besetzt mit drei weiteren Insassen, zugesteuert sein, um

einen Unfall zu provozieren.

Als der 21-Jährige über die Neulandstraße und die Jahnstraße in Richtung

Dührener Straße davonfuhr, setzte der 36-Jährige nach und soll ihn durch

bedrängendes Auffahren genötigt haben .

Nachdem er schließlich überholt hatte, bremste der 36-Jährige den 21-Jährigen

aus, sodass dieser eine Vollbremsung hinlegen musste, um eine Kollision zu

vermeiden. Diesen Vorgang beobachtete eine Streife der Polizei, worauf der

36-Jährige in der Melanchtonstraße angehalten wurde.

Er war leicht alkoholisiert und musste deshalb mit zum Revier, wo eine Blutprobe

entnommen wurde. Sein Führerschein wurde sichergestellt und die

Fahrzeugschlüssel zunächst einbehalten. Die Ermittlungen dauern an.

Weitere Zeugen, insbesondere in Bezug auf die Verkehrsvorgänge in der Neuland-

und der Jahnstraße wenden sich bitte an das Polizeirevier Sinsheim, Tel.:

07261/690-0.

Altlußheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Gelöstes Stützrad von Pkw-Wohnwagen-Gespann beschädigte hinterherfahrenden Audi – Verursacher flüchtet – Polizei sucht Zeugen!

Altlußheim (ots) – Am vergangenen Sonntag gegen 12:30 Uhr hatte sich auf der B

39, zwischen Altlußheim und der Abfahrt K 4250 das Stützrad eines

Pkw-Wohnwagen-Gespanns während der Fahrt gelöst. Dieses Stützrad schlug

unmittelbar danach auf der Motorhaube eines entgegenkommenden Audis ein, wodurch

dieser im Bereich der Motorhaube sowie des Kühlergrills beschädigt wurde. Durch

den Aufprall des Rades wurde glücklicherweise niemand verletzt. Der unbekannte

Unfallverursacher hatte unmittelbar nach dem Aufprall des Rades zwar kurzzeitig

gestoppt, jedoch die Weiterfahrt daraufhin unbeirrt fortgesetzt, ohne die

erforderlichen Feststellungen zu ermöglichen. Der entstandene Sachschaden wurde

auf ca. 3.500,- EUR geschätzt. Das Polizeirevier Hockenheim bittet nun Zeugen,

die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, sich telefonisch,

06205/2860-0, zu melden.

Dielheim: Auffahrunfall; eine Verletzte

Dielheim (ots) – Am Samstagnachmittag kam es auf der L 612 zwischen Dielheim und

Horrenberg zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Autofahrerin verletzt wurde.

Eine 56-jährige Opel-Fahrerin war kurz nach 15 Uhr in Richtung Horrenberg

unterwegs, als sie zu spät erkannte, dass eine vor ihr fahrende 27-jährige

Ford-Fahrerin kurz vor der Einmündung Meckesheimer Straße nach links in einen

Feldweg abbiegen wollte und deshalb abbremste.

Durch die anschließende Kollision wurde der Opel total beschädigt und musste

abgeschleppt werden. Der Ford blieb noch fahrbereit.

Die 27-Jährige wurde leicht verletzt und begab sich selbst in eine Klinik. Die

56-Jährige blieb unverletzt.

Der Sachschaden wird auf knapp 10.000.- Euro geschätzt.

Oftersheim, Rhein-Neckar-Kreis: Wachsamer Restaurantbetreiber schlägt Einbrecher in die Flucht; Polizei geht von Tatzusammenhang aus und ermittelt in zwei Fällen / Zeugen gesucht

Oftersheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Samstagabend gegen 23:30 Uhr

verständigte der Betreiber eines Restaurants in der Walldorfer Straße die

Polizei, nachdem sich kurz zuvor ein unbekannter Mann gewaltsam Zutritt zu den

Räumlichkeiten des Schützenhauses verschafft hatte. Der Restaurantbetreiber traf

im Gebäude auf eine ihm unbekannte Person und sprach diese in der Folge an. Als

diese daraufhin allerdings die Flucht in Richtung Sportplatz ergriff, wurde der

Betreiber misstrauisch. Bei einer Nachschau stellte er dann eine beschädigte

Zugangstür fest, die augenscheinlich kurz zuvor gewaltsam aufgebrochen wurde.

Sofort suchten mehrere Einsatzkräfte des Polizeireviers Schwetzingen die

Tatörtlichkeit auf und leiteten umgehend Fahndungsmaßnahmen nach dem Flüchtigen

ein. Zwar konnte der Täter bislang nicht aufgegriffen werden, allerdings

stellten die Einsatzkräfte einen weiteren Einbruch im benachbarten Tennisclub

fest. Auch dort wurde eine Zugangstür gewaltsam aufgebrochen. Nach derzeitigem

Ermittlungsstand wird von einem Tatzusammenhang zwischen beiden Fällen

ausgegangen. Neben mehreren Schlüsseln entwendete der Unbekannte offenbar auch

eine kleinere Summe Bargeld. In der Nähe der Tatörtlichkeiten fanden die

Einsatzkräfte zudem ein Einbruchswerkzeug, das in der Folge sichergestellt

wurde. Ob das Werkzeug tatsächlich von dem Flüchtigen stammt und von diesem

zurückgelassen wurde, ist bislang nicht bekannt und Gegenstand der weiteren

Untersuchungen der Zentralen Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion

Heidelberg.

Täterbeschreibung:

männlich, ca. 180 cm groß, schlank, helle Haare, graue Jacke und Basecap.

Das Polizeirevier Schwetzingen hat die weiteren Ermittlungen in beiden Fällen

aufgenommen und sucht nun dringend Zeugen, die Angaben zu dem Täter und/oder

dessen weitere Fluchtrichtung machen können. Sie werden gebeten, sich unter der

Tel.: 06202 2880 zu melden.

St. Leon-Rot / Rhein-Neckar-Kreis – Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer auf BAB A5 / Pressemitteilung Nr. 2

St. Leon-Rot / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am 13.03.2022 gegen 12:20 Uhr kam es

auf der BAB A5 zwischen der AS Kronau und dem AK Walldorf auf Höhe St. Leon-Rot

zu einem Verkehrsunfall zwischen drei Fahrzeugen, bei dem ein Motorradfahrer

schwer verletzt wurde. Aufgrund plötzlich stockenden Verkehrs musste ein

53-jähriger Volvo-Fahrer eine Gefahrenbremsung einleiten um zum Stehen zu

kommen. Ein dahinter befindlicher Fahrer eines Kleintransporters konnte

daraufhin nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Volvo auf. Gleiches

geschah einem 61-jährigen Motorradfahrer, der in der Folge auf den vor ihm

fahrenden Kleintransporter auffuhr. Durch den Zusammenprall wurde der

Motorradfahrer schwer verletzt und verlor kurzzeitig das Bewusstsein. Er wurde

anschließend durch Rettungskräfte versorgt und in ein Krankenhaus eingeliefert.

Nähere Informationen zum Gesundheitszustand des Motorradfahrers liegen aktuell

nicht vor. Die Richtungsfahrbahn der BAB A5 in Fahrtrichtung Heidelberg musste

für die Dauer der Unfallaufnahme bis ca. 13:40 Uhr teilweise gesperrt werden.

Der Verkehr wurde auf dem linken Fahrstreifen an der Unfallstelle

vorbeigeleitet. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 23.000 Euro.