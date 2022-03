Heidelberg-Bergheim: 39-Jähriger wegen Verdachts des versuchten Raubes und der Körperverletzung in Untersuchungshaft

Heidelberg-Bergheim (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft

Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim

Wegen des dringenden Verdachts des versuchten Raubes sowie der Körperverletzung

kam ein 39-jähriger Mann am vergangenen Wochenende in Untersuchungshaft.

Der Tatverdächtige soll in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 22.56 Uhr an

der Straßenbahnhaltestelle Montpellierbrücke in Heidelberg-Bergheim versucht

haben, einer 59 Jahre alten Frau die Handtasche zu entreißen. Das Opfer war

gerade dabei, in die Straßenbahn einzusteigen, als der Tatverdächtige von hinten

am Trageriemen ihrer über die Schulter getragenen Handtasche gezogen haben soll.

Hierdurch soll die 59-Jährige nach hinten und zu Boden gezogen worden sein.

Dabei soll der Trageriemen gerissen und die Handtasche zu Boden gefallen sein.

Sowohl der Tatverdächtige als auch das Opfer und eine Zeugin, die der Frau zu

Hilfe kam, sollen dann nach der Handtasche gegriffen haben, wodurch es zu einem

Handgemenge kam. Durch beherztes Eingreifen weiterer Zeugen konnte die

Geschädigte, die durch die Tat nach derzeitigem Ermittlungsstand leicht verletzt

wurde, wieder in den Besitz ihrer Handtasche kommen und der Tatverdächtige bis

zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden.

Auf Grund Antrags der Staatsanwaltschaft Heidelberg wurde der Tatverdächtige am

Sonntagmittag dem zuständigen Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Heidelberg

vorgeführt, welcher wegen des dringenden Verdachts des versuchten Raubes in

Tateinheit mit Körperverletzung und auf Grund von Fluchtgefahr Haftbefehl erließ

und diesen in Vollzug setzte.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und der zuständigen

Kriminalinspektion der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern derzeit noch

an.

Heidelberg: Beifahrerscheiben an zwei Fahrzeugen eingeworfen; Sachbeschädigung oder Aufbruch?; Tatzusammenhang mit Kirchheimer Fall wird geprüft; Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) – Bereits am Freitagabend, kurz nach 21 Uhr, wurden zwei

beschädigte Fahrzeuge festgestellt, die in der Alten Eppelheimer Straße geparkt

waren.

Bei beiden Fahrzeugen handelt es sich um VW Polos, an denen die Seitenscheiben

mit Steinen eingeworfen wurden. Ob etwas aus den Fahrzeugen gestohlen wurde,

steht noch nicht fest.

Zur Eigentumssicherung wurden beide Autos sichergestellt und abgeschleppt. Der

Sachschaden beträgt zusammengerechnet über 1000.- Euro.

Ob ein Tatzusammenhang mit zwei Autoaufbrüchen im Stadtteil Kirchheim besteht,

ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag

wurden in der Hegenichstraße und im Kirchheimer Weg die seitenscheiben zweier

Fahrzeuge ebenfalls mit Steinen eingeworfen und aus einem von ihnen Gegenstände

entwendet.

Zeugen wenden sich bitte an das Polizeirevier HD-Mitte, Tel.: 06221/99-1700.