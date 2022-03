Verkehrsunfall bei Verfolgungsfahrt – Rollerfahrer gestürzt und leicht verletzt

Fulda. Am Sonntagnachmittag (13.03.), gegen 16 Uhr, wurde der Polizei in Fulda mitgeteilt, dass ein Rollerfahrer bereits längere Zeit die Parkplatzfläche eines Einkaufszentrums in der Keltenstraße befahren und dadurch störenden Lärm verursachen soll.

Eine Streife der Polizeistation Fulda traf den Rollerfahrer kurze Zeit später im Bereich des Parkplatzes an und wollte diesen einer Kontrolle unterziehen. Beim Erblicken der Polizei ergriff der Rollerfahrer sofort und ohne ersichtlichen Grund die Flucht. Trotz der Aufforderung – unter Einsatz von Blaulicht und Martinshorn – stehen zu bleiben, setzte der Zweiradfahrer seine Fahrt fort. Dabei zeigte er wiederholt ein rücksichtsloses und grob verkehrswidriges Fahrverhalten.

Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es auf dem Parkplatzgelände zur Kollision des Streifenwagens mit dem Roller, woraufhin der vorausfahrende Rollerfahrer stürzte und sich leicht verletzte. Der 15-Jährige wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus transportiert und später an einen Erziehungsberechtigten übergeben.

Durch den Unfall entstand geringer Sachschaden am Roller und am Streifenwagen.

Der 15-Jährige muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens und eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

Die Polizeiautobahnstation Petersberg hat den Unfall aufgenommen und führt nun die entsprechenden Ermittlungen zur Ursache. Die rechtliche Würdigung des Unfallhergangs obliegt im weiteren Verlauf der Staatsanwaltschaft Fulda.

Einbruch in Geschäft

Bad Hersfeld. Unbekannte brachen am frühen Samstagmorgen (12.03.), gegen 5.10 Uhr, in ein Geschäft in der Breitenstraße ein. Nach derzeitigen Erkenntnissen entwendeten die Einbrecher vier Displays mit Zigarettenschachteln aus dem Verkaufsraum und luden diese zum Abtransport auf ein Fahrrad. Bei der anschließenden Flucht in Richtung Linggplatz/ Burggasse fielen zwei der Displays zu Boden und wurden durch die Täter zurückgelassen. Der genaue Wert des Diebesguts ist aktuell noch nicht bekannt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Zeugen konnten zwei Männer mit dem Zweirad beobachten und als etwa 20 bis 25 Jahre alt, mit dunkler Kleidung beschreiben.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Zigarettenautomaten aufgebrochen

Hersfeld-Rotenburg. In der Nacht zu Samstag (12.03.) brachen Unbekannte einen Zigarettenautomaten in der Bahnhofstraße im Ortsteil Hauneck-Oberhaun auf und verursachten Schaden von circa 500 Euro. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt.

Am Samstagmorgen (12.03.), gegen 1.10 Uhr, wurde zudem ein Zigarettenautomat in der „12. Straße 3“ im Ortsteil Schenklengsfeld-Wippershain zum Ziel unbekannter Täter. Auch hier hebelten die Langfinger an dem Gerät. Über das Diebesgut liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. An dem Automaten entstand Sachschaden von rund 300 Euro.

Ob die beiden Taten miteinander in Verbindung stehen, ist aktuell noch unklar und Bestandteil der weiteren polizeilichen Ermittlungen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Hausfriedensbruch

Heringen. Ein bisher unbekannter Mann näherte sich am Samstagmittag (12.03.), gegen 12.15 Uhr, zunächst unbemerkt einem Einfamilienhaus in der Straße „Siedlung“ im Ortsteil Leimbach. Während eine 73-jährige Dame sich im Garten aufhielt, schlich der Unbekannte zu einem Hintereingang des Wohnhauses. Erst als die Frau lautstark auf sich aufmerksam machte, flüchtete der Mann fußläufig in Richtung der Dippacher Straße, wo er nach derzeitigen Erkenntnissen in ein bisher unbekanntes Fahrzeug stieg und davonfuhr.

Der Unbekannte kann als circa 1,70 Meter groß, mit schmaler Statur und osteuropäischem Erscheinungsbild beschrieben werden.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfall mit tödlich verletzten Personen

Hohenroda – Am Sonntag, den 13.03.2022, um 18:05 Uhr, kam es auf der L 3173 kurz vor der Ortslage Hohenroda-Mansbach zu einem Verkehrsunfall in dessen Folge zwei Personen noch an der Unfallstelle verstarben.

Nach ersten Erkenntnissen befuhren ein 22-jähriger Mann aus dem Wartburgkreis (Thüringen) sowie ein 19-jähriger männlicher Heranwachsender, ebenfalls aus dem Wartburgkreis, gemeinsam auf einem Quad die Landstraße 3173 aus Richtung Soisdorf kommend in Richtung Hohenroda-Mansbach. Aus bislang noch ungeklärter Ursache verlor der Fahrzeugführer nach einem Kurvenbereich die Kontrolle über das Quad, kam von der Fahrbahn ab, durchfuhr einen Straßengraben und fuhr weiter in das dort befindliche Waldstück. Hier überschlug sich das Fahrzeug mehrfach und kam schlussendlich in dem Waldstück zum Liegen.

Für die beiden jungen Männer kam, trotz sofort an der Unfallstelle eingeleiteten Erstversorgungsmaßnahmen, jede Hilfe zu spät. Sie verstarben noch an der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Neben den Rettungskräften, dem Notarzt und der freiwilligen Feuerwehren Hohenroda-Mansbach sowie Hohenroda-Ransbach war auch der Rettungshubschrauber im Einsatz. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugerufen. Die Ermittlungen diesbezüglich dauern an.