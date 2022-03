Unfall beim Abbiegen – Zwei Personen verletzt

Wiesbaden (ots) – Unfall beim Abbiegen – Zwei Personen verletzt, Wiesbaden,

Platter Straße, Comeniusstraße, 14.03.2022, 12.45 Uhr,

(pl)Bei einem Verkehrsunfall im Bereich der Kreuzung Platter Straße/

Comeniusstraße wurden am Montagvormittag zwei Autofahrerinnen verletzt. Eine

81-jährige Autofahrerin war gegen 12.45 Uhr mit ihrem Kia aus der Innenstadt

kommend auf der Platter Straße unterwegs und wollte dann nach links in die

Comeniusstraße einbiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem VW Golf einer

entgegenkommenden 48-jährigen Autofahrerin. Bei dem Unfall wurden die beiden

Autofahrerinnen verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die

beiden Unfallwagen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Gewaltsam in Schulgebäude eingedrungen und Bargeld

entwendet, Wiesbaden, Raabestraße, Freitag, 11.03.2022,19:30 Uhr – Samstag,

12.03.2022, 14:00 Uhr,

(jul) In der Nacht von Freitag auf Samstag verschafften sich unbekannte Täter

gewaltsam Zutritt in ein Schulgebäude in der Raabestraße und entwendeten

Bargeld. Die Einbrecher beschädigten ein Fenster der Schule und gelangten so in

das Schulgebäude. Die Täter durchsuchten anschließend die Klassenzimmer und

Büroräume. Nachdem die unbekannten Täter Bargeld aus einem Büro entwendeten,

flüchteten die Einbrecher in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt das 3.

Polizeirevier unter der Telefonnummer 0611 – 345 2340 entgegen.

Einbruch in eine mobile Verkaufsstelle einer Bäckerei, Wiesbaden,

Wiesenstraße, Samstag,12.03.2022,13:30 Uhr – Sonntag,13.03.2022,05:45 Uhr,

(jul) Am Wochenende machten sich unbekannte Täter in der Wiesenstraße an einem

Anhänger einer Bäckerei zu schaffen und erbeuteten Bargeld. Der Anhänger dient

als mobile Verkaufsstelle der Bäckerei. Bei dem Anhänger wurde die Zugangstür

gewaltsam geöffnet und der Verkaufsraum anschließend betreten. Nachdem die Täter

den Innenraum durchsucht hatten, entwendeten sie den Inhalt der Kasse.

Anschließend konnten die Täter unerkannt flüchten. An dem Anhänger entstand

Sachschaden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei

unter der Rufnummer 0611 – 3450 in Verbindung zu setzen.

Streit wegen eines Parkverstoßes eskaliert, Wiesbaden, Nixenstraße,

Freitag,11.03.2022,16:50 Uhr,

(jul) Im Verlauf eines Streits zwischen zwei Männern wegen eines vermeintlichen

Parkverstoßes wurde am Freitagnachmittag in der Nixenstraße ein Pkw beschädigt

und eine Person mit dem Auto angefahren. Auf dem Parkplatz eines Supermarktes

kam es nach jetzigem Ermittlungsstand zu einer verbalen Auseinandersetzung

zwischen einem 37-jährigen und einem 58-jährigen Mann. Im Verlauf dieser

Auseinandersetzung sei der 37-jährige Mann seinem Kontrahenten mit seinem

Fahrzeug gegen das Bein gefahren, welcher daraufhin gegen das Fahrzeug

geschlagen habe. Dabei wurde offensichtlich niemand verletzt, jedoch das

Fahrzeug leicht beschädigt. Gegen beide Personen wurde ein Ermittlungsverfahren

eingeleitet und das 3. Polizeirevier in Wiesbaden hat die Ermittlungen zum

Tathergang aufgenommen.

Ladendetektiv erkennt Ladendieb und wird daraufhin angegriffen, Wiesbaden,

Kirchgasse, Samstag,12.03.2022,19:23 Uhr,

(jul) Der 40-jährige Ladendetektiv eines Einkaufcenters in der Kirchgasse

erkannte einen früheren Ladendieb und wurde daraufhin von dessen 17-jähriger

Begleitperson ins Gesicht geschlagen. Am Samstagabend betrat eine Personengruppe

den Supermarkt in dem Einkaufszentrum. Dabei konnte durch den Ladendetektiv ein

flüchtiger Ladendieb wiedererkannt werden. Als der Ladendetektiv den Täter des

vergangenen Diebstahls ansprach, habe dessen 17-jährige Begleitperson dem

Ladendetektiv mit der Faust ins Gesicht geschlagen und diesen bedroht. Der Täter

konnte bis zum Eintreffen der Polizei vor Ort festgehalten werden. Ein

Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Bedrohung wurde eingeleitet.

11-jähriger Junge von Hund angefallen – Erneuter Zeugenaufruf!,

Wiesbaden-Erbenheim, Feldgemarkung, Samstag, 05.03.2022, 14.35 Uhr,

(pl)Nachdem am Samstag, dem 05.03.2022, in der Feldgemarkung zwischen

Wiesbaden-Bierstadt und Erbenheim ein 11-jähriger Junge von einem Hund

angegriffen und verletzt wurde, wendet sich die Wiesbadener Polizei nun mit

einem weiteren Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit. Wie bereits berichtet, war

der Junge gegen 14.35 Uhr im Feld spazieren, als ein freilaufender, schwarzer

Hund auf ihn zu gerannt sei und ihn im weiteren Verlauf mehrfach gebissen habe.

Das Mädchen, welches mit dem Hund unterwegs war, habe ihren Hund von dem

11-Jährigen weggezerrt und sich dann aber mit dem Tier entfernt, ohne sich um

den Verletzten zu kümmern. Die nach der ersten Pressemitteilung eingegangenen

Hinweise haben bislang noch nicht zur Identifizierung des Mädchens geführt.

Zwischenzeitlich liegt dem 4. Polizeirevier eine detailliertere Beschreibung der

Hundehalterin und des Hundes vor. Das Mädchen soll 15-16 Jahre alt, ca.

1,60-1,70 Meter groß sowie kräftig gewesen sein und blonde, schulterlange Haare

gehabt haben. Sie habe eine hellblaue Hundeleine mit sich geführt. Bei dem Tier

soll es sich um einen schlanken, schwarz-braunen Hund mit kurzem Fell und einer

Körpergröße von etwa 55-60 Zentimetern (Stockmaß) gehandelt haben. Er habe eine

längliche Schnauze, spitze Ohren, einen langen Schwanz und einen kräftigen

Brustkorb gehabt. Es könnte sich nach Angaben des Geschädigten um einen

Dobermann oder einen dieser Rasse ähnlichen Hund gehandelt haben. Der Hund trug

einen dunkelblauen Brustgurt. Personen, die Angaben zu dem Mädchen oder dem Hund

machen können, werden gebeten, sich mit dem 4. Polizeirevier unter der

Telefonnummer (0611) 345-2440 in Verbindung zu setzen.

Farbschmierereien an Schulgebäude festgestellt, Wiesbaden,

Georg-August-Straße, Samstag,12.03.2022,10:00 Uhr – Montag,14.03.2022,11:15 Uhr,

(jul) Am Wochenende beschädigten unbekannte Täter durch mehrere Graffitis die

Außenfassade eines Schulgebäudes in der Georg-August-Straße in Wiesbaden. Am

Montag konnten durch den Hausmeister der Schule mehrere Graffitis an der

Außenfassade des Schulgebäudes festgestellt werden. Die Farbe wurde durch die

unbekannten Täter offensichtlich mit Sprühdosen aufgetragen. Dabei entstand ein

Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit dem 3.

Polizeirevier in Wiesbaden unter der Rufnummer 0611-345-2340 telefonisch in

Verbindung zu setzen.

Betrüger bei Messengerdiensten aktiv, Wiesbaden,

(pl)In den vergangenen Tagen haben Betrüger über einen weit verbreiteten

Messengerdienst Kontakt zu mehreren Personen aus Wiesbaden aufgenommen und

versucht diese um ihr Erspartes zu bringen. Die ausgesuchten Opfer wurden auf

ihren Smartphones von einer unbekannten Rufnummer kontaktiert. Die Täter gaben

sich in den Kurznachrichten als Verwandte aus und gaukelten eine Notlage vor.

Hierbei müsse man eine hohe Rechnung begleichen und benötige einen

entsprechenden Geldbetrag. In den Nachrichten baten die angeblichen Verwandten

um die Überweisung von der Geldsumme und übermittelten eine Kontonummer. Die

fremde Telefonnummer begründeten die Betrüger mit einem defekten oder

verlorengegangenen Handy. In den bislang bekanntgewordenen Fällen wurden die

kontaktierten Personen glücklicherweise misstrauisch, so dass die Betrüger mit

ihrer Masche scheiterten. Die Polizei appelliert bei solchen Nachrichten äußerst

sensibel zu reagieren und sich nicht zu übereilten Geldüberweisungen überreden

zu lassen. Sollte Ihnen eine Rufnummer nicht bekannt vorkommen, antworten Sie

nicht und blockieren Sie diese. Seien Sie misstrauisch, sollte Ihnen der

angebliche Verwandte von einer „neuen Rufnummer“ berichten, klären Sie dies erst

bei weiteren Verwandten ab. Im Zweifel sollte die Polizei verständigt werden.

Darüber hinaus wird in den meisten Fällen eine persönliche Rückversicherung bei

den tatsächlichen Verwandten oder Freunden Klarheit bringen. Sollten Sie durch

eine derartige Betrugsmasche geschädigt worden sein, bittet die Polizei

ausdrücklich darum, sich bei den zuständigen Polizeidienststellen zu melden.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

+++ Geisenheim: Betrunken am Steuer +++ Unfallflucht in Lorch +++

Bad Schwalbach (ots) – 1. In der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 00:57 Uhr

zogen Beamte der Polizeistation Rüdesheim einen alkoholisierten Autofahrer aus

dem Verkehr. Dieser machte die Streife zunächst auf sich aufmerksam, indem er in

der Prälat-Werthmann-Straße in Geisenheim beim Anfahren so stark beschleunigte,

dass die Reifen durchdrehten. Bei der darauffolgenden Verkehrskontrolle wies der

30-jährige Mann dann deutliche Anzeichen einer Alkoholisierung auf. Ein

Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von 1,86 Promille. Es folgte die Festnahme

des Mannes und die Entnahme einer Blutprobe auf der Dienststelle. Nach der

Sicherstellung seines Führerscheins wurde er dann wieder auf freien Fuß gesetzt.

Am Samstagabend ereignete sich in Lorch am Rhein zwischen 21:20 Uhr und 21:25

Uhr eine Verkehrsunfallflucht. Das bislang unbekannte Fahrzeug befuhr die

Jahnstraße in Richtung des Ortsteils Lorchhausen, wobei dort im Vorbeifahren der

linke Außenspiegel eines geparkten Fahrzeugs beschädigt wurde. Der

Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin kam ihren Pflichten nicht nach

und floh von der Unfallstelle, ohne den Unfall zu melden. Zeuginnen und Zeugen

des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06722 / 9112 – 0 mit

der Polizeistation Rüdesheim in Verbindung zu setzen.

Einbrecher suchen Stadtverwaltung auf,

Oestrich-Winkel, Paul-Gerhardt-Weg, Freitag, 11.03.2022, 16:00 Uhr bis Montag,

14.03.2022, 07:00 Uhr

(fh)Am vergangenen Wochenende sind Unbekannte in das Gebäude der Stadtverwaltung

in Oestrich-Winkel eingebrochen. Am Montagmorgen stellten Mitarbeiter den

Einbruch in das Objekt im Paul-Gerhardt-Weg fest und informierten die Polizei.

Den eingesetzten Beamtinnen und Beamten zeigte sich vor Ort eine gewaltsam

aufgebrochene Hintertür. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden keine

Gegenstände aus der Stadtverwaltung entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf

rund 1.500 Euro.

Die Polizeistation Rüdesheim nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06722)

9112-0 entgegen.

Taschendieb wird erwischt und flieht, Idstein, Limburger Straße, Freitag,

11.03.2022, 14:30 Uhr

(fh)Am Freitagnachmittag wurde ein Taschendieb in Idstein zunächst auf frischer

Tat durch den Geschädigten ertappt, ihm gelang es jedoch zu flüchten. Gegen

14:30 Uhr befand sich ein 57-Jähriger aus Hünstetten in einem Einkaufsmarkt in

der Limburger Straße. Als sich der Mann seinem Einkauf widmete habe sich ihm ein

unbekannter Mann genähert und seine Geldbörse aus der Gesäßtasche gezogen. Dem

aufmerksamen 57-Jährigen fiel der Diebstahlsversuch auf und er stellte den Dieb

zur Rede. Dieser händigte die Geldbörse aus und ergriff sogleich die Flucht. Bei

dem Täter soll es sich um einen etwa 170 cm großen Mann mit schwarzen Haaren und

bräunlicher Haut gehandelt haben.

Zeuginnen und Zeugen die den Mann auf seiner Flucht beobachtet haben, oder

weitere Angaben zur Tat machen können, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer (06126) 9394-0 mit der Polizeistation Idstein in Verbindung zu

setzen.

Baucontainer aufgebrochen, Aarbergen-Kettenbach, Triebweg, Samstag,

12.03.2022, 18:00 Uhr bis Sonntag, 13.03.2022, 11:00 Uhr

(fh)In der Nacht von Samstag auf Sonntag brachen Unbekannte in

Aarbergen-Kettenbach zwei Bauwagen auf dem Gelände eines Moto-Cross-Vereins auf.

Der oder die Täter suchten mutmaßlich im Schutz der Dunkelheit das Grundstück

des besagten Vereins im Triebweg auf und machten sich im Bereich einer dortigen

Rennstrecke an zwei Baucontainern zu schaffen. An beiden Container brachen sie

die Zugangstüren auf, um sich so Zutritt zu verschaffen. Letztlich gelangten die

Täter an kein Diebesgut und traten die Flucht an. Der Schaden wird auf mehrere

Hundert Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Rufnummer (06124)

7078-0 entgegen.