Auffahrunfall

Um 08:00 Uhr ereignete sich heute Morgen in der Goldbachstraße in Eschwege ein Auffahrunfall, nachdem eine 42-jährige Eschwegerin im Kreuzungsbereich anhalten musste. Der nachfolgende 56-jährige Eschweger registrierte dies zu spät und fuhr mit seinem Pkw auf das stehende Auto auf. Sachschaden: ca. 4000 EUR.

Wildunfall

Auf der K 39 zwischen den Ortschaften Küchen und Hasselbach kam es gestern Abend, um 20:18 Uhr, zum Zusammenstoß mit einem Reh, das von dem Pkw einer 28-Jährigen aus der Gemeinde Meißner erfasst wurde. Das Reh lief anschließend davon; zurück bleib ein Pkw mit einem Sachschaden von ca. 300 EUR.

Brand in Eschweger Innenstadt aufgeklärt

Bezugnehmend auf die Pressemitteilung vom 08.03.22, in der zwei Brände in der Eschweger Innenstadt (Mülltonnenabstellplatz und Reisighaufen) gemeldet wurden, haben die kriminalpolizeilichen Ermittlung ergeben, dass zwei 11-Jährige Mädchen aus Eschwege für die Brände verantwortlich sind. Nach deren Angaben hat man den Reisighaufen als auch die Abfalltonne aus „Blödsinn“ angezündet und war wohl davon ausgegangen, dass das Feuer von selbst ausgehen und sich nicht weiter ausbreiteten würde, so dass man von dem Übergreifen der Flammen auf den angrenzenden Schuppen nichts mitbekommen habe. Beide gaben der Polizei gegenüber die Taten auch zu.

Versuchter Einbruch in Kindergarten

Über das vergangene Wochenende versuchten unbekannte Täter in den Kindergarten „Am Sportplatz“ in Berkatal-Frankershausen einzubrechen. Der Versuch die Eingangstür zum Kindergarten aufzuhebeln misslang jedoch, wodurch ein Sachschaden von ca. 200 EUR an der Tür entstand. Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter 05651/9250 entgegen.

Sachbeschädigung an Pkw

Zwischen dem 12.03.22, 21:00 Uhr und dem 13.03.22, 15:30 Uhr wurde im Jasminweg in Eschwege ein Ford Fiesta durch Unbekannte beschädigt. Am gestrigen Nachmittag musste die Geschädigte feststellen, dass die Dreiecksverkleidung der hinteren Türen auf beiden Fahrzeugseiten herausgerissen wurde und die Bruchstücke neben dem Pkw lagen. Der Schaden wird mit 200 EUR angegeben. Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter 05651/9250 entgegen.

Polizei Sontra

Böschungsbrand

Am gestrigen Sonntagnachmittag wird gegen 15:00 Uhr aus dem Steinmühlenweg in Sontra ein Böschungsbrand gemeldet. Dort hatten Unbekannte im Nahbereich der dortigen Gleisanlage offensichtlich ein Feuer entzündet, das sich dann auf die umliegende Wiese und die angrenzende Böschung ausdehnte. Der Bahnverkehr wurde während der Löscharbeiten durch die Sontraer Feuerwehr für ca. 10 Minuten gesperrt. Insgesamt brannte ca. 75 qm Wiese/ Böschung ab. Hinweise: 05653/97660.

Polizei Hessisch Lichtenau

Wildunfall

Um 05:25 Uhr befuhr heute früh ein 50-Jähriger aus der Gemeinde Meinhard mit seinem Pkw die L 3241 vom Meißner kommend in Richtung Hessisch Lichtenau. Zwischen Hausen und Velmeden überquerte ein Wildschwein die Fahrbahn, wurde von dem Pkw erfasst und tödlich verletzt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 1500 EUR.

Polizei Witzenhausen

Mehrere Sachbeschädigungen an Pkw

Mehrere Autos wurden in der Nacht vom vergangenen Samstag auf Sonntag durch Unbekannte im Ritzmühlenweg in Witzenhausen beschädigt. Insgesamt wurden nach bisherigen Ermittlungen vier Fahrzeuge mutwillig zerkratzt. Dabei handelt es sich um einen VW Golf, einem Hyundai I40, einem Peugeot 207 und einem Mazda 6. Der Gesamtschaden an den vier betroffenen Autos wird auf ca. 1200 EUR geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Witzenhausen unter 05542/93040 entgegen.

Gewässerverunreinigung

Um 15:17 Uhr wird gestern Nachmittag ein Ölfilm auf der Gelster im Bereich „Am Eschenbornrasen“ in Witzenhausen gemeldet, der aus einem Kanallauf in die Gelster lief. Eingeschaltet wurden die Feuerwehr und die Untere Wasserbehörde sowie der Notdienst der Stadtwerke. Durch die Feuerwehr wurde eine Ölsperre aufgebaut. Da es sich um eine geringe Menge (ca. 50 cm große) Ölspur handelte, bestand nach gestriger Einschätzung der zuständigen Stellen keine akute Umweltgefährdung. Ein Verursacher konnte nicht ermittelt werden; möglicherweise hat sich das Öl aus alten Abwasserrohren gelöst.

Vorgetäuschte Panne?

Um 17:31 Uhr meldet gestern Nachmittag ein Verkehrsteilnehmer aus Göttingen, dass er auf der B 27 in der Gemarkung von Marzhausen bei einer Fahrzeugpanne geholfen habe (zwei Fahrzeuge, eines mit Panne). In diesem Zusammenhang hatte er sein Ersatzrad für 150 EUR an die „Hilfesuchenden“ verkauft. Nachdem das Ersatzrad montiert war, beabsichtigten diese wegzufahren, ohne den ausgehandelten Betrag zu begleichen. Der Hilfeleistende drohte damit, die wegfahrenden Autos zu blockieren und forderte erneut den Geldbetrag, der dann aus dem Autofenster geworfen wurde. Anschließend fuhren die beiden Fahrzeuge weg. Die Überprüfung der Kennzeichen ergaben zwei Fahrzeughalter aus Essen und Recklinghausen, die bereits wegen Betrugsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten sind. Da der gewechselte Reifen auch nicht mitgenommen wurde, musste noch die Straßenmeisterei zwecks Entsorgung verständigt werden.