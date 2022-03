Korbach: Die Polizei-News

Vöhl-Asel – Reifen an Auto zerstochen, Zeugen gesucht

In der Nacht von Samstag auf Sonntag zerstach ein Unbekannter zwei Reifen an einem weißen VW Up! in der Aseler Straße in Vöhl-Asel. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631-9710.

Willingen-Usseln – Unbekannte stiehlt Smartphone aus Friseursalon

Am Freitag gegen 15.15 Uhr entwendete eine Unbekannte ein hochwertiges Smartphone aus einem Friseursalon in Usseln. Die Polizei bittet um Hinweise.

Die unbekannte Täterin klopfte gegen 15.15 Uhr an der wegen der Corona-Hygienevorschriften geschlossenen Ladentür. Die Saloninhaberin öffnete der Frau die Tür. Im Geschäft gestikulierte die ausländisch sprechende Frau wild umher. Sie versuchte den Eindruck zu erwecken, einen Termin machen zu wollen. Durch ihr Auftreten gelang es der Trickdiebin für Unruhe zu sorgen und in einen privaten Raum zu gelangen. Die Saloninhaberin bemerkte das und verwies die Frau aus dem Geschäft. Doch da war es schon zu spät, wie sich kurze Zeit später herausstellte: Die Unbekannte hatte ein hochwertiges Smartphone gestohlen.

Die Frau war etwa 20 Jahre alt, etwa 170 cm groß, lange dunkle Haare mit Klammer zusammengesteckt, dunkel bekleidet.

Korbach – Streife überprüft Jugendlichen: Mit gestohlenem Fahrrad und Cannabis unterwegs

Am Samstagabend überprüfte eine Streife der Polizeistation Korbach drei Jugendliche in der Louis-Peter-Straße in Korbach. Schnell stellte sich dabei heraus, dass ein 17-Jähriger ein gestohlenes Fahrrad mit sich führte. Bei einer Durchsuchung fanden die Polizisten außerdem eine geringe Menge Marihuana.

Die Polizeibeamten befanden sich gegen 23.00 Uhr auf Streifenfahrt, als ihnen in der Louis-Peter-Straße in Korbach eine dreiköpfige Personengruppe auffiel. Einer der drei Jugendlichen schob ein Fahrrad, bei dem das Hinterrad offensichtlich blockiert war. Da sich nun der Verdacht ergab, dass das wahrscheinlich noch mit einem Schloss gesicherte Fahrrad gestohlen worden sein könnte, entschlossen sich die Polizisten zu einer Kontrolle. Bei der anschließenden Überprüfung bestätigte sich der Verdacht. Der Jugendliche gab bei seiner Befragung zu, dass er das Fahrrad unmittelbar vor der Kontrolle vor einem Mehrfamilienhaus in der Louis-Peter-Straße gestohlen hatte. Er begründete das mit seinem Alkoholkonsum und zeigte sich reuig. Das Fahrrad wurde sichergestellt, ebenso wie die geringe Menge Marihuana, die der 17-Jährige dabeihatte. Gegen ihn wurden Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Bad Arolsen – Diebstähle aus Autos, mit gestohlenem Auto Unfall verursacht und geflüchtet: Polizei nimmt zwei Tatverdächtige fest und sucht Zeugen

In der Nacht von Freitag (11. März) auf Samstag 12. März) kam es zu mehreren Diebstählen, überwiegend aus Autos, in Korbach und in Massenhausen. Am Korbacher Busbahnhof wurde zudem ein Auto gestohlen, mit dem die Täter zwischen Massenhausen und Vasbeck ein Unfall verursachten. Im Rahmen der Fahndung konnte die Polizei zwei Tatverdächtige festnehmen, die im Verdacht stehen die Diebstähle in Korbach und Massenhausen begangen zu haben. Da es außerdem auch in Volkmarsen und Bad Arolsen-Mengeringhausen zu Diebstählen aus Autos kam, sucht die Polizei Zeugen.

Die erste Meldung über eine Straftat ging gegen 01.40 Uhr bei der Polizeistation Korbach ein. Am Busbahnhof schilderte ein 20-Jährige, dass sie neben einem Taxi gestanden habe und ihre Geldbörse an die hinter ihr vermutete Freundin übergeben wollte. Plötzlich bemerkte sie, dass nicht ihre Freundin, sondern ein ihr unbekannter Mann hinter ihr stand. Dieser habe ihre Geldbörse schon in seinen Händen gehalten, sie habe sie aber wieder zurückziehen können. Der Unbekannte und sein Begleiter seien daraufhin verschwunden.

Gegen 02.45 Uhr meldeten sich dann insgesamt drei Autobesitzer bei der Polizei. Alle hatten ihr Auto im Bereich des Busbahnhofes geparkt, aber nicht abgeschlossen. Unbekannte Täter hatten versucht, mit einem im Auto gefundenen Schlüssel einen Opel Astra zu starten, was ihnen aber offensichtlich nicht gelang. Aus einem Renault Clio stahlen sie eine geringe Menge Bargeld aus einer im Auto liegenden Tasche. Schließlich entwendeten die bis dahin unbekannten Täter einen schwarzen VW Touran mit dem im Auto gefundenen Schlüssel.

Später wurde noch ein Diebstahl in das Gebäude des DRK in der Nähe des Busbahnhofes bekannt, hier wurden mehrere Rucksäcke und Taschen gestohlen. Das Diebesgut konnte aber anschließend in Tatortnähe wieder aufgefunden werden.

Einen schweren Diebstahl gab es in der Korbacher Continentalstraße. Hier hatten die Täter an einem Cabrio der Marke Fiat Spider das Stoffdach aufgeschnitten. Durch das Dach stiegen sie in das Fahrzeuginnere und entwendeten eine Sonnenbrille, Zigaretten und einen USB-Stick. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro.

Etwa gegen 05.50 Uhr meldete sich eine Zeugin bei der Polizei, die von einem Unfall zwischen Vasbeck und Massenhausen berichtete. Ein VW sei in den Graben gefahren. Sie hatte auch zwei Männer flüchten sehen, die sie beschreiben konnte. Am Unfallort stellten die Polizeibeamten fest, dass es sich bei dem verunfallten VW um den zuvor am Korbacher Busbahnhof gestohlenen VW Touran handelte. Der oder die Unfallverursacher waren geflüchtet. Bei der anschließenden Fahndung konnten zwei Tatverdächtige im Nahbereich festgenommen werden.

Später wurde bei der Polizei bekannt, dass es in der gleichen Nacht auch in Bad Arolsen-Massenhausen zu insgesamt drei Diebstählen aus Autos gekommen war. Aus den unverschlossenen Fahrzeugen hatten die Täter Bargeld, Jacken Kreditkarten und Ausweispapiere mitgehen lassen.

Bei den Durchsuchungen der 26 und 27 Jahre alten Tatverdächtigen konnten die Polizisten Teile des Diebesgutes auffinden und sicherstellen. Nach den weiteren polizeilichen Maßnahmen wurden die Tatverdächtigen, die nicht im Besitz von erforderlichen Fahrerlaubnissen sind, am Samstag gegen 13.00 Uhr wieder entlassen. Sie werden sich wegen mehrerer Diebstahls- und Verkehrsdelikte verantworten müssen. Zudem prüft die Polizei, ob sie weitere Diebstahlsdelikte begangen haben könnten.

So kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Oberstraße in Volkmarsen-Ehrigen und in der Kasseler Straße in Volkmarsen zu insgesamt drei Diebstählen aus Autos. In Ehringen entwendeten die Täter aus einem unverschlossenen Hyundai eine geringe Menge Bargeld, ein Fernglas und Papiere. In Volkmarsen schlugen sie die Seitenscheiben von zwei Autos ein. Aus einem VW Tiguan konnten sie nichts stehlen, aus einem Suzuki Swift entwendeten sie Bekleidung, Kopfhörer und Medikamente.

Am Sonntag wurden die Seitenscheiben von zwei Autos in Bad Arolsen-Mengeringhausen eingeschlagen. Bei einem Auto in der Straße Am Teichwall blieben die Täter in der Zeit von 13.00 bis 13.30 Uhr ohne Beute. Im Thieler Weg stahlen sie zwischen 15.00 und 17.00 Uhr aus einem VW Caddy Bargeld.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei Polizeistation Bad Arolsen unter der Tel. 05691-97990 zu melden.