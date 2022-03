Schwalm Eder: Die Polizei-News

Knüllwald-Rengshausen: Einbrecher stehlen Glas mit Münzgeld

Einbruch in Firmengebäude Tatzeit: 11.03.2022, 19:00 Uhr bis 12.03.2022, 09:00 Uhr Ein Glas mit Münzgeld erbeuteten unbekannte Einbrecher bei einem Einbruch in ein Firmengebäude in der Ersröder Straße. Die Täter begaben sich zu dem Firmengebäude und schlugen ein Fenster ein. Durch das geöffnete Fenster stiegen sie in die Räumlichkeiten ein. Hier stahlen sie ein Glas mit Münzgeld. Der angerichtete Sachschaden beträgt 150,- Euro. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740

Borken: Holzunterstand an Schule durch Feuer beschädigt

Sachbeschädigung durch Feuer Tatzeit: Freitag, 11.03.2022, 21:30 Uhr bis 12.03.2022, 09:15 Uhr Sachschaden in Höhe von 100,- Euro verursachten unbekannte Täter an einem Holzunterstand auf dem Gelände einer Schule in der Geysostraße. In der Zeit von Freitagabend bis Samstagvormittag begaben sich die Täter zu dem Unterstand auf dem Schulgelände und entzündeten dort den Inhalt eines Mülleimers, welcher an einem Balken des Unterstands angebracht ist. Durch den Brand im Mülleimer wurde auch ein Balken des Unterstandes beschädigt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung durch Feuer ist eingeleitet. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740

Felsberg-Gensungen: Vier geparkte Pkws zerkratzt – 4.000,- Euro Gesamtschaden

Sachbeschädigungen an geparkten Pkws Tatzeit: 09.03.2022, 13:30 Uhr bis 10.03.2022, 12:30 Uhr In der Zeit von Mittwochmittag bis Donnerstagmittag zerkratzten unbekannte Täter vier geparkte Pkws auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes in der Beuernschen Straße. Die Täter verursachten 4.000,- Euro Sachschaden. Die Täter begaben sich zu den geparkten Fahrzeugen und zerkratzten dort jeweils verschiedene Teile der Pkws. An einem grauen VW Golf wurde die Stoßstange vorn links und das hintere linke Seitenteil zerkratzt. An einem grauen Mazda zerkratzten die Täter die Fahrertür und den hinteren linken Kotflügel. Der hintere linke Kotflügel und die hintere linke Tür wurden an einem silbernen BMW zerkratzt. An einem grauen Hyundai zerkratzten die Täter die hintere linke Tür. An den beschädigten Pkws entstand jeweils ein Schaden in Höhe von 1.000,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890

Knüllwald-Remsfeld: Versuchter Raubüberfall auf Tankstelle – zwei Täter flüchten ohne Beute

Versuchter Raubüberfall auf Tankstelle Tatzeit: 12.03.2022, 01:45 Uhr Am frühen Samstagmorgen versuchten zwei unbekannte Täter die Mitarbeiterin einer Tankstelle in der Hauptstraße zu überfallen. Die Tat scheiterte an der Weigerung der Mitarbeiterin, weshalb die Täter ohne Beute flohen. Die beiden unbekannten männlichen Täter betraten die Tankstelle und blieben im Eingangsbereich stehen, wo sie von der Mitarbeiterin bemerkt wurden. Einer der beiden Unbekannten war mit einem Klappmesser bewaffnet. Die Täter schrien „Überfall“ und „Überfall, los jetzt“ in Richtung der Mitarbeiterin. Diese entgegnete ihnen ein „Nein“, woraufhin die beiden Täter aus der Tankstelle flüchteten. Von den beiden Tätern liegt folgende Beschreibung vor: Beide sind schlank, trugen jeweils eine schwarze Skimaske mit Sehschlitzen und sprachen deutsch mit Akzent. Ein Täter trug eine Schirmmütze, eine dunkelblaue/ weiße Jacke und eine dunkle Hose. Der zweite Täter trug ebenfalls eine Schirmmütze, eine blaue Trainingsjacke und eine dunkle Hose. Die Homberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise bitte an die Tel.-Nr.: 05681-7740.