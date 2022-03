Neustadt: Frühlingsmarkt, Verkaufsoffener Sonntag und „Rosa Leuchten im Glas“ am 03. April 2022

Neustadt an der Weinstraße – Am Montag, 28. März 2022, beginnen die „Blühende Zeiten“. Sie ziehen sich über den Frühlingsmarkt mit dem ersten Verkaufsoffenen Sonntag und „Rosa Leuchten im Glas“ am 3. April 2022 bis zum Samstag, 9. April. In dieser Zeit können sich Besucherinnen und Besucher auf eine besondere Atmosphäre freuen. Entspanntes Einkaufen in unserer historischen Altstadt, zauberhafte Plätze zum Verweilen und frühlingsfrische Genussangebote in Handel und Gastronomie.

Der Neustadter Frühlingsmarkt

Der Frühling zieht ein in die Neustadter Innenstadt. Überall gibt es an den bunt gemischten Ständen des Frühlingsmarktes am Sonntag, 3. April, ab 11 Uhr, etwas zu entdecken. Probiert werden können leckere regionale, französische, griechische oder italienische Spezialitäten wie beispielsweise Brotspezialitäten, französische Salami, Imkerhonig, Olivenöle, Gewürze, frischer Backfisch und Flammkuchen. Natürlich kommen die Gartenfreunde ebenfalls nicht zu kurz: Frühlingsblüher, Gartenkräuter, Stauden, Duftpflanzen, Gräser, Feigenbäumchen, Chilipflanzen und viele hübsche Dekorationsideen für drinnen und draußen, die Auswahl ist vielfältig! Den Frühling genießen mit allen Sinnen, das ist an diesem Tag angesagt! Und, es wartet auf die Besucherinnen und Besucher noch eine besondere Überraschung. Dank der Unterstützung des GLOBUS SB Warenhaus werden 2000 Primelchen verteilt (solange der Vorrat reicht).

Ort: Marktplatz und Hetzelplatz

Veranstalter: Tourist, Kongress und Saalbau GmbH, Hetzelplatz 1, 67433 Neustadt an der Weinstraße

Informationen unter: Telefon 06321 926856

Der Verkaufsoffene Sonntag

Kombiniert werden kann der Besuch des Neustadter Frühlingsmarktes mit einem entspannten Frühlings-Einkaufsbummel am Verkaufsoffenen Sonntag, ebenfalls am 3. April. Die Geschäfte haben von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Viele Sonder- und Rabatt-Aktionen warten. Auch das leibliche Wohl kommt auf Grund der ausgezeichneten und vielfältigen Gastronomie nicht zu kurz.

Für den verkaufsoffenen Sonntag wird ein kostenloser Shuttle-Busverkehr (P+R) von 10:30 bis 19 Uhr im 10-Minuten-Takt zwischen Innenstadt (Haltestelle Busbahnhof), Gewerbegebiet „Weinstraßenzentrum“ (Haltestelle Globus) und Louis-Escande-Straße (Haltestelle Decathlon) eingerichtet.

Ort: Innenstadt und Weinstraßenzentrum

Veranstalter: Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft Neustadt an der Weinstraße mbH (WEG), 1. OG Klemmhofgebäude, Badstubengasse 8,67433 Neustadt an der Weinstraße Informationen unter: Telefon 06321 855-5003

„Rosa Leuchten im Glas“

Einen Frühlingsgruß an den Gaumen schicken können Besucherinne und Besucher bei der Veranstaltung „Rosa Leuchten im Glas“ am Sonntag, 3. April 2022 im Rathausinnenhof, Marktplatz 1. Hier kommen Weinliebhaberinnen und Weinliebhaber voll auf ihre Kosten.

Von 13 bis 19 Uhr können rund 100 Rosé-Weine, Sekte, Crémants und Champagner von Winzern aus Neustadt an der Weinstraße und der Pfalz probiert werden. Freuen dürfen sich Interessierte auch auf internationale rosa Tropfen. Rosa ist nicht nur eine Farbe, Rosa ist ein Gefühl, und genau dieses Gefühl erwartet die Besucherinnen und Besucher bei der Neustadter Weinprobe „Rosa Leuchten im Glas“.

Tickets sind in der Tourist-Information, Hetzelplatz 1, in unserem Online-Shop unter https://shop.neustadt.eu/, bei Ticket regional (https://www.ticket-regional.de/) und an der Tageskasse ab 13 Uhr erhältlich.

Preise: 14 Euro im Vorverkauf, 16 Euro Tageskasse

Es gelten die zu diesem Zeitpunkt aktuellen Corona-Regelungen. Diese werden zeitnah kommuniziert.

Ort: Rathausinnenhof, Marktplatz 1

Veranstalter: Tourist, Kongress und Saalbau GmbH Neustadt an der Weinstraße, Hetzelplatz 1, 67433 Neustadt an der Weinstraße

Informationen unter: Telefon 06321 9268 0 oder www.neustadtevents.com/rosaleuchtenimglas