Mörfelden-Walldorf (ots) – Am Sonntagabend 13.03.2022 erschien ein 47-jähriger Mann bei der Polizeistation in der Okrifteler Straße und brachte den Beamten eine etwa 20 cm lange Sprenggranate vorbei, die er zuvor bei Aufräumarbeiten auf dem Dachboden gefunden habe. Er “vermutete” die Granate sei nicht gefährlich. Diese Annahme eines Laien beruhigte die Ordnungshüter aber nicht wirklich.

Die Polizei verständigte den Kampfmittelräumdienst, welcher kurze Zeit später glücklicherweise Entwarnung gab. Es handelte sich tatsächlich um eine sprengstofflose Granate. Der Mitarbeiter nahm die Granate zwecks Vernichtung mit.

Auch wenn dieser Vorfall schlussendlich gut ausging, warnt die Polizei in diesem Zusammenhang eindringlich:

Wenn Sie Munition, Granaten oder andere Kampfmittel finden, nehmen Sie die Gegenstände auf keinen Fall in die Hand und bringen Sie diese auch nicht zur Polizei! Lassen Sie die Gegenstände an Ort und Stelle! Bedenken Sie, dass Sie bei der kleinsten Bewegung den Zündmechanismus in Kraft setzen können.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen