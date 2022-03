Griesheim (ots) – Auf das Geld von zwei 15-Jährigen hatte es ein gleichaltriger

Jugendlicher am Sonntagmittag 13.3.2022 in der Innenstadt abgesehen. Die beiden 15-Jährigen trafen sich gegen 14 Uhr am Platz Bar-le-Duc, als ein weiterer 15-Jähriger dazukam und die Beiden ansprach. Der 15-jährige Täter forderte, unter drohen mit einem Schlagstock, die Herausgabe von Geld.

Daraufhin begaben sie sich zu einer nahe gelegenen Bankfiliale in der Wilhelm-Leuschner-Straße, wo der Räuber vom Konto des 15-Jährigen über 1.000 Euro Bargeld abhob und im Anschluss mit seiner Beute flüchtete.

Im Zuge sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der 15-jährige Täter vorläufig festgenommen werden. Er wird sich nun unter anderem wegen des Verdachts der räuberischen Erpressung in einem Ermittlungsverfahren verantworten müssen.

Für den Fortgang der Ermittlungen sucht die Kriminalpolizei (K35) in Darmstadt nach möglichen Zeugen, die Angaben zum Geschehen machen können.

Die Ermittler sind unter Tel: 06151/969-0 zu erreichen.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen