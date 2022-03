Karlsruhe – Eine lebensgefährlich verletzte Person nach Wohnungsbrand

Karlsruhe – Aus bislang unbekannter Ursache brach am späten

Samstagnachmittag in einer Erdgeschosswohnung in der Herderstraße ein Brand aus.

Die betroffene Wohnung im viergeschossigen Mehrfamilienhaus stand nach kurzer

Zeit in Vollbrand. Der 86-jährige Wohnungsinhaber konnte von der Feuerwehr aus

der Wohnung gerettet werden. Weitere 10 Bewohner wurden durch das verrauchte

Treppenhaus ins Freie geführt. Der Brand mit starker Rauchentwicklung konnte von

der Feuerwehr im Anschluss gelöscht werden. Der 86 Jahre alte Bewohner erlitt

starke Verbrennungen und musste mit lebensgefährlichen Verletzungen im

Hubschrauber abtransportiert werden. Drei weitere Bewohner erlitten leichte

Rauchgasvergiftungen und wurden ins Krankenhaus gebracht. Da 8 Wohnungen

aufgrund des starken Rauchs nicht mehr bewohnbar waren, wurden 7 Bewohner von

der Stadt Karlsruhe vorläufig untergebracht. Die restlichen Bewohner kamen bei

Angehörigen unter. Die Brandursache ist bislang noch unklar. Die Kriminalpolizei

hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden wird derzeit auf etwa 150.000

Euro geschätzt. Neben der Polizei waren zwei Züge der Feuerwehr Karlsruhe, 5

Rettungswagen, 2 Notärzte und ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Walzbachtal-Jöhlingen – 4 junge Männer überfallen Angestellte in Discounter-Filiale – Polizei sucht Zeugen

Walzbachtal-Jöhlingen – Kurz vor Ladenschluss um 21.00 Uhr betraten am

Freitagabend vier junge Männer eine Discounter-Filiale in der Jöhlinger Straße.

Während sich eine Person zum Backwarenbereich begab und eine Angestellte bat,

ihm beim Brot schneiden behilflich zu sein, gingen zwei seiner Begleiter zum

Kassenbereich, um dort Waren zu bezahlen. Der junge Mann bei den Backwaren nahm

die 63-jährige Angestellte in den Würgegriff und führte sie zum Kassenbereich.

Seine beiden Begleiter überwältigten dort zeitgleich eine 21 Jahre alte

Kassiererin und forderten sie auf, die Kasse zu öffnen. Da dies den geschockten

Angestellten nicht schnell genug gelang, kam ein vierter Täter hinzu, der die

Kasse öffnete und einen niederen vierstelligen Bargeldbetrag aus der Kasse

entnahm. Zusammen mit der Beute flüchteten die vier Täter aus der Filiale in

unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung durch die Polizei verlief

ohne Erfolg. Die Polizei sucht nun Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen zum

Tatgeschehen machen können. Sie werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst

des Polizeipräsidiums Karlsruhe unter Tel.: 0721/666-5555 zu melden.

Die vier Täter werden wie folgt beschrieben: alle männlich, um die 18 Jahre alt,

1,70 – 1,80 m groß, alle schlanke Figur und südländisches Aussehen, sprachen

Deutsch