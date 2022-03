Mannheim-Sandhofen: Schwerer Unfall auf der B44 –

Mannheim – Am Samstag morgen, gegen 05.00 Uhr, verursachte der 36-jährige

Fahrer eines VW Golf einen schweren Verkehrsunfall. Der Golf befuhr die B44 in

Richtung Lampertheim und missachtete in Höhe der Anschlussstelle der BAB 6 eine

rote Ampel. Im Kreuzungsbereich kam es dann zu einem frontalen Zusammenstoß mit

einem entgegenkommenden VW Crafter. Durch den Aufprall wurden beide

Fahrzeugführer schwer verletzt und mussten in umliegenden Krankenhäusern

versorgt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 23.000 Euro. Wegen

Abschlepp- und Reinigungsarbeiten war die Fahrbahn bis ca. 08.10 Uhr gesperrt.

Mannheim-Neckarau: Autofahrerin verursacht Unfall mit 2 Promille!

Mannheim – Am Freitagabend, gegen 19.00 Uhr, verursachte eine betrunkene

Autofahrerin in der Neckarauer Straße einen Verkehrsunfall. Die 33-Jährige Frau

war mit ihrem Ford in der Neckarauer Staße in Fahrtrichtung Innenstadt

unterwegs. In Höhe des Bahnhof Neckarau kam die Frau nach rechts von der

Fahrbahn ab und beschädigte zwei geparkte Fahrzeuge. Hierbei entstand ein

Sachschaden von ca. 10.000EUR. Während der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten

deutlichen Alkoholgeruch im Atem der 33-Jährigen. Ein durchgeführter Alkoholtest

ergab einen Wert von 2 Promille. Die Frau muss sich nun wegen Trunkenheit im

Straßenverkehr strafrechtlich verantworten. Ihr Führerschein wurde

beschlagnahmt.

Mannheim-Sandhofen: Schwerer Unfall auf der B44 – Fahrbahn gesperrt

Mannheim – Aufgrund eines Verkehrsunfalls mit einer verletzten Person auf

der B44, Fahrtrichtung Lampertheim, mit zwei Beteiligten ist die Ausfahrt der

BAB 6 in Richtung MA-Sandhofen gesperrt. Weiterhin ist die B44 von Lampertheim

kommend gesperrt.

Zum Unfallhergang und zum Verletzungsgrad liegen noch keine genauen

Informationen vor.