Sirenenprobe am Samstag, den 19. März um 10 Uhr

[RM] Am Samstag, den 19. März werden gegen 10 Uhr alle 28 Sirenen in Weinheim und alle Sirenen in Hemsbach heulen. Durch die Leitstelle Rhein Neckar in Ladenburg werden zunächst ein an- und abschwellender Heulton ausgelöst, das bedeutet (im Ernstfall), man soll das Rundfunkgerät einschalten. Da solche Sirenenalarmierungen aber sehr lokal stattfinden können, sollte man auch im Internet auf den Seiten der Stadt, der lokalen Medien und der Feuerwehren informieren. Um die Bevölkerung schnell zu warnen, wird die Information einer Sirenenauslösung an die Pressestelle der Stadt Weinheim, der Feuerwehren Hemsbach und Weinheim und die lokalen Medien weitergegeben, damit diese über ihre jeweiligen Internetseiten die Info und den Grund der Sirenenauslösung veröffentlichen können. Hier finde man dann auch gegebenenfalls Verhaltensanweisungen, die dazu beitragen können sich vor den möglichen Gefahren zu schützen. Parallel dazu werden auch die WarnApps „Katwarn“ und „Nina“ über den Sirenenalarm informieren.

Im Anschluss an die erste Sirenenalarmierung erfolgt ein Dauerton von drei Mal zwölf Sekunden (Feueralarm) und zwei Minuten später ein einminütiger Dauerton (Entwarnung). Die Warnsirenen sind nur dann sinnvoll, wenn die Bevölkerung mit den Signalen vertraut ist und auch den Test vom Ernstfall unterscheiden kann. Deshalb sind Testtermine wie am Samstag, den 19. März wichtig.

Wenn Sie Rückfragen haben, Sirenen nicht hören können oder Störungen vorliegen können Sie dies gerne per Mail an info@feuerwehr-weinheim.de.

St. Leon-Rot / Rhein-Neckar-Kreis – Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer auf BAB A5

St. Leon-Rot / Rhein-Neckar-Kreis – Am 13.03.2022 gegen 12:20 Uhr kam es

auf der BAB A5 zwischen der AS Kronau und dem AK Walldorf in Fahrtrichtung

Heidelberg zu einem Verkehrsunfall zwischen mehreren Fahrzeugen, bei dem ein

Motorradfahrer verletzt wurde. Polizei und Rettungskräfte befinden sich aktuell

vor Ort im Einsatz. Der Verkehr wird einspurig an der Unfallstelle

vorbeigeleitet.

Hockenheim / Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall auf B39 – Fahrzeug überschlagen – ein PKW-Fahrer verletzt

Hockenheim / Rhein-Neckar-Kreis – Am 13.03.2022 kam es gegen ca. 13:45 Uhr

auf der B39 in Höhe Hockenheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person

verletzt wurde. Aus bislang nicht bekannten Gründen kam der Fahrer eines

Mitsubishi, welcher die B39 in Fahrtrichtung Mannheim befuhr, in Höhe Hockenheim

alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich in

der Folge mehrfach und kam schließlich im Grünstreifen zum Stillstand. Der

Fahrer wurde durch Rettungskräfte versorgt und in ein Krankenhaus eingeliefert.

Zu seinen Verletzungen liegen aktuell keine näheren Informationen vor. Die

Richtungsfahrbahn der B39 in Fahrtrichtung Mannheim musste für ca. 35 Minuten

aufgrund des Einsatzes eines Rettungshubschraubers voll gesperrt werden. Um ca.

14:45 Uhr konnte die Unfallaufnahme beendet und die Fahrbahn wieder freigegeben

werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Hockenheim, Rhein-Neckar-Kreis: Gemeinschaftliche gefährliche Körperverletzung

Hockenheim, Rhein-Neckar-Kreis – Am Sonntag den 13.03.2022 kam es in den

frühen Morgenstunden in einer Gaststätte in Hockenheim zu verbalen

Streitigkeiten unter den Gästen. Nachdem ein 44-jähriger Gast des Lokals

verwiesen wurde, verließen der Beschuldigte sowie seine Begleitung ebenfalls das

Lokal. Auf dem Parkplatz kam es dann zu einem Angriff auf den 44-jährigen

Geschädigten durch diese Gruppe. Als Zeugen auf die Tat aufmerksam wurden,

flüchteten die Täter zu Fuß in verschiedene Richtungen. Anhand der

Zeugenaussagen wurde umgehend die Fahndung nach den Tätern aufgenommen, welche

aber negativ verlief. Im Rahmen der ersten Ermittlungen konnten Hinweise auf

einen der Tatverdächtigen gewonnen werden. Der Geschädigte wurde durch den

Angriff nicht schwerer verletzt und konnte nach einer ambulanten Behandlung

durch den Rettungsdienst vor Ort wieder entlassen werden.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Hockenheim (Tel. 06205/28600) zu

melden.

Schwetzingen, Rhein-Neckar-Kreis: Sachbeschädigung an Waschanlage

Schwetzingen, Rhein-Neckar-Kreis – Am 11.03.2022 gegen 22:15 Uhr

beschädigte ein bislang unbekannter Täter an einer SB-Waschanlage in der Essener

Straße sämtliche Saug- und Waschschläuche, indem er diese offenbar mutwillig

durchschnitt. Die Tat wurde von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. Die

Ermittlungen zu dem Sachverhalt hat das Polizeirevier Schwetzingen aufgenommen.

Zeugen, die zum fraglichen Zeitpunkt etwas beobachtet haben, werden gebeten sich

beim Polizeirevier Schwetzingen (Tel.: 06202/288-0) zu melden.

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis – Betrunkener verursacht Unfall und flüchtet von der Unfallstelle

Wiesloch – Zu tief ins Glas geschaut hatte der 27-jährige Fahrer eines

Renault Megane, der in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 00.30 Uhr in der

Schloßstraße in Wiesloch mit seinem Fahrzeug ein Verkehrsschild umfuhr und sich

dann vom Unfallort entfernte, ohne seiner Feststellungspflicht nachzukommen.

Eine aufmerksame Zeugin sah den Mann noch den Schaden begutachten und dann zu

seinem Fahrzeug zurücktorkeln und davonfahren. Sie verständigte daraufhin die

Polizei. Die Beamten des Polizeireviers Wiesloch fanden an der Unfallstelle noch

ein Nummernschild des Verursacherfahrzeugs und konnten den Fahrer dann an seiner

Wohnanschrift antreffen. Der Mann stand mit knapp 1,8 Promille sichtlich unter

Alkoholeinfluss und räumte die Tat ein. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und

er musste seinen Führerschein abgeben.

Schriesheim, Rhein-Neckar-Kreis: Tödlicher Verkehrsunfall auf der L 536 zwischen Schriesheim und Wilhelmsfeld

Schriesheim, Rhein-Neckar-Kreis: – Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr

gegen 12:37 Uhr ein 31-jähriger Mann mit seiner Beifahrerin in einem Audi A4 die

L 536 von Schriesheim kommend in Richtung Wilhelmsfeld. Aus bisher unbekannter

Ursache kam er mit seinem Fahrzeug ins Schleudern. Er bekam das Fahrzeug nicht

mehr unter Kontrolle und geriet daraufhin mit seinem PKW in den Gegenverkehr.

Dort befuhr eine 29-jährige Frau mit ihrem Ford Fiesta die Gegenfahrbahn. Sie

versuchte offensichtlich noch zu bremsen, konnte aber dem Audi nicht mehr

ausweichen, so dass es zu einem Frontalzusammenstoß kam. Die Frau wurde

lebensgefährlich verletzt und verstarb trotz sofort eingeleiteter

Rettungsmaßnahmen in einer nahe gelegenen Klinik. Der 31-jährige

Unfallverursacher und seine 63-jährige Beifahrerin wurden schwer verletzt. Eine

Lebensgefahr besteht nach derzeitigem Kenntnisstand bei beiden Personen aber

nicht. Die L 536 war für die Rettungsmaßnahmen ca. 4 Stunden voll gesperrt. Der

Verkehrsdienst Mannheim hat die Ermittlungen zu dem Unfallhergang aufgenommen.

Die Beamten werden hierbei von einem Sachverständigen unterstützt.

Schriesheim, Rhein-Neckar-Kreis: Schwerer Unfall auf der L536 zwischen Schriesheim und Wilhelmsfeld, Frontalzusammenstoß

Schriesheim, Rhein-Neckar-Kreis: – Derzeit sind Polizei und der

Rettungsdienst bei einem schweren Unfall auf der L 536 im Einsatz. Bei einem

Frontalzusammenstoß wurde eine Person lebensgefährlich verletzt. Die

Rettungsarbeiten dauern an. Die Straße ist derzeit voll gesperrt.

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: 28-jähriger Yamaha Fahrer nach Unfall im Krankenhaus verstorben – Zeugen gesucht

Eberbach – Bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag um 15.50 Uhr auf

der L 595, zwischen Neckarwimmersbach und Pleutersbach, erlitt ein 28-jähriger

Yamaha-Fahrer zunächst schwere Verletzungen. Er wurde unter notfallmedizinischer

Behandlung mit einem Rettungshubschrauber in eine Mannheimer Klinik

eingeliefert. Dort erlag er in den Abendstunden seinen schweren Verletzungen.

Zeugen oder Verkehrsteilnehmer, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang

machen können, werden gebeten, sich unter Telefon 0621/174-4111 bei der

Verkehrspolizei in Heidelberg zu melden.