Heidelberg – Brand einer Grillhütte, PM Nr. 2

Heidelberg – Bei dem Brand einer Grillhütte im Heidelberger Stadtwald

oberhalb der Weststadt entstand am Samstagmorgen gegen 09.00 Uhr Sachschaden in

Höhe von ca. 50.000 Euro. Die Hütte brannte hierbei vollständig aus. Ein

68-Jähriger, der in der Hütte übernachtet hatte, steht im Verdacht, das Feuer

beim Zubereiten einer Mahlzeit unabsichtlich verursacht zu haben. Die weiteren

Ermittlungen hierzu dauern an. Zu einem Personenschaden kam es nicht.

Heidelberg-Handschusheim: Streifenwagen beschädigt – Zeugen gesucht

Heidelberg – Am Freitagabend, gegen 23.00 Uhr, befand sich eine

Streifenbesatzung des Polizeirevier HD-Nord zur Aufnahme eines Sachverhalts beim

Heidelbeach in der Tiergartenstraße. Der Streifenwagen wurde auf dem Parkplatz

des dortigen Tiergartenschwimmbads abgestellt. Als die Beamten gegen 23.30 Uhr

zu dem Fahrzeug zurückkamen war der linke Außenspiegel beschädigt. Zeugen die

den Vorfall beobachtet haben oder die Hinweise zu dem Täter geben können werden

gebeten sich mit dem Polizeirevier HD-Nord unter der Telefonnummer 06221-45690

in Verbindung zu setzen.

Heidelberg: Betrunken vor Polizeirevier ausgeparkt

Heidelberg – Am Samstagmorgen, gegen 02.40 Uhr, versuchte eine 28-Jährige

Frau mit ihrem Audi aus einem Parkplatz gegenüber des Polizeirevier HD-Mitte

auszuparken und touchierte hierbei ein Fahrzeug. Durch Polizeibeamte die den

Vorgang beobachtet hatten wurde ein Kontrollgespräch durchgeführt und dabei ein

deutlicher Alkoholgeruch bei der Dame festgestellt. Ein Alkoholtest ergab einen

Wert von 0,9 Promille. Auf dem zuständigen Polizeirevier wurde ihr eine

Blutprobe entnommen. Der Führerschein der Beschuldigten wurde beschlagnahmt. Die

28-Jährige muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr strafrechtlich

verantworten.

Heidelberg-Altstadt: Brand einer Grillhütte – PM 1

Heidelberg – Aktuell befinden sich Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr

im Johannes-Hoops-Weg. Dort brennt eine Grillhütte. Es wird nachberichtet.