Verkehrsunfallflucht

Kirchheimbolanden – In der Zeit zwischen dem 10.03.2022 15:00 Uhr und dem 13.03.2022 10:45 Uhr stieß ein bislang unbekannte/r Verkehrsteilnehmer/in vermutlich beim Ein-oder Ausparken gegen einen geparkten PKW. Dieser war zu diesem Zeitpunkt auf einem Parkplatz in der Edenbornerstraße auf Höhe der Hausnummer 42 abgestellt. An dem geparkten PKW entstand Sachschaden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden in Verbindung zu setzen.

Motorradfahrer mit gestohlenem Kennzeichen und ohne Führerschein unterwegs

Eisenberg – Am 12.03.2022 gegen 22:00 Uhr wird ein Motorradfahrer an einer Kontrollstelle am Marktplatz in Eisenberg kontrolliert. Hierbei fällt nach Überprüfung auf, dass das, am Motorrad angebrachte, Kennzeichen gestohlen gemeldet ist. Der 25-jährige Fahrer aus Enkenbach-Alsenborn konnte zudem keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Das Kennzeichen wurde sichergestellt und dem 25-jährigen die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Weitere Ermittlungen bezüglich des gestohlenen Kennzeichens werden ebenfalls fortgeführt.

Umweltsünder gesucht

Gemarkung Bruschied – In der Nacht vom 11.03. auf den 12.03. wurde mehr als 30 Altreifen durch eine oder mehrere bislang unbekannte Personen in der Gemarkung Bruschied (von Rudolfshaus kommend rechts abgehender Feldweg von der L184) entsorgt. Die Polizei bittet um Hinweise, sollte jemand in dieser Gegend verdächtige Wahrnehmungen (z.B. ein Fahrzeug mit entsprechenden Ladungsmöglichkeiten) getätigt haben, die in Zusammenhang stehen könnten.