Drei Pkw-Aufbrüche mit geringer Beute

Worms – Am späten Samstagabend kommt es im Zeitraum von 19 bis 01 Uhr zu

insgesamt drei Aufbrüchen von Kraftfahrzeugen in örtlicher Nähe zueinander.

Gegen 22:15 Uhr wird eine Passantin in der Knappenstraße durch ein Geräusch auf

mehrere Personen aufmerksam, welche von der Örtlichkeit flüchten. Bei einer

Nachschau stellt sie eine beschädigte Seitenscheibe an einem geparkten Pkw fest

und informiert die Geschädigten. Eine polizeiliche Nahbereichsfahndung führt

jedoch nicht zum Antreffen der flüchtenden Personen. Das Diebesgut beträgt fünf

Euro. Gegen 00:45 Uhr wird ein Anwohner in der Sankt-Michael-Straße ebenfalls

durch ein Geräusch auf einen Vorgang auf der Straße aufmerksam. Er kann eine

einzelne Person erkennen, welche sich an einem geparkten Fiat zu schaffen macht.

Als der Täter den Zeugen bemerkt, flüchtet er in Richtung Speyerer Straße. Trotz

umgehend eingeleiteter Fahndung kann auch hier die Person nicht mehr angetroffen

werden. Der Täter gelangte auch hier in das Fahrzeuginnere durch Beschädigen der

Seitenscheibe. Das Diebesgut ist bislang unbekannt. Außerdem kommt es im

Zeitraum von 19 bis 00 Uhr zu einem Aufbruch eines BMW in der Straße Am

Wolfsgraben. Hier wurde die hintere Seitenscheibe beschädigt. Es wurde jedoch

nichts entwendet.

Aufgrund der örtlichen und zeitlichen Nähe geht die Polizei von einem

Tatzusammenhang aus. Zeugen der Straftaten oder Personen, die Hinweise auf den

oder die Täter geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Worms unter

der Rufnummer 06241-8520 zu melden.

Ansonsten rät die Polizei dazu keine Wertgegenstände oder Taschen im Auto

zurückzulassen.

Erbes-Büdesheim – Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Ein Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss ereignete sich am Freitag, 11.03.2022, gegen 23:30 Uhr, auf der K7 zwischen Nack und Erbes-Büdesheim. Der alkoholisierte 23-jährige Fahrzeugführer aus Nack befuhr die Kreisstraße in Richtung Erbes-Büdesheim und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Infolgedessen kam er erst nach links von der Fahrbahn ab, touchierte einen Baum, schleuderte anschließend wieder über die Fahrbahn und stieß rechts der Fahrbahn frontal gegen einen weiteren Baum. Er und sein 32-jähriger Beifahrer, ebenfalls aus Nack, wurden bei dem Unfall verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert.

Aufgrund der Alkoholisierung von rund 1,4 Promille wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehren Erbes-Büdesheim und Flonheim waren ebenfalls im Einsatz. Die Kreisstraße musste während der Unfallaufnahme in beide Richtungen gesperrt werden.