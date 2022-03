Trunkenheitsfahrt und Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 13.03.2022, gegen 02:45 Uhr, wurde im Europaring in Frankenthal ein PKW einer Verkehrskontrolle unterzogen. Durch die eingesetzten Beamten konnten bei dem 35-jährigen Fahrer alkoholtypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei dem Fahrer ergab 1,65 Promille. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich weiterhin heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Gegen den 35-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Einbruchdiebstahl in Kleingartenanlage

In der Nacht vom 10.03.2022 auf den 11.03.2022 kam es zu mehreren Einbrüchen in einer Kleingartenanlage zwischen Flomersheim und Lambsheim. Bislang unbekannte Täter betraten das Gelände und drangen in insgesamt vier Parzellen ein. Die Schadenshöhe kann bislang noch nicht beziffert werden.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.