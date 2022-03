Landau in der Pfalz: Die Polizei-News

Verkehrsunfall mit Baum – SIEHE EINGANGSFOTO

Die Fahrt eines bislang unbekannten PKW-Fahrers endete in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Nähe des Sportplatzes in Weingarten an einem Baum. Der PKW-Fahrer kam von der Straße ab und kollidierte derart mit dem Baum, dass sein Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war und wirtschaftlicher Totalschaden entstand. Die Spurenlage vor Ort spricht weiter dafür, dass sich der Fahrer bei dem Unfall verletzt haben dürfte. Eine Mitteilung an die Polizei oder den Rettungsdienst unterblieb jedoch, bis ein aufmerksamer Spaziergänger den PKW in den Morgenstunden feststellte. Die Fahrereigenschaft und der genaue Unfallhergang sind nun Teil polizeilicher Ermittlungen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Germersheim unter 07274/9580 oder pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Diebstähle aus PKW im Stadtgebiet Landau Landau, 11.03.2022

In der Stadt Landau kommt es in den letzten Tagen immer wieder zu Diebstählen aus geparkten Fahrzeugen. Ein bislang unbekannter Täter schlägt bei Erkennen von augenscheinlichen Wertsachen im Fahrzeuginneren eine Scheibe des PKW ein und entwendet die entsprechenden Gegenstände. Erst am Freitag wurde auf diese Art und Weise eine Tragetasche aus einem PKW im Ostring und am Samstag Morgen eine Geldbörse im Bereich Emma-Geenen-Straße entwendet. Hinweis der Polizei Landau: Um sich vor größerem Schaden zu bewahren, gilt es, Wertsachen in einem Fahrzeug nicht unbeaufsichtigt zurückzulassen! Offen sichtbare Gegenstände im Fahrzeuginneren können ein Tatanreiz für Diebe sein. Räumen Sie daher Ihr Auto aus – bevor es Andere tun.