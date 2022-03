Brennender PKW in einer Tiefgarage

Am Sonntagmorgen, den 13.03.2022 kam es gegen 08:00h zum Brand eines PKW in einer Tiefgarage in der Wredestraße in Ludwigshafen. Verletzt wurde niemand, am PKW dürfte ein Totalschaden vorliegen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen zu melden unter Telefon 0621 963-2773 oder per Mail an kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de

Ludwigshafen: Brand in der Wredestraße

(SR) Am 13.03.2022 um 07:57 Uhr wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einem Gebäudebrand in die Bgm.-Kutterer-Straße alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war der schwarzer Rauch bereits von der Straße aus sichtbar. Nach der Erkundung stellte sich heraus das ein PKW in einer Großgarage in der Wredestraße brannte. Die eingeleiteten Löschmaßnahmen zeigten schnell Wirkung. Angrenzenden Gebäude wurden vorsorglich begangen und auf Rauchfreiheit kontrolliert. Bei mehreren Wohneinheiten wurde leichter Brandgeruch wahrgenommen, der über die Fassade durch geöffnete Fenster eingedrungen war. Die vom Rauch betroffenen Gebäudeeinheiten, wie auch die Großgarage wurden sowohl maschinell als auch natürlich belüftet. Während der Aktion wurden betroffene Bewohner dem Rettungsdienst vorgestellt und konnten danach in einem bereitgestellten RNV Bus unterkommen. Personenschäden gab es keine. Nach Beendigung der Einsatzmaßnahmen konnte alle Bewohner wieder nach Hause zurückkehren. Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit 8 Fahrzeugen und 29 Einsatzkräften sowie die Polizei, Kriminalpolizei, Rettungsdienst mit organisatorischem Leiter und dem leitenden Notarzt, eine Schnelleinsatzgruppe des MHD und DLRG zur sozialen Betreuung, der kommunale Vollzugsdienst, und die RNV.

Mit zwei Promille unterwegs

Am Samstagabend des 12.03.2022 verunfallte gegen 23:15 Uhr ein Auto in der Bgm.-Grünzweig-Straße im Ludwigshafener Stadtteil Hemshof. Der 46-jährige Fahrer eines PKW verlor hierbei an der Einmündung zur Gräfenaustraße die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte über eine Bordsteinkante mit einem Verkehrsschild auf einer Grünfläche. Ein Alkoholtest bei dem Fahrer vor Ort ergab einen Wert von 2,00 Promille. Dem Fahrer, welcher unverletzt blieb, wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde zudem beschlagnahmt.

Beschädigte Autos in der Rückertstraße

In der Nacht von Freitag auf Samstag den 12.03.2022 wurden im Zeitraum von 20:00 bis 08:00 Uhr mehrere geparkte Fahrzeuge in der Rückertstraße im Ludwigshafener Stadtteil Friesenheim beschädigt. Bei zwei Fahrzeugen wurde jeweils ein Außenspiegel abgeschlagen. Bei einem dritten Fahrzeug wurde die rechte Fahrzeugseite zerkratzt. Zeugen und Geschädigte werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion 2 unter der 0621-9632222 zu melden.

Versuchte Sachbeschädigung durch Feuer

Unbekannte Täter setzten am frühen Samstagabend einen Mülleimer, der auf dem Gelände der Rupprechtschule (Grundschule) angebracht war, in Brand. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Täterhinweise liegen aktuell nicht vor.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen, welche am vergangenen Freitag, gegen 18:30 Uhr Wahrnehmungen im Bereich der Nietzschestraße 30 machen konnten. Wer hat unmittelbar vor dem Einsatz der Feuerwehr Personen auf dem Schulhof der dortigen Grundschule beobachtet? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Friesenheimer Straße 55, 67069 Ludwigshafen am Rhein, Tel.: 0621-963-2222 entgegen.

Sachbeschädigung durch Reifenstecher

Unbekannte Personen beschädigten einen grauen PKW VW Polo, in dem sie den hinteren rechten Reifen durch einen spitzen Gegenstand aufstachen. Der PKW war am vergangenen Freitag im Zeitraum zwischen 07:30 Uhr und 15:40 Uhr in der Hohenzollernstraße/Einmündung Ebertstraße abgeparkt worden und muss in diesem Zeitraum beschädigt worden sein.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei in Ludwigshafen nach Zeugen, welche im genannten Zeitraum Beobachtungen im Bereich der Hohenzollernstraße/Ebertstraße machten. Hinweisgeber können sich direkt mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 (0621-963-2222) in Verbindung setzen.

2x Einbruch in Ladengeschäft

Bislang unbekannte Täter brachen am späten Freitagabend, den 11.03.2022, gegen 22:30 Uhr in zwei Ladengeschäfte im Gesundheitszentrum in der Yorckstraße ein.

Die Polizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter Telefon 0621 963-2122 oder per Email an piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Am Freitagmorgen, den 11.03.2022, 07:30 Uhr kam es in Ludwigshafen-Mundenheim, zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Beide fuhren hintereinander, von der Saarlandstraße kommend über den Schänzeldamm in Richtung Bruchwiesenstraße. Verkehrsbedingt musste die vorausfahrende 26-Jährige abbremsen. Ein hinter ihr fahrender 18-Jährige konnte, vermutlich aufgrund zu geringem Sicherheitsabstand, nicht mehr anhalten und fuhr auf. Die 26-Jährige wurde durch den Aufprall leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden an den beiden PKW beläuft sich auf ca. 1000EUR.

Streit unter Hundebesitzern – Zeugen gesucht

Am Freitagmittag, den 11.03.2022, gegen 15:00 Uhr kam es in Ludwigshafen-Oppau, auf dem Bremmenweg zu einem Streit zwischen zwei Hundebesitzern. Auslöser sei ein Vorfall zwischen Hunden gewesen. Im Zuge des Streits, wurde eine 55-Jährige von einer älteren männlichen Person zu Boden gestoßen. Der Mann entfernte sich im Anschluss in Richtung Stadtteil Melm. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion 2 zu melden unter Telefon 0621 963-2222 bzw. per Email an piludwigshafen2@polizei.rlp.de

Verkehrsunfall

Am Freitagabend, den 11.03.2022 kam es in Ludwigshafen-Hemshof, in der Kanalstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Der Unfallverursacher achtete beim Ausparken nicht auf den Fließverkehr und stieß mit dem PKW eines 29-Jährigen zusammen. Im Zuge der Unfallaufnahme, wurde festgestellt, dass der 29-Jährige nicht im Besitz eines Führerscheins war. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfall – Zeugen gesucht

Am Freitagabend, den 11.03.2022, kam es gegen 20:00 Uhr in Ludwigshafen-Friesenheim an der Kreuzung Sternstraße / Von-Stephan-Straße zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Durch den Aufprall wurden neben zwei Fahrzeugen auch mehrere Straßenpoller auf einer Verkehrsinsel beschädigt. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion 2 in Verbindung zu setzen unter Telefon 0621 963-2222 oder per Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de