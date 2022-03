Gemeinschädliche Sachbeschädigung – Zeugen gesucht

Böhl-Iggelheim – Am 12.02.2022 wurde in der Dresdener Straße, Ecke Oppelsweg, ein augenscheinlich mithilfe eigener Körperkraft umgebogenes Straßenschild festgestellt. Ein Verkehrsunfall wird aufgrund der Spurenlage als unwahrscheinlich angesehen. Zeugen, die Angaben zu dem Tatgeschehen oder verdächtigen Wahrnehmungen diesbezüglich machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen

Geschwindigkeitsüberwachung

Altrip – Am 11.03.2022, zwischen 11:50 Uhr und 13:30 Uhr, führten Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt auf der K13 im Bereich der Sandbahn Geschwindigkeitsmessungen durch. Bei erlaubten 70 km/h wurden 19 Verstöße festgestellt. Die gemessene Höchstgeschwindigkeit lag bei 124 km/h. Dies zieht nach Abzug der Toleranz ein Bußgeld in Höhe von 480 Euro, zwei Punkten, sowie einen Monat Fahrverbot nach sich.

Vollendeter Trickbetrug mit hohem Schaden

Am 11.03.2022, gegen 08:30 Uhr, wurde der 81-jährige Geschädigte von einer Person angerufen, welche sich als Richter des Oberlandesgerichtes Österreich ausgab. Hierbei wurde dem Geschädigten mitgeteilt, dass seine Tochter einen Verkehrsunfall gehabt habe, bei welchem eine Person ums Leben gekommen sei. Um zu verhindern, dass seine Tochter in Untersuchungshaft komme, soll der Geschädigte eine Kaution in Höhe von 30.100EUR, sowie zudem anfallende Gerichtskosten und Mehrwertsteuer, zahlen. Im Nachgang folgten weitere Anrufe, bei welchen sie die Anrufer als ein Oberstaatsanwalt, sowie als Tochter des Geschädigten ausgaben. Durch die Täter wurde mit dem Geschädigten eine Übergabe des Geldes vereinbart. Diese fand schließlich gegen 14:10 Uhr in der Gartenstraße in Lambsheim statt. Übergeben wurden 38.000EUR Bargeld, sowie 12 Krügerrand Goldmünzen. Bei dem Abholer des Geldes soll es sich um eine männliche Person mit europäischem Erscheinungsbild gehandelt haben. Diese sei ca. 165cm groß gewesen und habe eine dunkelgraue Schirmmütze, sowie eine Steppjacke in unbekannter Farbe getragen.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 59 700EUR.

Immer wieder täuschen Betrüger eine vermeintliche Familienangehörigkeit und meist eine damit verbundene finanzielle Notlage vor. So erschleichen sie sich das Vertrauen der ahnungslosen Angerufenen und nutzen deren Gutgläubigkeit und Hilfsbereitschaft gnadenlos aus. Lassen Sie sich nicht täuschen und seien Sie misstrauisch. Wenn Ihnen ein Anruf seltsam erscheint rufen Sie uns an. Wir sind unter der 110 oder der 06233 3130 für Sie da.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrsunfall mit Flucht auf der A650

Am 12.03.2022, zwischen 15:10 Uhr und 15:25 Uhr, kam es auf der A650, Fahrtrichtung Bad Dürkheim, zu einer Verkehrsunfallflucht mit bislang unbekanntem Verursacher. Die 22-jährige Geschädigte befuhr die A650 auf dem mittleren Fahrstreifen mit ihrem braunen Fiat Punto in Fahrtrichtung Bad Dürkheim. Kurz vor dem Oggersheimer Kreuz wechselte ein bislang unbekanntes Fahrzeug von der rechten auf die mittlere Fahrspur. Hierbei kam es zu Kollision mit dem sich auf der mittleren Spur befindlichen PKW der Geschädigten. Im Anschluss entfernte sich das unbekannte Fahrzeug von der Unfallörtlichkeit. Aufgrund der Spurenlage dürfte es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um ein helles Fahrzeug handeln. Der Schaden am PKW der Geschädigten beläuft sich auf ca. 3000EUR.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.