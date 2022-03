Speyer – Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Am frühen Samstagabend kam es im Schillerweg in Speyer zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Motorradfahrer. Ein 41-jähriger PKW Fahrer übersah beim Einfahren vom Domparkplatz in den Schillerweg den 18-jährigen Motorradfahrer, welcher in Richtung Hafenstraße fuhr. Dieser stürzte nach der Kollision zu Boden und verletzte sich durch den Sturz leicht am Bein. Er wurde anschließend durch das DRK vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Speyer – Einbruch in Tanzschule

In der Nacht auf Sonntag kam es zu einem Einbruch in eine Tanzschule in der Raiffeisenstraße in Speyer. Hier hebelten unbekannte Täter ein Fenster auf und drangen in die Räume ein. Im Bereich der Garderobe und im Bistro wurden zwei Kassen entwendet. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dieser Zeit im Bereich der Raiffeisenstraße nimmt die Polizei Speyer unter der Rufnummer 06232/137-0 oder per E-Mail (pispeyer@polizei.rlp.de) entgegen.

Unfall unter Alkoholeinwirkung

Am 11. März um 18:50 Uhr ereignete sich in der Remlingstraße in Speyer ein Unfall zwischen einem hochmotorisierten BMW, zwei geparkten Fahrzeugen und einem Baum. Der 26-jährige Fahrzeugführer verlor bei einem Wendemanöver, mit vermutlich überhöhter Geschwindigkeit, die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen ein geparktes Fahrzeug, welches auf ein weiteres Fahrzeug und letztendlich gegen einen Baum geschoben wurde. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,52 Promille, was zur Folge hatte, dass der Führerschein einbehalten wurde. Der Gesamtschaden wird auf etwa 32.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde bei dem Unfall weder der Fahrer, noch der Beifahrer.

Trunkenheit im Verkehr

Am 11. März um 17:20 Uhr wurde in der Schützenstraße ein 33-jähriger Führer eines Ford Galaxy einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte direkt starker Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Auf Nachfrage gab der Fahrer an 1-2 Bier getrunken zu haben. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkohol-Test ergab jedoch einen Wert von 2,09 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen. Fahrzeugschlüssel, sowie Führerschein wurden sichergestellt.

Kindertagesstätten Ziel von Einbrechern

In der Nacht vom 10. auf den 11. März kam es zu einem Einbruch in die Kindertagesstätte „Mäuseburg“ in Speyer. Hier hebelten unbekannte Täter im rückwärtigen Bereich ein Fenster auf und drangen in die Räume ein. Sämtliche Schränke wurden durchsucht und ein dreistelliger Geldbetrag entwendet. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist Gegenstand laufender Ermittlungen. Zu einem weiteren Einbruchversuch kam es bei der Kindertagesstätte „WoLa, ein Haus für Kinder“ die Metalltür. Auch hier wurde versucht im rückwärtigen Bereich eine Tür aufzuhebeln. Da das Schloss standhielt, misslang der Versuch. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Wormser Landstraße/Mausbergweg beobachtet oder kann sachdienliche Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06232/137-0 oder per E-Mail (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei Speyer zu melden.