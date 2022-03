Verschollen auf der Mandelmeile

Edenkoben

Am Samstag, 12.03.2022 meldete ein 58-jähriger Baden-Württemberger gegen 21:00 Uhr seine 51-jährige Ehefrau bei der Polizei Edenkoben als vermisst. Es stellte sich heraus, dass das Ehepaar tagsüber die Mandelmeile in Edenkoben besucht und sich gegen 18:30 Uhr dort aus den Augen verloren hatte. Da die Frau weder im Bereich der Mandelmeile aufgefunden werden konnte noch über ihr Handy erreichbar war, wurden Suchmaßnahmen eingeleitet. Durch Kontakt zu den Familienmitgliedern in Baden-Württemberg konnte schließlich in Erfahrung gebracht werden, dass das Ehepaar geplant hatte, in einem Hotel in Edenkoben zu übernachten. Bei der Absuche in den ortsansässigen Hotels wurde die Frau in einem der Hotels wohlbehalten angetroffen, so dass das Ehepaar gegen 23:00 Uhr wieder zusammengeführt werden konnte.

Verkehrsbehinderungen durch Verkehrsunfall auf der B10

B10 / Landau

Am Samstag, 12.03.2022 befuhr eine 40jährige aus der Südpfalz gegen 14:00 Uhr gemeinsam mit ihren 3 Kindern mit ihrem Pkw die B10 in Fahrtrichtung Landau. Zwischen den Anschlussstellen Birkweiler und Landau-Godramstein war die Fahrzeugführerin durch die Kinder kurz abgelenkt und kam nach rechts von der Fahrbahn ab auf den Grünstreifen. Sie konnte ihren Pkw nicht mehr zurück auf die Fahrbahn lenken und kippte schließlich auf die rechte Seite. Durch zahlreiche Ersthelfer an der Unfallörtlichkeit konnte die Mutter mit ihren Kindern nahezu unverletzt aus dem Kleinwagen geborgen werden. Für die Bergung des Pkw kam es kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen, da der Verkehr über den linken Fahrstreifen der Richtungsfahrbahn Pirmasens an der Unfallstelle vorbeigeleitet wurde.

Flächenbrand

Pleisweiler-Oberhofen

Einen Flächenbrand verursachte ein 56 Jahre alter Mann aus Pleisweiler-Oberhofen am Samstag, den 12.3.22. Gg. 12.00 Uhr sahen Anwohner eine große Rauchentwicklung im Bereich Unterer und Mittlerer Schlossberg. Dort brannte augenscheinlich ein Wiesengelände mit Baumbestand. Die Feuerwehr wurde alarmiert und erschien mit 34 Mann vor Ort. Das Feuer konnte recht schnell gelöscht werden. Der Verursacher war noch vor Ort und gab an, dass er auf seinem Grundstück mit einer Motorsense gearbeitet habe. Gg. Mittag habe er sie abgelegt. Durch den heißen Motor, die Trockenheit und leichten Wind habe sich das trockene Gras blitzschnell entzündet und den Brand ausgelöst. Durch diesen wurde nicht nur das Grundstück des Verursachers, sondern auch Nachbargrundstücke entzündet. Hierbei wurde neben mehreren hundert Quadratmetern Wiese mit Baumbestand auch eine Rebfläche beschädigt. Die genauen Schäden müssen noch erhoben werden, da noch nicht alle Eigentümer feststehen. Ein Strafverfahren wegen der fahrlässigen Herbeiführung einer Brandgefahr wurde eingeleitet. Die Ermittlungen dauern noch an

PKW zerkratzt

Bad Bergzabern

Wie erst jetzt bekannt wurde, wurde bereits am letzten Donnerstag ein auf dem großen Parkplatz im Woodbachweg abgestellter roter PKW mit französischem Kennzeichen beschädigt. Hierbei zerkratzte der bisher unbekannte Täter tagsüber die Beifahrerseite mittels eines spitzen Gegenstandes. beschädigte wurde die Tür und der hintere Kotflügel. Die Geschädigte bemerkte den Schaden erst später. Dieser dürfte zw. 800-1000 EUR liegen.