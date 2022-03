Bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Kaiserslautern (ots) – Auf der Lauterstraße ist es am Freitagnachmittag zu einem

Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person gekommen. An der Einmündung

der Galappmühler Straße musste ein Autofahrer verkehrsbedingt bremsen. Ein

nachfolgender Fahrer eines Leichtkraftrades konnte nicht mehr rechtzeitig

abbremsen und fuhr auf den Wagen auf. Hierbei kam er zu Fall und verletzte sich

leicht. Der 16-Jährige wurde durch Mitarbeiter des Rettungsdienstes ins

Westpfalzklinikum verbracht. Durch die Berufsfeuerwehr mussten ausgelaufene

Betriebsstoffe aufgenommen werden. Bei der Bildung der Rettungsgasse kam es zu

einem weiteren Unfall, als ein 22-jähriger gegen den auf der Straße liegenden

Roller des Verunfallten stieß.

Widerstand geleistet und in Hand gebissen

Horschbach (ots) – Am Samstagnachmittag wurde in Horschbach zunächst ein

Kaminbrand gemeldet. Am Einsatzort war von einem Kaminbrand nichts

festzustellen, stattdessen traf die Polizeistreife auf eine verwirrte und

randalierende Frau. Im weiteren Verlauf schlug die 43-jährige Frau unvermittelt

einem Polizeibeamten ins Gesicht und wehrte sich gegen die anschließende

Fesselung, u.a. mit einem Biss in die Hand eines Polizeibeamten. Im Anschluss

wurde die Frau durch den Rettungsdienst und die Polizei in ein Krankenhaus

gebracht.|pikus

Drogen im Straßenverkehr

Ramstein-Miesenbach (ots) – Bei einer Verkehrskontrolle am Samstagabend in der

Miesenbacher Straße werden bei einem Peugeot Fahrer drogentyp.

Auffallerscheinungen festgestellt. Der durchgeführte Urintest verläuft positiv

auf die Stoffgruppe Amphetamin. Bei einer Durchsuchung seines Wagens werden

zudem noch Betäubungsmittel aufgefunden. Dem 28-jährigen Mann wird eine

Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird strafrechtlich ermittelt. |pilan

Kein Alkohol im Straßenverkehr

Bruchmühlbach-Miesau (ots) – Mit einem Fahrverbot und einem Bußgeld muss ein

Ford-Fahrer rechnen, der am Samstagabend von der Polizei in der Kaiserstraße

kontrolliert wird. Neben einer Alkoholfahne des 35-jährigen Mannes ruft die

angebrochene Bierflasche in der Mittelkonsole die Beamten auf den Plan. Ein

gerichtsverwertbarer Alkoholtest auf der Dienstelle ergibt einen Wert von 0,6

o/oo. |pilan

Trunkenheitsfahrt

Landstuhl (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag strömt Landstuhler

Polizeibeamten in der Hauptstraße Alkoholgeruch aus einem Mini entgegen. Ein

Alkoholtest bescheinigt dem 46 – jährigen Fahrer einen erhöhten Alkoholpegel.

Ein gerichtsverwertbarer Alkoholtest auf der Dienstelle ergibt einen Wert von

0,68 o/oo. Der Bußgeldbescheid mit einhergehendem Fahrverbot wird in Kürze bei

ihm zu Hause eintreffen. |pilan

Nicht ohne Versicherungskennzeichen

Hütschenhausen (ots) – Weil er kein Versicherungskennzeichen hat, ist ein E-Scooter am

Samstagnachmittag einer Polizeistreife in Ramsteiner Straße

aufgefallen. Die Beamten stoppen den Fahrer, um ihn zu kontrollieren.

Eine Versicherung für den Roller kann der Jugendliche nicht

vorweisen. Folglich hätte er nicht mit dem Gefährt am öffentlichen

Straßenverkehr teilnehmen dürfen. Gegen ihn wird jetzt wegen Fahrens

ohne Versicherungsschutz ermittelt. |pilan

Plane zerschnitten

Hütschenhausen (ots) – Eine mutwillige Sachbeschädigung ist am Samstagmorgen aus dem

Ortsteil Spesbach gemeldet worden. Unbekannte Täter haben sich hier

in der Ramsteiner Straße an einem geschlossenen Anhänger zu schaffen

gemacht und die Plane auf beiden Seiten zerschnitten. Die Tatzeit

liegt in der Nacht von Freitag auf Samstag. Täterhinweise gibt es

bislang nicht. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in

Landstuhl in Verbindung zu setzen. |pilan

Wertsachen aus Auto geklaut

Kindsbach (ots) – Im Hirtenpfad haben Unbekannte in der Nacht zum Samstag Wertsachen

aus einem Auto gestohlen. Am Samstagmorgen bemerkte der

Fahrzeughalter den durchwühlten Innenraum sowie das Fehlen seines

Mobiltelefons. Wie die Diebe das Fahrzeug öffneten ist noch unklar.

Aufbruchspuren konnte die Polizei nicht feststellen. Die Schadenshöhe

liegt im unteren dreistellen Bereich. Die Polizei ermittelt und

warnt: Lassen Sie keine Wertsachen im Wagen liegen! Schließen Sie Ihr

Auto immer ab! Diebstahl aus Fahrzeugen kann verhindert werden.

|pilan

Alkoholisiert im Straßenverkehr

Kaiserslautern (ots) – Im Laufe des Samstagabend bis in die frühen Morgenstunden

am Sonntag konnten einige Fahrzeugführer alkoholisiert im Stadtgebiet

angetroffen werden. Vier Personen konnten mit deutlicher Alkoholisierung mit

einem E-Roller im Straßenverkehr festgestellt werden. Alle Fahrer mussten durch

die Beamten zur Polizeidienststelle begleitet werden, wo ihnen eine Blutprobe

entnommen wurde. Auf sie kommen Straf- bzw. Bußgeldverfahren wegen Trunkenheit

im Verkehr zu, deren Führerscheine wurden sichergestellt.

Die Beamten konnten weiterhin insgesamt vier Fahrer vor einer sogenannten

Trunkenheitsfahrt bewahren. Diese wurden in alkoholisiertem Zustand beim

Versuch, einen E-Roller zu leihen, festgestellt, zwei PKW-Fahrer konnten in

ihren Fahrzeugen vor Fahrtantritt festgestellt werden. Ihnen wurden vorsorglich

die Fahrzeugschlüssel abgenommen und sichergestellt.

Ein weiterer PKW-Fahrer wurde allerdings fahrend unter Alkoholeinfluss

festgestellt. Er hätte sich die Blutentnahme, die Sicherstellung seines

Führerscheins und die Strafanzeige ersparen können, wenn er seine nüchterne

Beifahrerin hätte fahren lassen.

Apotheke ausgeraubt – Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht Zeugen nach einem Raubüberfall auf eine

Apotheke im Kaiserslauterer Stadtteil Hohenecken.

Am Freitagabend, gegen 18:25 Uhr, betrat ein bisher unbekannter Täter die

Apotheke in der Burgherrenstraße, bedrohte die Angestellten mit einem Messer und

forderte die Herausgabe von Bargeld.

Die Apothekerinnen reagierten besonnen und kamen der Forderung nach. Der Täter

konnte unerkannt mit Bargeld in dreistelliger Höhe fliehen. Personen wurden

nicht verletzt.

Die Fahndung der Polizei verlief bisher ergebnislos. Der Täter ist eher klein

und kräftig. Er war bekleidet mit einer schwarzen Hose und einer schwarzen

Fleecejacke. Er trug bei Tatausführung eine schwarze Ski-Haube.

Wer hat relevante Beobachtungen gemacht? Sachdienliche Hinweise nimmt der

Kriminaldauerdienst in Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-2620 oder

per Email unter kdkaiserslautern.kdd@polizei.rlp.de entgegen.|PvD

Betrunkener Fahrzeugführer

Landstuhl (ots) – Zuviel „getankt“ hat ein 27-jähriger Ford Fahrer der in der

Nacht von Freitag auf Samstag in der Saarbrücker Straße unterwegs war. Den

Polizeibeamten strömt bei der Verkehrskontrolle eine Alkoholfahne entgegen. Ein

Atemtest ergibt ein Ergebnis von 1,30 Promille. Dem Mann aus dem Kreis Kusel

wird eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. |pilan

Drogen im Straßenverkehr

Bruchmühlbach-Miesau (ots) – Bei einer Verkehrskontrolle am frühen Freitagabend

werden bei einem Mercedesfahrer in der Kaiserstraße drogentyp.

Auffallerscheinungen festgestellt. Der 30-jährige Mann aus Mannheim steht unter

Kokaineinfluss und ist zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Bei einer

Durchsuchung seines Wagens werden zudem noch Betäubungsmittel aufgefunden. Dem

Mann wird eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird strafrechtlich ermittelt.

|pilan

Nicht ohne Versicherungskennzeichen

Hauptstuhl (ots) – Weil er kein Versicherungskennzeichen hat, ist ein E-Scooter

am Freitagabend einer Polizeistreife in Kaiserstraße aufgefallen. Die Beamten

stoppen den Fahrer, um ihn zu kontrollieren. Eine Versicherung für den Roller

kann der Jugendliche nicht vorweisen. Folglich hätte er nicht mit dem Gefährt am

öffentlichen Straßenverkehr teilnehmen dürfen. Gegen ihn wird jetzt wegen

Fahrens ohne Versicherungsschutz ermittelt. |pilan

Verkehrsunfall mit drei Verletzten – Zeugen gesucht

Gimsbach (ots) – Am Freitag gegen 12:15 Uhr ereignete sich auf der B 423, in

Höhe der Einmündung zur Gaststätte „Zum Alten Wasserwerk“ ein Verkehrsunfall.

Eine 83-jährige Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem Ehemann die B 423 aus Richtung

Gimsbach kommend in Fahrtrichtung Theisbergstegen. Zu diesem Zeitpunkt bog eine

55-jährige Fahrerin von der o.g. Einmündung auf die B 423 in Fahrtrichtung

Gimsbach ab. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden PKWs,

wonach das Fahrzeug der 83-Jährigen im weiteren Verlauf auf der rechten

Fahrzeugseite zum Stehen kam. Alle drei Personen wurden bei dem Verkehrsunfall

verletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 7000EUR geschätzt. Die Ermittlungen zu

dem Unfallhergang dauern an. Die Polizei in Kusel bittet Zeugen sich zu melden,

die weitere Angaben zu dem Verkehrsunfall machen können (Tel. 06381 919-0 oder

per Mail an pikusel@polizei.rlp.de). |pikus

Verkehrsunfall mit schwerletztem Radfahrer

Schönenberg – Kübelberg (ots) – Am Freitagnachmittag befuhr ein 49-jähriger

Rennradfahrer die Saarbrücker Straße. Ein vorausfahrender PKW musste

verkehrsbedingt anhalten. Der Radfahrer erkannte dies zu spät, stürzte bei dem

anschließenden Ausweichmanöver und verletzte sich hierbei. Durch einen

hinzugerufenen Rettungswagen wurde der Radfahrer in ein Krankenhaus gebracht.

Der Sachschaden wird auf ca. 500EUR geschätzt. |pikus

Mit 2,62 Promille am Straßenverkehr teilgenommen

Dittweiler (ots) – Am Freitagnachmittag wurde in der St. Wendeler Straße bei

einem 50-jährigen Fahrzeugführer im Rahmen einer Verkehrskontrolle

Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest

ergab einen Wert von 2,62 Promille. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und der

Führerschein sichergestellt.|pikus

Mit 2,39 Promille Verkehrsunfall verursacht

Nanzdietschweiler (ots) – Am Freitagabend befuhr eine 44-jährige

Fahrzeugführerin die L 358 aus Nanzdietschweiler kommend in Richtung

Glan-Münchweiler. Auf Höhe der Kläranlage geriet die Fahrerin in einer

Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und kam im Weiteren im dortigen Graben zum

Stehen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,39 Promille.

Die 44-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Der

Sachschaden wird auf ca. 2000EUR geschätzt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet

und der Führerschein sichergestellt.|pikus