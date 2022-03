Versuchter Einbruch in Wohnung

Tatort: Oberursel, Im Rosengärtchen Tatzeit: Freitag, 11.03.2022, 21:00 Uhr bis Samstag, 12.03.2022, 06:30 Uhr

(SW) Im Laufe von Freitagabend auf Samstagmorgen versuchten bislang unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus in Oberursel einzubrechen. Die Täter versuchten die Eingangstür des Mehrfamilienhauses aufzuhebeln, scheiterten aber. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.500 Euro.

Zeugen/-innen der Tat werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Tel. 06172-1200 in Verbindung zu setzen.

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Tatort: Kronberg, Dettweilerstraße Tatzeit: Samstag, 12.03.2022, zwischen 16:30 Uhr und 20:30 Uhr

(Strö) Ein bislang unbekannter Täter kletterte auf den rückwärtigen Balkon eines Einfamilienhauses. Dort hebelte er die Balkontür so massiv auf, dass diese aus dem Rahmen brach. Es wurden mehrere Räume nach Wertgegenständen durchsucht, aber nichts entwendet. Der Täter verließ den Tatort auf demselben Weg. Der Sachschaden an der Balkontür wird auf 1.500 Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Tel. 06172-1200.

Einbruch in Einfamilienhaus

Tatort: Kronberg, Geschwister-Scholl-Straße Tatzeit: Samstag, 12.03.2022, zwischen 09:15 Uhr und 22:00 Uhr

(Strö) Unbekannte Täter begaben sich auf den Balkon eines Einfamilienhauses und hebelten dort, in Abwesenheit der Hausbewohner, ein Fenster zum Wohn- und Esszimmer auf. Im Haus wurden alle Räumlichkeiten durchsucht und Bargeld sowie Schmuck entwendet.

Sachdienliche Hinweise auch hier bitte an die Kriminalpolizei in Bad Homburg.

Taschendiebstahl mit Folgetat

Tatort: Bad Homburg, Louisenstraße Tatzeit: Donnerstag, 10.03.2022, zwischen 13:00 Uhr und 14:15 Uhr

(CW) Eine 70 Jahre alte Dame aus Bad Homburg war in der Fußgängerzone in Bad Homburg unterwegs. Sie hatte eine Handtasche umhängen, in der sich ihre Geldbörse befand. Unbekannte Täter entwendeten unbemerkt die Geldbörse aus der Handtasche. Im Anschluss an den Diebstahl benutzen die Täter eine der Zahlungskarten aus der Geldbörse und hoben 400 Euro von dem Bankkonto ab.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen bitte an die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter Tel. 06172-1200.

Und ein Hinweis der Polizei: Achten Sie auf Ihre persönlichen Sachen. Lassen Sie auch abgelegte Gegenstände nicht unbeobachtet. Auch gerade zu dieser Jahreszeit, in der man wieder vermehrt draußen unterwegs ist.

Einbruch in Fahrrad-Keller

Tatort: Oberursel, Neuhausstraße Tatzeit: zwischen Freitag, 11.03.2022, 17:45 Uhr und Samstag, 12.03.2022, 17:45 Uhr

(SW) Bislang unbekannte Täter brachen in den Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Neuhausstraße ein. Nachdem die Täter die Zugangstür aufgehebelt hatten, entwendeten sie vermutlich mehrere hochwertige Fahrräder (E-Bikes). Wie viele Fahrräder gestohlen wurden, steht derzeit noch nicht fest. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist daher noch unklar.

Zeugen/-innen der Tat werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Tel. 06172-1200 in Verbindung zu setzen.

Zusammenstoß mit U-Bahn

Unfallort: Oberursel, Hohemarkstraße Unfallzeit: Freitag, 11.03.2022, 12:33 Uhr

(SW) Ein 41-jähriger Fahrzeugführer verursachte am Freitagmittag einen Unfall. Der aus Offenbach stammende Fahrzeugführer befuhr mit seinem Mercedes die Hohemarkstraße. Als er nach links in die Straße „Fabrikweg“ abbiegen wollte, übersah er die herannahende U-Bahn. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und der U-Bahn. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Die Fahrbahn musste zur Entfernung der Fahrzeuge zeitweise gesperrt werden.

An U-Bahn und Pkw entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 4.000 Euro.

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Unfallort: Schmitten OT Brombach, Landesstraße 3025 Unfallzeit: Freitag, 11.03.2022, 14:55 Uhr

(SN) Ein 57-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die L 3025 von Schmitten OT Brombach in Richtung Hunoldstal. Verkehrsbedingt musste ein ebenfalls 57-jähriger vor ihm fahrender Fahrzeugführer seinen Pkw abbremsen. Trotz eingeleiteter Bremsung kam das Fahrzeug des nachfahrenden Fahrzeugführers nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und prallte in das Heck des vorausfahrenden Fahrzeugführers. Die L 3025 musste kurzzeitig gesperrt werden. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Ein beteiligtes Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden von ca. 10.000 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Unfallort: Usingen, Tannenhof Unfallzeit: Freitag, 11.03.2022, zwischen 15:30 Uhr und 22:05 Uhr

(SN) Der 21-jährige Fahrzeugführer eines grauen BMW stellte sein Fahrzeug gegen 15:30 Uhr auf einem Parkplatz im Bereich des Tannenhofes ab und entfernte sich. Um 21:15 Uhr kam der Fahrzeugführer zu seinem PKW zurück und fuhr mit diesem nach Usingen. Als er dort ausstieg, stellte er einen Schaden an der Fahrertür fest, welcher augenscheinlich durch ein anderes Fahrzeug verursacht wurde. Die Schadenshöhe wird auf 1.500 Euro geschätzt. Die Polizeistation Usingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen/-innen sich unter folgender Rufnummer zu melden: 06081-92080.

Unfallflucht

Unfallort: Oberursel, Oberurseler Straße 64 Unfallzeit: Samstag, 12.03.2022, zwischen 09:00 Uhr und 16:00 Uhr

(SW) Am Samstag kam es in der Oberurseler Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer/-in beschädigte vermutlich bei einem Parkvorgang einen orangefarbenen Fiat, welcher dort geparkt war. Der Verursacher fuhr im Anschluss weg, ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen.

An dem Fiat entstand an der linken Seite im hinteren Teil ein Sachschaden von ca. 2.000 Euro.

Zeugen der Tat werden gebeten sich mit der Polizei in Oberursel unter der Tel. 06171-62400 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln Unfallort: Schmitten, Siegfriedstraße Unfallzeit: Samstag, 12.03.2022, 17:55 Uhr

(SN) Der 35-jährige Fahrer eines Motorrollers kam am Samstagabend auf der Siegfriedstraße in Schmitten von der Fahrbahn ab und prallte in einen am Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten Pkw. Im Zuge der Unfallaufnahme entstanden bei den Polizeibeamten Zweifel an der Fahrtüchtigkeit des Rollerfahrers. Ein durchgeführter Drogenschnelltest bestätigte, dass der Rollerfahrer unter dem Einfluss mehrerer Betäubungsmittel stand. Neben dem Verkehrsunfall muss sich der Fahrer jetzt noch aufgrund einer Straßenverkehrsgefährdung verantworten. Der verursachte Gesamtschaden wird auf 9.000 Euro geschätzt.

Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln Tatort: Usingen, Weilburger Straße Tatzeit: Freitag, 11.03.2022, 13:15 Uhr

(SN) Durch eine Streifenbesatzung der Polizeistation Usingen wurde ein 37-jähriger Fahrzeugführer mit seinem PKW einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss berauschender Mittel stehen könnte. Vor Ort durchgeführte Tests bestätigten den Verdacht, weshalb der Fahrzeugführer einer Blutentnahme unterzogen wurde. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Der 37-Jährige muss sich nun aufgrund des Führens eines Kraftfahrzeuges unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln verantworten und trat seinen Heimweg zu Fuß an.

Trunkenheitsfahrt

Tatort: Königstein, Bischof-Kaller Straße Tatzeit: Samstag, 12.03.2022, 13:20 Uhr

(Strö) Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete den 61-jährigen Beschuldigten, der in seinem geparkten Audi auf dem Fahrersitz saß und aus einer Weinflasche trank. Der Zeuge teilte seine Beobachtungen der Polizei in Königstein mit. Die Streife konnte den Fahrzeugführer an der Halteranschrift antreffen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab um die 2,5 Promille. Der Beschuldigte wurde daraufhin mit zur Polizeistation gebracht, wo eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein sichergestellt wurde.