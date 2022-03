Bargeld und Schmuck entwendet,

Wiesbaden, Lanzstraße, Montag, 28.02.2022, 14:00 Uhr bis Freitag, 11.03.2022,

23:20 Uhr

(schü)Eine böse Überraschung erlebte ein Ehepaar aus der Lanzstraße, als es am

späten Freitagabend aus dem Urlaub zurückkehrte. Einbrecher hatten die

Abwesenheit genutzt, waren auf den Balkon geklettert und hatten dort zunächst

erfolglos versucht, ein Fenster aufzuhebeln. Bei der Balkontür gelang dies

schließlich und die Unbekannten drangen in die Wohnung ein. Hier durchsuchten

die Einbrecher mehrere Schränke und erbeuteten einen niedrigen dreistelligen

Geldbetrag und Schmuck im Wert von etwa 5.000 Euro. Anschließend verließen sie

die Wohnung offensichtlich auf demselben Weg, auf dem sie eingedrungen waren.

Zusätzlich zum Diebstahlsschaden entstand durch die Tat ein Sachschaden von

circa 1.200 Euro. Mitbürgern, denen in der Zeit zwischen dem 28. Februar und dem

11. März 2022 etwas Verdächtiges in diesem Bereich aufgefallen ist, mögen sich

bitte mit der Kriminalpolizei Wiesbaden unter der (0611) 345-0 in Verbindung

setzen.

Wohnungseinbruch mit hohem Schaden,

Wiesbaden, Liebigstraße, Mittwoch, 09.03.2022, 23.50 Uhr bis Donnerstag,

10.03.2022, 16.30 Uhr

(ds) Im Zeitraum vom Mittwochabend bis Donnerstagnachmittag brachen unbekannte

Täter in ein Wohnhaus in der Liebigstraße ein. Die Täter begaben sich zunächst

auf das Nachbargrundstück des Tatobjektes und entwendeten dort zur Tatausführung

eine abgelegte Leiter. Sodann legten sie die Leiter an den Balkon des Wohnhauses

an und gelangten nach massiver Gewaltanwendung durch das dortige

Einstiegsfenster in das Haus. Hier konnten die Täter nun in Abwesenheit der

Hausbesitzer das erste Obergeschoss, sowie das Erdgeschoss und die Kellerräume

frei betreten und durchsuchen. Die Einbrecher konnten Bargeld in Höhe von

mehreren Tausend Euro und Goldschmuck in unbekannter Höhe erbeuten und

anschließend auf gleichem Wege unerkannt flüchten. Zudem verursachten sie bei

der Tat einen Sachschaden von ca. 6.000,- Euro. Die Kriminalpolizei Wiesbaden

hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der

Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

Wohnungseinbruch,

Wiesbaden, Gertrud-Bäumer-Straße, Samstag, 12.03.2022, 20.50 Uhr (Feststellzeit)

(akl) Am Samstag wurde gegen 20.50 Uhr festgestellt, dass Unbekannte gewaltsam

durch das Aufhebeln einer Terrassentür in ein Wohnhaus in der

Gertrud-Bäumer-Straße eingedrungen waren. Hinweise zu möglichem Diebesgut liegen

bislang nicht vor. Die Wiesbadener Kriminalpolizei bittet mögliche Zeuginnen und

Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0611) 345 – 0 zu melden.

Junger Mann überfallen

Wiesbaden, Maria-Sibylla-Merian-Str./Christa-Moering-Platz (Künstlerviertel)

Sonntag, 13.03.2022, 03:40 Uhr

(am) Am frühen Sonntagmorgen überfielen zwei Täter einen jungen Mann und

versuchten von ihm die Wertsachen zu erpressen. Der 21 Jahre alte Geschädigte

aus Wiesbaden hielt sich gegen 03:40 Uhr in der Maria-Sibylla-Merian-Str. auf,

als er von zwei männlichen Personen angesprochen wurde. Zunächst verlangten die

beiden Personen eine Zigarette. Anschließend bedrohten sie den Geschädigten mit

einem Schlagstock und verlangten die Herausgabe der Wertgegenstände. Da der

junge Mann nicht auf die Forderungen reagierte und sich zudem noch eine

Passantin mit einem Hund dem Tatort näherte, brachen die beiden Täter ihr

Vorhaben ab und flüchteten zusammen auf einem mintgrünen E-Scooter in Richtung

Dotzheimer Straße. Der eine Täter wurde als ca. 17 Jahre alt, 175 cm groß und

von schlanker Statur beschrieben. Dieser trug einen dunklen Kapuzenpullover und

eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung. Der zweite Täter war von normaler Statur

und trug eine dunkle Jacke. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen

übernommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0611)

345-0 zu melden.

Auseinandersetzung mit Stadtpolizei

Wiesbaden, Faulbrunnenplatz Sonntag, 13.03.2022, 00:20 Uhr

(am) In der vergangenen Nacht widersetzte sich eine Person den Maßnahmen der

Stadtpolizei, so dass er später in Gewahrsam genommen werden musste.

Der 62 Jahre alte Mann aus Taunusstein hatte gegen 00:20 Uhr auf dem

Faulbrunnenplatz einen Streit mit einer weiblichen Person. Die Bediensteten der

Stadtpolizei wurden zur Schlichtung des Streits hinzugerufen. Schon beim

Eintreffen wurde die Stadtpolizei von dem stark alkoholisierten Mann beleidigt

und bedroht. Die Versuche, den Mann zu beruhigen und zum Verlassen der

Örtlichkeit zu bewegen, blieben jedoch erfolglos. Stattdessen trat die Person

plötzlich in Richtung eines Stadtpolizisten, woraufhin dieser zu Boden gebracht

und gefesselt werden musste. Für weitere Maßnahmen sollte der Mann zum

nahegelegenen 1. Polizeirevier gebracht werden. Auf dem Weg dorthin trat die

Person erneut in Richtung einer Stadtpolizistin, ohne diese jedoch zu treffen.

Den Rest der Nacht verbrachte der Mann in den Gewahrsamszellen. Ihn erwartet nun

außerdem ein Strafverfahren. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der

Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

Autofahrer mit Pfefferspray attackiert Wiesbaden, Mainzer Straße Sonntag,

13.03.2022, 04:05 Uhr

(am) Am frühen Sonntagmorgen kam es in der Mainzer Str. zu einer

Auseinandersetzung zwischen zwei Autofahrern bei der auch Pfefferspray

eingesetzt wurde. Der 19 Jahre alte Geschädigte aus Wiesbaden hielt sich

zusammen mit zwei Freunden in seinem Pkw auf einem Parkplatz in der Mainzer

Straße auf. Plötzlich kam ein weiterer Pkw auf den Parkplatz gefahren und hielt

neben dem Fahrzeug des Geschädigten. In diesem Pkw befanden sich zwei männliche

Personen, die durch die geöffnete Scheibe die Dreiergruppe provoziert haben

sollen. Anschließend fuhren diese davon und kehrten kurze Zeit später wieder auf

den Parkplatz zurück. Der Pkw hielt erneut neben dem Fahrzeug an. Durch die

geöffnete Scheibe der Fahrertüre wurden die Insassen nun mit einem Pfefferspray

besprüht. Zwei Personen wurden von dem Spray getroffen und klagten anschließend

über Haut- und Atemreizungen. Der Täter flüchteten anschließend mit einem weißen

Pkw der Marke Seat, an dem Kennzeichen mit Groß-Gerauer Zulassung (GG)

angebracht waren, über die Mainzer Str. in Richtung BAB 671. Der Täter und

Fahrer des flüchtigen Pkw soll ein südländisches Erscheinungsbild, schwarze

Haare und einen Kinnbart haben. Der Beifahrer soll helle Haare haben und rasiert

gewesen sein. Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet

um Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-2140.

Auseinandersetzung nach Hausverbot,

Wiesbaden, Kirchgasse, Freitag, 11.03.2022, 17.40 Uhr

(ds) Am Freitagnachmittag kam es nach einem Hausverbot in einem Einkaufzentrum

zu Auseinandersetzungen zwischen Security Mitarbeitern und einem 33-Jahre alten

Mann. Der 33-Jährige, der bereits am Vormittag einen Ladendiebstahl in dem

Einkaufszentrum begangen haben soll, erhielt bei seinem erneuten Aufenthalt in

diesem Einkaufszentrum ein Hausverbot. Er wurde anschließend von zwei Security

Mitarbeitern nach draußen begleitet. Auf dem Weg dorthin schlug der Mann einen

der beiden Ladendetektive mit der flachen Hand auf die Wange und anschließend

mit seiner mitgeführten Krücke auf den Kopf. Der 38-jährige Ladendetektiv setzte

daraufhin sein Pfefferspray gegen den Angreifer ein, der anschließend flüchtete.

Durch den vorausgegangenen Ladendiebstahl waren die Personalien des 33-Jährigen

bereits bekannt. Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen.

Fünf Fahrzeuge geöffnet,

Wiesbaden, Adolfsallee, Samstag, 12.03.2022, 14.45 Uhr

(akl) Am Samstag wurden gegen 14.45 Uhr in der Adolfsallee mehrere Jugendliche

beim Durchwühlen eines fremden Fahrzeugs ertappt. Sie flüchteten daraufhin in

Richtung Oranienstraße. Bei der Anzeigenaufnahme vor Ort konnten durch eine

Polizeistreife vier weitere geöffnete und durchwühlte Fahrzeuge festgestellt

werden. Bei den Tatverdächtigen soll es sich um 5 – 6 männliche Jugendliche mit

nordafrikanischem Erscheinungsbild gehandelt haben. Alle seien dunkel, mit

schwarzen Jacken bekleidet gewesen. Eine Person habe einen Kapuzenpullover mit

weißer Aufschrift getragen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer

(0611) 345-0 entgegen.

Verdacht eines Illegales Fahrzeugrennens – Zeugen gesucht, Wiesbaden,

Rheingaustraße, Samstag, 12.03.2022, gegen 23.40 Uhr

(akl) Am Samstagabend lieferten sich eine 21-jährige Eltvillerin und ein

19-jähriger Wiesbadener augenscheinlich ein illegales Kraftfahrzeugrennen. Gegen

23.40 Uhr war eine Zivilstreife der Wiesbadener Polizei im Bereich der

Rheingaustraße unterwegs, als ein Mercedes Benz 350 Coupé sowie ein BMW Kombi

der 3er-Serie mit stark überhöhter Geschwindigkeit und hintereinanderfahrend die

Rheingaustraße, aus Richtung Biebrich in Richtung Schierstein befuhren. Die

Streife nahm die Verfolgung auf und konnte erhebliche

Geschwindigkeitsüberschreitungen feststellen. Nachdem sich die beiden Fahrzeuge

in Höhe der Fritz-Haber-Straße trennten, konnte sie unabhängig voneinander durch

Polizeistreifen angehalten und kontrolliert werden. Die Fahrzeuge samt

Fahrzeugschlüssel sowie die Führerscheine und die Mobiltelefone der beiden

Beteiligten wurden sichergestellt. Der Verkehrsdienst der Wiesbadener Polizei

hat die Ermittlungen aufgenommen und bitte Personen, denen die zwei Fahrzeuge

aufgefallen sind oder welche durch das entsprechende Fahrverhalten gefährdet

wurden, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

Mülltonnen brennen,

Wiesbaden, Römerberg, Sonntag, 13.03.2022, 02.40 Uhr

(akl) In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es am Römerberg zum Brand von

zwei Mülltonnen. Gegen 02.40 Uhr wurden durch einen Zeugen die in einer

Toreinfahrt abgestellten brennenden Abfallbehälter festgestellt. Durch die

Feuerwehr konnte der Brand schnell gelöscht werden. Der Schaden wurde auf ca.

000 Euro geschätzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kann ein vorsätzliches

Entzünden der Großraummülltonne nicht ausgeschlossen werden. Die Wiesbadener

Kriminalpolizei bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der

Telefonnummer (0611) 345 – 0 zu melden.

Alleinunfall unter Alkoholeinfluss,

Wiesbaden, Rheinstraße / Wörthstraße, Samstag, 12.03.2022, 03.00 Uhr

(ds) In der Nacht zum Samstag kam es zu einem Alleinunfall bei dem der

Fahrzeugführer offenbar unter Alkoholeinfluss stand. Der 30-jährige Wiesbadener

befuhr gegen 03.00 Uhr mit seinem Fahrzeug die Rheinstraße und wollte nach

rechts in die Wörthstraße abbiegen. Dabei verlor der Mann die Kontrolle über

seinen schwarzen Opel Corsa und stieß gegen die Hauswand des Eckhauses. Der

Fahrzeugführer wurde bei dem Aufprall verletzt und musste mit einem

Rettungswagen zur Behandlung in ein Wiesbadener Krankenhaus gebracht werden. Da

der 30-Jährige offenbar alkoholisiert war, wurde noch eine polizeiliche

Blutentnahme angeordnet und sein Führerschein sichergestellt. Der Pkw war nicht

mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Am Fahrzeug entstand ein

Sachschaden von ca. 5.000,- Euro. An der Hauswand konnte kein Schaden

festgestellt werden.

Unfallflucht mit Sachschaden – Zeugen gesucht Wiesbaden, Kranzplatz,

Samstag, 12.03.2022, 14.30 bis 15.00 Uhr

(ds) Am Samstagnachmittag wurde ein geparktes Fahrzeug im Bereich Kranzplatz bei

einem Unfall beschädigt. Der schwarze Mercedes GLE parkte zwischen 14.30 Uhr und

15.00 Uhr im Bereich einer Baustelle in der Straße Kranzplatz. Der

Unfallverursacher wollte offenbar rechts neben diesem Fahrzeug einparken. Dabei

touchierte er den Mercedes am rechten hinteren Stoßfänger, so dass Sachschaden

in Höhe von ca. 3000,- Euro am Mercedes entstand. Anschließend entfernte sich

der Fahrzeugführer unerkannt von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu

kümmern. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit dem Regionalen

Verkehrsdienst der Polizei Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in

Verbindung zu setzen.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Hochwertiges S-Pedelec entwendet

Taunusstein, Schöne Aussicht, Sonntag, 06.03. – Donnerstag, 10.03.22.

Im genannten Zeitraum wurde aus einer möglicherweise unverschlossenen Garage ein

hochwertiges S-Pedelec der Marke STROMER, Typ ST2, Farbe schwarz, entwendet. Der

erforderliche Akku befand sich jedoch nicht am Fahrrad. Der Schaden beträgt etwa

4500 EUR. Hinweise werden von der Polizeistation Bad Schwalbach unter der

Telefonnummer 06124-70780 gerne entgegengenommen.

Mülltonnen angezündet

Taunusstein, An den Freiäckern, Freitag, 11.03.22, 21:15 Uhr

Am Freitagabend wurde in der Straße An den Freiäckern unter einem Carport eine

blaue Papiertonne angezündet. Diese setzte noch eine weitere Papiertonne und

auch Teile des Carports in Brand. Beim Löschversuch erlitt eine Person

Atemwegsreizungen, konnte aber nach kurzer Behandlung durch eine RTW Besatzung

vor Ort entlassen werden. Der Brand wurde von Ersthelfern und der Feuerwehr

gelöscht. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 700 EUR. Die Wiesbadener

Kriminalpolizei wird die weiteren Ermittlungen übernehmen. Hinweise werden von

der Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer 06124-70780 gerne

entgegengenommen.

Unfall unter Alkoholeinfluss

Taunusstein, Eichendorffstr., Sonntag, 13.03.22, 04:20 Uhr

Am frühen Sonntagmorgen wurden Anwohner der Eichendorffstr. in Taunusstein durch

einen lauten Knall geweckt. Eine 42 Jahre alte Fahrerin prallte in der Straße Am

Hirschgraben mit ihrem Skoda gegen eine metallene Durchfahrtssperre und

anschließend gegen einen Baum. Fehlende Ortskunde, Missachtung der

Sackgassenbeschilderung und letztlich Alkoholgenuss wurden ihr zum Verhängnis.

Sie musste sich bei der Polizei einer Blutentnahme unterziehen. Ihr Führerschein

wurde sichergestellt. Der Sachschaden wird auf 8500 EUR geschätzt.

Friedhofsmauer angefahren und geflüchtet Idstein, Wallbacher Straße, Samstag,

12.03.2022, 21:48 Uhr

Eine unbekannte Person fuhr mit ihrem Fahrzeug die Wallbacher Straße in

Fahrtrichtung Wallbach. In Höhe des Friedhofes kam die Person mit ihrem

Kraftfahrzeug in einer Linkskurve nach rechts ab und fuhr gegen das Mauerwerk

des dortigen Friedhofs sowie ein dortiges Verkehrsschild. Anschließend flüchtete

der Unfallverursacher von der Unfallstelle. Der Sachschaden wird auf 250 EUR

geschätzt. Hinweise werden von der Polizeistation Idstein unter der

Telefonnummer 06126-9394-0 gerne entgegengenommen.