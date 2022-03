Frankfurt-Ostend: Verkehrsunfall bei Einsatzfahrt

Frankfurt (ots) – (ro) Auf der Fahrt zu einem polizeilichen Einsatz mit Sonder-

und Wegerechten kam es am Freitagabend (11. März 2022) zu einem Verkehrsunfall

im Ostend. Eine 16-jährige Fußgängerin wurde hierbei verletzt.

Gegen 18:30 befuhr eine Polizeistreife nach derzeitigen Ermittlungen die

Sonnemannstraße in stadteinwärtiger Richtung und hatte hierzu Blaulicht und

Martinshorn eingeschaltet. Im Bereich der Kreuzung Sonnemannstraße /

Horst-Schulmann-Straße / Rückertstraße überquerte eine 16-jährige Fußgängerin zu

diesem Zeitpunkt die Fußgängerfurt der Sonnemannstraße in Laufrichtung Süden.

Dabei kam es zu einem Zusammenstoß zwischen dem Streifenwagen und der

Jugendlichen. Die 16-jährige wurde hierbei verletzt und nach der medizinischen

Versorgung vor Ort in ein umliegendes Krankenhaus verbracht und stationär

aufgenommen.

Die genaue Ursache des Unfalls und der konkrete Unfallhergang sind derzeit

Gegenstand der eingeleiteten Verkehrsunfallermittlungen. Für die Dauer der

Unfallaufnahme musste die Sonnemannstraße in der stadteinwärtigen Fahrtrichtung

zeitweise gesperrt werden.

Frankfurt-Bundesautobahn 661: Auto gerät bei Verkehrsunfall in Brand

Frankfurt (ots) – (ro) Bei einem Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen an der

Anschlussstelle Preungesheimer Dreieck wurden am Freitagmorgen (11. März 2022)

mehrere Personen verletzt. Ein beteiligtes Auto geriet infolge des

Zusammenstoßes in Brand.

Gegen 07.40 Uhr befuhr eine 32-jährige Frau mit ihrer 25-jährigen Beifahrerin

die Bundesstraße 3 in Fahrtrichtung Preungesheimer Dreieck, um dort auf die

Bundesautobahn 661 in Fahrtrichtung Oberursel aufzufahren. Nach ersten

Erkenntnissen und Ermittlungen soll die 32-Jährige mit einem VW Golf auf dem

dortigen Beschleunigungsstreifen gefahren und eine Bremsung vollzogen haben. Ein

dahinter befindlicher, 51-jähriger Autofahrer fuhr in der Folge mit einem Ford

KA auf das Vorderfahrzeug auf. Auch eine 21-jährige Mitsubishi-Fahrerin konnte

nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr ihrerseits auf den Ford auf, der

hierdurch erneut in sein Vorderfahrzeug geschleudert wurde und Feuer fing.

Der brennende PKW konnte durch Ersthelfer und die alarmierte Feuerwehr zügig

gelöscht werden. Während die 19-jährige Autofahrerin nach aktuellen Ermittlungen

unverletzt blieb, mussten die anderen Fahrzeuginsassen in umliegende

Krankenhäuser verbracht werden.

Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten mussten Teile der Fahrbahn am

Preungesheimer Dreieck zeitweise gesperrt werden. Die Ermittlungen zur genauen

Unfallursache und zum konkreten Unfallhergang dauern weiter an.

Frankfurt-Oberrad: Männlicher Leichnam aufgefunden

Frankfurt (ots) – (ro) Am gestrigen Samstagabend (12. März 2022) wurde eine

männliche Person leblos im Stadtteil Oberrad aufgefunden. Die Frankfurter

Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts

aufgenommen.

Gegen 23:30 Uhr fanden Polizeikräfte einen männlichen Leichnam auf einer

Freifläche an der Kaiserleipromenade in Oberrad auf. Die Ermittlungen zur

Identität und zur Todesursache der Person durch die Frankfurter Kriminalpolizei

dauern gegenwärtig an.