Verkehrsunfall mit Flucht, 07.03.2022, 09:10 Uhr, Bebra, Hersfelder Straße 22

21 jährige Frau aus Stadtallendorf läuft auf dem kombinierten Fuß-/Radweg an der Hersfelder Straße. In Höhe der Hausnummer 22 touchierte ein Radfahrer die Fuß-gängerin. Diese stürzte und verletzte sich am Kopf und ihre Brille ging zu Bruch. Der Radfahrer machte beim Personalienaustausch gegenüber der Fußgängerin falsche Angaben und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Sachschaden: 50,-EUR Hinweise an die Polizeistation Rotenburg a.d.Fulda, 06623/9370.

Verkehrsunfall mit Personenschaden, 12.03.2022, 12:44 Uhr, Bebra, Eisenacher Straße 35

50-jährige PKW Fahrerin aus Ronshausen befuhr mit ihrem PKW die Eisenacher Straße in Richtung Weiterode. In Höhe Hausnummer 35 kommt sie nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen das geparkte Fahrzeug eines 42-jährigen Mannes aus Bebra, überschlug sich anschließend und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Durch die Wucht des Aufpralles wurde das geparkte Fahrzeug noch auf zwei weitere, ebenfalls geparkte, Fahrzeuge geschoben. Die Unfallverursacherin wurde schwer verletzt, es entstand ein Sachschaden in Höhe von 27500,-EUR

Verkehrsunfall mit leichtverletztem Radfahrer

Am Freitag, 11.03.2022 gegen 15:00 Uhr befuhr ein 72-jähriger Fahrradfahrer die Fasaneriestraße in Eichenzell. Zur gleichen Zeit befuhr eine 21-jährige Pkw-Fahrerin die Wohlhaupterstraße und wollte die Fasaneriestraße überqueren. Der Fahrradfahrer übersah die von rechts kommende, vorfahrtberechtigte Pkw-Fahrerin. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden aus Eichenzell stammenden Fahrzeugführer, wobei der Fahrradfahrer über die Motorhaube des Pkws und anschließend auf die Straße stürzte und sich eine Platzwunde am Kopf zuzog. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 700 EUR.

Bad Hersfeld – Einbruch in einen Kiosk

In der Nacht von Freitag, den 11.03.2022 auf Samstag, den 12.03.2022 brachen unbekannte Täter in ein Kioskgeschäft in der Breitenstraße in Bad Hersfeld ein. Hierbei hoben sie mehrere Displays mit Zigarettenschachteln aus der Regalwand und transportierten die gestohlene Ware mit Hilfe eines Fahrrades ab. Es entstand Sachschaden am Kiosk in Höhe von ca. 500 Euro. Über die Höhe des Wertes der gestohlenen Waren kann abschließend noch keine Aussage getroffen werden. Hinweise auf die Täter liegen derzeit nicht vor.

Zeugen, die in der Nacht von Freitag, 11.03.2022 auf Samstag, 12.03.2022 im Innenstadtbereich Bad Hersfeld Beobachtungen getroffen haben, die mit der oben genannten Tathandlung im Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten sich an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Tel. 06621- 932-0 zu wenden.

Hauneck & Schenklengsfeld – Sachbeschädigungen an Zigarettenautomaten

In der Nacht von Freitag, den 11.03.2022 auf Samstag, den 12.03.2022 kam es zu zwei Aufbrüchen von Zigarettenautomaten. Im Bereich der Ortslage Hauneck – Oberhaun hebelten bisher unbekannte Täter mit einem Werkzeug das EC-Kartenlesegerät aus dem dort angebrachten Zigarettenautomat. Gegen 01:10 Uhr kam es zu einem gleichgelagerten Fall in Schenklengsfeld-Wippershain. Hier hebelten zwei unbekannte männliche Personen ebenfalls das EC-Kartenlesegerät aus dem dort befindlichen Tabakwarenautomat. Ein Zeuge aus Wippershain, der durch ein lautes Geräusch wach wurde, konnte zwei männliche Personen in unbekannte Richtung flüchten sehen. Es entstand Sachschaden an den Automaten in Höhe von ca. 800 Euro. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor.

Zeugen, die in den Nachtstunden in den Bereichen der Ortslagen Hauneck-Oberhaun sowie Schenklengsfeld-Wippershain Beobachtungen getroffen haben, die mit der oben genannten Tathandlung im Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten sich an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Tel. 06621 – 932-0 zu wenden.

Raser im Stadtgebiet Fulda gefasst

In der Nacht von Freitag auf Samstag (12.03.2022) um ca. 00:30 Uhr fuhr ein Mercedes-Fahrer mit stark überhöhter Geschwindigkeit durch das Stadtgebiet von Fulda. Durch die Polizei konnte der Raser gefasst werden.

Der 26-jährige Fuldaer fiel der Polizei auf, als er in seiner Mercedes S-Klasse mit nicht angepasster Geschwindigkeit auf der Straße Am Emaillierwerk in Fulda fuhr. Aus diesem Grund sollte er einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Um sich der Kontrolle zu entziehen, beschleunigte der Mercedes-Fahrer auf der Petersberger Straße in Fulda erneut und überfuhr mit stark überhöhter Geschwindigkeit die auf rot stehende Lichtzeichenanlage der Kreuzung Petersberger Straße / Am Kleegarten. Auf Signale zum Anhalten in Verbindung mit Sonder- und Wegerechten reagierte der Fahrer nicht. Er konnte durch die Polizei kurz darauf im nahen Umfeld gestellt werden. Die Weiterfahrt wurde dem 26-Jährigen untersagt. Der Führerschein und der Mercedes wurden durch die Polizei sichergestellt. In der Folge muss sich der Fahrer wegen des Verdachts eines nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennens verantworten.

Verkehrszeichen überfahren und geflüchtet

Am Freitag, den 11.03.2022 wurde in Rotenburg an der Fulda in der Straße Grüner Weg Höhe Hausnummer 10 ein Verkehrszeichen (Parkverbot) überfahren und beschädigt. Der Unfallfahrer flüchtete vom Unfallort, ohne die Schadensregulierung zu gewährleisten. Der Fremdschaden am Verkehrszeichen wird mit ca. 250,- EUR angegeben. Am Unfallort wurden jedoch Fahrzeugteilte aufgefunden, welche auf den Fahrzeugtyp schließen lassen. Daher handelt es sich offensichtlich um einen PKW Skoda. Dieser Skoda müsste an der rechten vorderen Seite im Bereich der Beleuchtungseinrichtungen beschädigt sein. Zeugen des Vorfalles bzw. Personen welche Angaben über einen derart beschädigten Skoda machen können, melden sich bitte bei der Polizeistation Rotenburg an der Fulda unter der Telefonnummer 06623 9370.