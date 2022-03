Darmstadt

Feuer fordert drei Verletzte bei Brand eines Vereinsheims

Feuerwehr Darmstadt

Gegen 13 Uhr wurde die Feuerwehr Darmstadt zu einem Brand auf dem

Gelände eines Vogelschutzvereins in der Klausenburger Straße

alarmiert.

Das dortige Vereinsheim stand beim Eintreffen der Feuerwehr bereits im

Vollbrand. Eine große Rauchsäule wies den Einsatzkräften den Weg.

Durch das Eingreifen einiger anwesender Vereinsmitglieder vor Ort

konnte eine Person vor Eintreffen der Rettungskräfte aus dem Gebäude

gerettet werden.

Drei Personen wurden durch den Brand, bzw. infolge der Rettung

verletzt. Sie wurden von mehreren Einheiten des Rettungsdienstes

versorgt und zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser

gebracht.

Das Feuer konnte durch einen umfassenden Löschangriff schnell unter

Kontrolle gebracht werden. Zwei im Gebäude befindliche Gasflaschen

stellten dabei eine besondere Gefahr dar. Sie wurden im Einsatzverlauf

geborgen und gekühlt bis eine Gefährdung ausgeschlossen war. Ein

nahegelegener Flüssiggastank war entgegen erster Meldungen durch das

Feuer nicht bedroht.

Die Nachlöscharbeiten gestalteten sich allerdings aufwendig und waren

sehr umfangreich.

Insgesamt waren rund 50 Kräfte der Feuerwehr, mehrere Rettungswagen und

Notärzte, sowie der Organisatorische Leiter Rettungsdienst im Einsatz.

Neben der Berufsfeuerwehr waren die Einheiten der Freiwilligen

Feuerwehren Innenstadt, Arheilgen und Eberstadt eingesetzt.

Die Polizei war ebenfalls vor Ort und hat die Ermittlungen zur

Brandursache aufgenommen.

Am frühen Samstagnachmittag (12.03.), gegen 13:00 Uhr, wurde der Berufsfeuerwehr Darmstadt der Brand des Vereinsheims auf dem Gelände des dortigen Vogelvereins Exokan in der Klausenburger Straße gemeldet. Zu diesem Zeitpunkt hielten sich vier Vereinsmitglieder im Alter zwischen 43 bis 76 Jahren im Innenraum auf, als es aus bislang ungeklärter Ursache zu einer Explosion eines Gasofens kam. Ein 66-Jähriger aus Weiterstadt verlor dabei das Bewusstsein, während sich die übrigen drei Männer durch die Eingangstür ins Freie retten konnten. Die Hütte stand direkt nach der Explosion in Flammen. Ein 39 Jahre alter Mann aus Darmstadt, der sich in der Nähe aufhielt und durch die Detonation auf den Brand aufmerksam wurde, eilte sofort zur Hilfe, stieg durch ein Fenster in das brennende Gebäude ein und brachte den Verletzten ins Freie. Mit einem Großaufgebot und der Unterstützung der freiwilligen Feuerwehr Darmstadt, gelang es der Berufsfeuerwehr Darmstadt den Brand unter Kontrolle zu bringen. Der entstandene Rauch zog zum Teil bis auf die naheliegende A5. Das Vereinsheim brannte komplett aus, der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt. Der 66-jährige Weiterstädter, sowie ein 61 Jahre alter Mann aus Darmstadt wurden mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Lebensretter verletzte sich ebenfalls leicht, musste jedoch nicht behandelt werden. Zur Ursache der Explosion können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen werden durch das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei übernommen.

Darmstadt-Dieburg

Otzberg-Hering, L3318, Unfallflucht, Zeugen gesucht

Otzberg (ots) – Am Sonntag, den 13.03.2022, kam es im Laufe der Nacht zu einer

Verkehrsunfallflucht auf der Landstraße 3318 zwischen Otzberg/Hering und

Höchst/Hummetroth.

Ein weißer Peugeot-Kleinbus befuhr die Strecke zwischen Hering und Hummetroth

und kam in deren Verlauf nach links von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte der

Peugeot mit einem Baum und kam neben der Fahrbahn zum Stillstand. Der

vermeintliche Unfallfahrer entfernte sich von der Unfallstelle und ließ das

Fahrzeug unverschlossen zurück. Die Polizeistation Dieburg erhielt erst im Laufe

des Vormittages durch einen vorbeifahrenden Autofahrer Kenntnis von dem Unfall.

Die Ermittlungen bezüglich des Unfallfahrers sowie den näheren Umständen des

Unfallgeschehens dauern aktuell an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den

näheren Umständen sowie der genauen Unfallzeit machen können werden gebeten,

sich telefonisch bei der Polizeistation Dieburg unter 06071/9656-0 zu melden.

Alsbach-Hähnlein/Sandwiese: vermisste 77-jährige gerade noch rechtzeitig von Hund gefunden

Alsbach-Hähnlein (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag (12./13.03.) ca.

um 03:00 Uhr verließ eine 77-jährige demente Frau die eheliche Wohnung. Ihr

71-jähriger Mann suchte mehr als drei Stunden lang vergeblich nach ihr, bevor er

gg. 06:45 Uhr die Polizei verständigte. Es erfolgten nun Suchmaßnahmen, Abfragen

bei Krankenhäusern und ein Mitfahndungsersuchen an Bus- und Straßenbahnfahrer.

Gegen 07:30 Uhr meldete eine Bickenbacherin, die mit ihrem Labrador „Butch“ den

morgendlichen Spaziergang absolvierte, dass ihr Hund eine scheinbar leblose Frau

hinter einem nicht einsehbaren Zaun auf einem Privatgrundstück angezeigt, bzw.

gefunden hat. Bei dieser Frau handelte es sich um die vermisste 77-jährige. Sie

wurde stark unterkühlt und kaum ansprechbar zur weiteren Versorgung in ein

Darmstädter Krankenhaus gebracht. Inzwischen ist sie auf dem Wege der Besserung.

+++Nachtragsmeldung+++ Verkehrsunfall mit Kradfahrer/ Bezug zu Meldung 12.03.2022 – 19:42 Uhr

Münster (ots) – Der am gestrigen Samstagnachmittag um 16:55 Uhr schwer verletzte

62-jährige Motorradfahrer aus Münster ist in einem Krankenhaus an den Folgen

seiner schweren Verletzungen verstorben.

Verkehrsunfall mit schwer verletzten Motorradfahrer

Münster (ots) – Am heutigen Samstagnachmittag (12.03.) gegen 16:55 Uhr,

ereignete sich ein Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Motorradfahrer.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 69-jähriger PKW-Fahrer aus Münster die

Darmstädter Straße in Münster und wollte nach links in die Goebelstraße

abbiegen. Beim Abbiegen übersah er einen entgegenkommenden 62-jährigen

Motorradfahrer aus Münster, wodurch es zu einer Kollision kam. Der

schwerverletzte Motorradfahrer musste durch einen Rettungshubschrauber in ein

umliegendes Krankenhaus geflogen werden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 60.000

EURO geschätzt. Vor Ort im Einsatz waren ein Notarzt, eine

Rettungswagenbesatzung, die FFW Münster mit 16 Einsatzkräften, ein

Rettungshubschrauber, ein Sachverständiger und zwei Streifen der Polizei

Dieburg. Für die Dauer der Unfallaufnahme, sowie der Bergung der Fahrzeuge kam

es zu Verkehrsbehinderungen auf der Darmstädter Straße.

Reinheim OT Georgenhausen: Brand in einem Einfamilienhaus

Reinheim OT Georgenhausen (ots) – Am Samstagmorgen (12.03.) gegen 07.35 Uhr wird

durch die Rettungsleitstelle Dieburg ein Dachstuhlbrand in der Spachbrücker

Straße gemeldet. Zu dieser Zeit hielten sich fünf Erwachsene, vier Frauen und

ein Mann im Alter von 26 bis 55 Jahren, im Gebäude auf. Alle konnten rechtzeitig

das Haus verlassen und blieben unverletzt. Die Flammen konnten durch die

Feuerwehr Reinheim, unterstützt durch die Wehren der Ortsteile Spachbrücken,

Ueberau, Georgenhausen/Zeilhard, sowie Ober-Ramstadt und Dieburg, zügig gelöscht

werden, sodass ein Übergreifen auf umliegende Häuser verhindert wurde. Das Haus

ist nicht mehr bewohnbar, die dort wohnhaften Personen werden anderweitig

untergebracht. Der durch den Brand entstandene Schaden beläuft sich nach ersten

Schätzungen auf mehrere Zehntausend Euro. Zur Brandursache können derzeit noch

keine Angaben gemacht werden. Diese wird Gegenstand weiterer Ermittlungen durch

das zuständige Fachkommissariat K 10 in Darmstadt sein.

Zwei leicht verletzte Personen nach Überschlag mit PKW

Dieburg (ots) – Am Freitag den 11.03.2022 kam es auf der B26 bei Dieburg zu

einem Verkehrsunfall bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Gegen 21:00

Uhr befuhr ein 18-jähriger Opel-Fahrer aus Eppertshausen und sein 16-jähriger

Begleiter die B26 aus Darmstadt kommend in Richtung Dieburg. Zwischen der

Ausfahrt Dieburg-West und der Ausfahrt Groß-Umstadt entschloss sich der Fahrer

dazu, einen vorausfahrenden PKW zu überholen. Dass vor diesem wiederum noch ein

anderer PKW fuhr, bemerkte der junge Mann erst beim Versuch wieder nach rechts

einzuscheren. Durch ein ruckartiges Gegenlenken konnte zwar eine Kollision mit

dem anderen Verkehrsteilnehmer verhindert werden, jedoch geriet der eigene PKW

stark ins Schleudern. Zunächst kam es zu einem Kontakt mit der Mittelleitplanke

am linken Fahrbahnrand. Diese wirkte wie eine Rampe und lies den Opel

vollständig vom Boden abheben. Hierbei drehte sich der Opel, landete zunächst

auf dem Dach, überschlug sich mehrfach über die gesamte Fahrbahn und kollidierte

schließlich mit einem Baum am rechten Fahrbahnrand. Hierbei wurden beide

Insassen glücklicherweise nur leicht verletzt. Beide wurden in umliegende

Krankenhäuser verbracht. Für die Bergungs- und Rettungsmaßnahmen waren neben

zwei Polizeistreifen der Polizei Dieburg, zwei Rettungswagen, ein Notarzt, ein

Abschleppdienst und die Feuerwehr Dieburg eingesetzt gewesen. Die B 26 musste

für ca. 30 Minuten voll gesperrt werden.

Unfall zwischen Fahrradfahrer und Fußgänger auf der L3303 – Radfahrer schwer verletzt

Griesheim (ots) – Am Freitag (11.03.22) kam es gegen 22:35 Uhr auf dem Radweg

der L3303 zwischen Pfungstadt und Griesheim zu einem Unfall zwischen einem

Fahrradfahrer und einem Fußgänger.

Nach ersten Ermittlungen befuhr der 47-jährige Griesheimer den Radweg parallel

der L3303 und übersah dabei einen 17-jährigen joggenden Griesheimer. Es kam zum

Zusammenstoß mit dem Jogger, infolgedessen stürzte der Fahrradfahrer. Der

Fahrradfahrer wurde schwer verletzt in ein Darmstädter Krankenhaus gebracht. Der

Jogger wurde leicht verletzt.

Zwecks weiterer Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde ein Gutachter

herangezogen.

Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr auf der L3303 teilweise

eingeschränkt.

Mögliche Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich beim 2. Polizeirevier in

Darmstadt unter 06151 / 969-41210 zu melden.

Groß-Zimmern: Ärger über Baulärm/ Handwerker mit Schusswaffe bedroht

Groß- Zimmern (ots) – Am frühen Freitagabend (11.03.), 19.25 Uhr, fühlte sich

ein 71-jähriger Bewohner eines Mehrfamilienwohnhauses in der Angelgartenstraße

durch Renovierungsarbeiten in dem gleichen Anwesen gestört. Lediglich mit

Unterhose bekleidet, dafür mit einer Pistole bewaffnet, forderte der

alkoholisierte Senior die Handwerker zur Ruhe auf und kehrte im Anschluss in

seine Wohnung zurück. Dort konnten alarmierte Einsatzkräfte des

Polizeipräsidiums Südhessen den 71-jährigen widerstandslos festnehmen und

mehrere scharfe Schusswaffen, welche legal im Besitz des Mannes waren,

sicherstellen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 71-jährige,

übrigens am Tage seines Geburtstages, in die Obhut der Ehefrau übergeben.

Groß-Gerau

Mörfelden- Walldorf: Raubüberfall auf Internet-Cafe mit Kiosk

Am frühen Samstagabend (12.03.), 20.09 Uhr, betraten zwei männliche Täter ein Internet-Cafe mit angegliedertem Kiosk in der Langener Straße und raubten unter Vorhalt einer Pistole die Tageskasse mit Bargeld in bisher nicht bekannter Höhe. Zum Tatablauf ist bisher bekannt, dass die beiden Ganoven einen 68-jährigen alleine anwesenden Bediensteten zu Boden stießen, einer der Täter den Mann mit der Waffe bedrohte, währenddessen der zweite Täter die Tageskasse raubte. Im Anschluss der Tat flüchteten die Räuber zu Fuß in unbekannte Richtung, eine Fahndung verlief bisher ohne Erfolg. Bei den Tätern soll es sich um zwei junge Männer gehandelt haben, beide ca. 170 cm groß. Ein Täter trug einen grauen Jogginganzug, der zweite Täter eine dunkle Jacke mit weißer Aufschrift im linken Schulterbereich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen vor Ort aufgenommen.

Ginsheim- Gustavsburg: Versuchter Raubüberfall auf Kiosk

Am frühen Freitagabend (11.03.) betraten um 20.56 Uhr zwei männliche Täter den Verkaufsraum eines Kiosk in der Darmstädter Landstraße und riefen „Überfall“. Um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen, drohten die Ganoven mit einer Schreckschusswaffe. Im weiteren Verlauf kam es zu einem Gerangel zwischen den Tätern und dem 31-jährigen Kioskbetreiber, in dessen Verlauf auch ein Schuss aus der Schreckschusswaffe abgegeben und der 31-jährige hierdurch leicht verletzt wurde. Im Anschluss flüchteten die beiden Täter ohne Beute zu Fuß in unbekannte Richtung. Im Rahmen umfangreicher Fahndungsmaßnahmen konnte ein 15-jähriger Tatverdächtiger durch Unterstützungskräfte des Polizeipräsidiums Westhessen in Mainz- Kostheim vorläufig festgenommen und den südhessischen Kollegen überstellt werden. Die Kriminalpolizei hat die noch andauernden Ermittlungen vor Ort übernommen.

Odenwaldkreis

Sportwagen prallt gegen Hauswand

Erbach (ots) – Ein 25-Jähriger Michelstädter und sein Beifahrer befuhren am

Sonntag (13.03.) gegen 2 Uhr mit ihrem hochmotorisierten Pkw die Neckarstraße in

Erbach stadtauswärts in Fahrtrichtung Lauerbach. In einer leichten Linkskurve

verlor der Fahrzeugführer, mutmaßlich aufgrund nicht angepasster

Geschwindigkeit, die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen eine

Hauswand. Durch den Aufprall wurden die beiden Fahrzeuginsassen leicht verletzt

und in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden an dem Fahrzeug und dem

Gebäude wird mit ca. 76.000 Euro beziffert. Die Fahrbahn mussten zur Bergung der

Fahrzeuge kurzzeitig gesperrt werden. Weiterhin wurde aus Sorge um die Statik

des Gebäudes ein Statiker hinzugezogen. Neben Rettungsdienst und Polizei war die

Feuerwehr Erbach im Einsatz.