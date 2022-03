Haßloch: Partnerschaftsreise nach Silifke – Interessierte Bürgerinnen und Bürger können Reise in die Türkei begleiten

Haßloch – Vom 18. bis 22. Juni 2022 wird eine Haßlocher Delegation in die türkische Partnerstadt Silifke reisen. Es ist der erste Besuch seit Mai 2018.

In 2019 hatten sowohl in Haßloch und Silifke Kommunalwahlen stattgefunden, was die Terminierung für einen Besuch erschwerte. Ein Jahr später verhinderten die Beschränkungen in Folge der Corona-Pandemie ein baldiges Treffen. Nun möchte man aber das im Juni stattfindende Stadt- und Kulturfest in Silifke zum Anlass nehmen, um die Verbindungen in die türkische Partnerstadt lebendig zu halten. Daher sind neben Mitgliedern des Arbeitskreises und Vertretern der Verwaltung auch interessierte Bürgerinnen und Bürger eingeladen, die Partnerschaftsreise zu begleiten.

Es besteht die Möglichkeit, wahlweise auf eigene Kosten im Hotel (die Höhe der Kosten lässt sich noch nicht benennen) oder aber privat untergebracht zu werden. Die Flugreise (etwa 200 €) ist selbst zu zahlen, wobei die Gemeinde hier einen Zuschuss in Höhe von 15% der Reisekosten für Erwachsene und 40% für Kinder und Jugendliche gewährt.

Interessierte können sich gerne an die Koordinatorin für Städtepartnerschaften, Judith Fuhrmann (Telefon 06324/935-248), oder die Vorsitzende des Arbeitskreises Silifke, Esin Soysalan (Telefon 06324/935-221 bzw. esin.soysalan@hassloch.de) wenden. Beide geben auf Wunsch ausführliche Informationen zur Reise und zum Aufenthalt vor Ort. Verbindliche Anmeldungen werden bis spätestens Montag, 04.04.2022 unter judith.fuhrmann@hassloch.de entgegengenommen.