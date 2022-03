Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 13.03.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Ruppertsberg: Nur zwei Bier habe er getrunken

Ruppertsberg (ots) – Nur zwei Bier habe er getrunken erklärte ein 53-jähriger PKW-Führer aus Neustadt a.d.W. einer Funkstreife der Polizei Haßloch, als dieser am 12.03.2022 gegen 01:10 Uhr in Ruppertsberg einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Doch nicht nur die zuvor festgestellte unsichere Fahrweise und die verwaschene Aussprache deuteten auf mehr als zwei Bier hin, sondern auch die vor Ort festgestellte Atemalkoholkonzentration von 3,13 Promille. Das Fahrzeug wurde an der Kontrollörtlichkeit verschlossen und der Neustädter musste neben einer Blutprobe auch seinen Führerschein abgeben.

Ihn erwarten aufgrund der hohen Alkoholisierung, neben einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, entsprechende fahrerlaubnisrechtliche Konsequenzen.

Ellerstadt: Rettungseinsatz der anderen Art

Ellerstadt (ots) – Am Freitag, 11.03.2022, um 15.00 Uhr wurde durch den Rettungsdienst die Polizei hinzugerufen, da diese durch eine zunächst hilflose Person angegriffen wurden. Der 62-jährige Mann sollte, da er am Boden lag und nicht ansprechbar war, durch den Rettungsdienst und den Notarzt untersucht werden. Als dieser zu sich kam, wurde dieser aggressiv und schlug und trat nach den Einsatzkräften. Diese konnten den Mann bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Im Anschluss wurde der Mann in eine Fachklinik verbracht.

Wachenheim: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Wachenheim (ots) – Bei einer Standkontrolle zur Überwachung des Durchfahrtsverbots der Krötenwanderung auf der K 16 wurde am Freitag, dem 11.03.2022, um 19.15 Uhr der Pkw Hyundai mit einem 30-jährigen Fahrer festgestellt und kontrolliert werden. Hierbei wurde bei der Überprüfung des Führerscheins festgestellt, dass der Fahrer derzeit, aufgrund eines Fahrverbots, keine führerscheinpflichtigen Kraftfahrzeuge führen darf. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Den 30-jährigen Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Gönnheim: Brand von einem Stapel von Rebstöcken

Gönnheim (ots) – Am Samstag, 12.03.2022, um 10.50 Uhr wurde eine Rauchentwicklung an der Bahnlinie zwischen Gönnheim und Ellerstadt gemeldet. Durch die Feuerwehr und Polizei konnte ein riesiger aufgetürmter Stapel von Rebstöcken, direkt neben den Bahngleisen, festgestellt werden, der aus bislang unerklärlichen Gründen zu brennen begann. Die Feuerwehr konnte das Feuer direkt und kontrolliert löschen. Ein Eigentümer konnte bislang nicht ermitteln. Dieser oder Zeugen, die Hinweise zum in Brand setzen geben können, sollen sich bei der Polizei Bad Dürkheim unter Tel. 06322/963-0 oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de melden.

