Wachenheim/Weinstraße (ots) – Durch einen Spaziergänger wurde am Samstag, 12.03.2022, um 17.50 Uhr gemeldet, dass in einem Kanal in der Nähe der Bahnlinie zwischen Bad Dürkheim und Wachenheim mehrere Tablets liegen würden.

Die Polizei suchte die Örtlichkeit auf und konnte 10 beschädigte Tablets der Marke Samsung finden. Diese wurden sichergestellt.

Zeugen, die Hinweise geben können, sollen sich bei der Polizei Bad Dürkheim unter Tel. 06322/963-0 oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de melden.